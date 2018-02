Kolumne „Operngeflüster“ von Donna Leon Verraten, verkauft und erdolcht In den Opern von Rossini dürfen Frauen frech und selbstbewusst sein – doch warum haben sie bei Verdi nichts zu lachen?

Die australische Feministin Germaine Greer wird oft mit den Worten zitiert: „Die meisten Frauen ahnen gar nicht, wie sehr die Männer sie geringschätzen.“ Und man könnte hinzufügen: Ja, nicht einmal die meisten Männer ahnen, wie groß ihre Geringschätzung ist. Es ist ein gedankliches Tabu. Schließlich halten sie Frauen die Tür auf, bieten Frauen im Bus ihren Sitzplatz an, heiraten sie. Und sie singen mit ihnen und über sie in der Oper. Doch sehen wir einmal genauer hin – zugegeben, mit ein bisschen Zynismus –, wie Opernhelden die Frau behandeln, die sie besingen.

Nehmen wir Alfredo. Sie wissen schon: Violetta, die Kameliendame, die „Amami, Alfredo“ singt, „Sempre libera“ – und natürlich die Schwindsucht hat, der Trumpf eines jeden Librettisten. Alfredos reicher Vater (alles dreht sich ums Geld, auch in der Oper!) macht eine Szene, als er erfährt, dass sein einziger Sohn – um die Dinge beim Namen zu nennen – mit einer ehrlosen, stadtbekannten Hure ins Bett steigt. Nun, vielleicht ist das ein bisschen vulgär ausgedrückt, und ein Germont ist doch nicht vulgär, bewahre. Grausam vielleicht, unsensibel, bürgerlich bis ins Mark, manipulativ, aber doch nicht vulgär.

Der Vater erklärt Violetta (die in Gelddingen alles andere als ahnungslos ist), dass niemand Alfredos Schwester heiraten wird, solange Alfredo mit Violetta zusammenlebt, worauf die Gute, ein nettes Mädchen, wenn auch ein wenig naiv, dem steifen Bürgersöhnchen Alfredo prompt einen Vorwand liefert, das Verhältnis zu beenden.

Sie geht nach Paris (die Stadt der Liebe) und tut so, als liebe sie einen anderen. Alfredo demütigt sie vor aller Augen, fordert ihren vermeintlichen Liebhaber zum Duell und tritt ab. Violetta wiederum gehen mit der Zeit die Ersparnisse aus, dabei ist sie todkrank, darauf kommt Alfredo zurück und gesteht ihr seine Liebe, doch sie stirbt.

Da haben wir es: Obwohl sie ihrem Nichtsnutz von einem Geliebten einen bequemen Vorwand geliefert hat, großzügig war, treu, aufopfernd, trifft der Tod niemand anderen als sie. Und die anderen Frauen in Verdis Opern? Sie werden in einem Sack erdolcht, sterben in der Schlacht, nehmen Gift, fallen tot um, Brüder erdrosseln oder erstechen sie. Verdis Unbarmherzigkeit gegenüber Frauen nimmt kein Ende.

Bevor Sie nun aufspringen und empört fragen, für wen ich mich halte, wie ich es wagen könne, einen der größten Opernkomponisten aller Zeiten zu schmähen, lassen Sie uns einmal Rossinis Frauenrollen näher betrachten. Gewiss, er hat in einer anderen Zeit gelebt und war auch von anderem Naturell, und doch hat er seine Frauen grundverschieden behandelt.

1813, in Verdis Geburtsjahr, schüttelte Rossini die Opern „Signor Bruschino“, „Tancredi“, „Die Italienerin in Algier“ und „Aureliano in Palmyra“ aus dem Ärmel. Während Verdi noch in kurzen Hosen herumlief, lieferte Rossini „Il turco in Italia“, „Elisabetta, Regina d‘Inghilterra“, „Il barbiere di Siviglia“, „Otello“, „La Cenerentola“ und „La gazza ladra“. Er schrieb die Musik, die Libretti verfassten andere, weshalb zum Beispiel das Ende von „Otello“ doch noch tragisch ist und auch „Semiramis“ eine ernste Oper bleibt. Rosina im „Barbier“ aber tanzt ihrem Vormund auf der Nase herum; Isabella, die „Italienerin“, bleibt bis zum Ende der Oper witzig und charmant.

Sogar „Cenerentola“ (alias Aschenputtel) bleibt trotz allem, was die Familie ihr antut, heiter und tugendhaft und triumphiert zum guten Schluss. All diese Frauen unterwerfen sich weder gesellschaftlichem Druck noch den Befehlen der Männer; Gehorsam liegt ihnen fern. Sie sind – nicht zufällig – glückliche Menschen, deren Gesang nur so strotzt vor Freude, Lebendigkeit und der Gewissheit, geliebt zu werden.

Wo hingegen findet sich eine Verdi-Heldin, die man als glücklich oder klug oder geistreich bezeichnen könnte? In einer Rossini-Inszenierung würde sich niemand wundern, wenn die Heldin ein Liedchen pfeift oder einen Stepptanz hinlegt. Doch bei Verdi? Undenkbar. Frauen haben bei ihm nichts zu lachen und tun es auch nicht. Sicher, man könnte „Falstaff“ ins Feld führen, aber so komisch ist diese Oper nun auch wieder nicht. Sie hat immer wieder einen bitteren Unterton, sowohl in der Handlung als auch in der Musik.

Rossinis und Verdis Opern trennt nur ein halbes Jahrhundert voneinander. Was ist in diesen fünfzig Jahren in Italien passiert? Wie konnte es salonfähig und – noch schlimmer – sogar reizvoll werden, statt lebenssprühender, aufmüpfiger, selbstbewusster Frauen nun Figuren auf die Bühne zu bringen, die sich aufopfern, nur noch leiden und lebensmüde sind?

Ich kenne mich in Kulturgeschichte, und was die gesellschaftlichen Umbrüche im Italien des 19. Jahrhunderts anbelangt, zu wenig aus, aber ich weiß, was Lachen und was Weinen ist. Wenn sich der Vorhang über einer blutüberströmten Leiche senkt, ist das etwas anderes als ein eng umschlungenes Liebespaar vor einem Sonnenuntergang. Eine abschließende Antwort kann ich nicht liefern. Aber vielleicht achten Sie einmal selbst darauf, wenn Sie demnächst drei Stunden mit Rossinis oder Verdis Heldinnen verbringen, wer die besseren Karten hat.

