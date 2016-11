Verlorene Seelen in Berlin „Jack“ ist ein einfühlsamer, aber völlig unsentimentaler Film über einen mutigen Jungen.

Jack (Ivo Pietzcker) versteckt sich vor den anderen Kindern des Jugendheims. Als ihn seine Mutter nicht wie verabredet abholt, haut er ab und macht sich auf die Suche nach ihr. © HR/Jens Harant

Zwei kleine Jungs liegen schlafend in einem Bett, der Wecker stört jäh dieses friedliche Bild. Der ältere steht auf und macht das Frühstück, zieht sich an und kann seinen jüngeren Bruder nur mühsam davon abhalten, spärlich bekleidet Brötchen holen zu gehen. So beginnt der Film „Jack“, der am Donnerstag auf Arte zu sehen ist. So idyllisch wie am Anfang bleibt es nicht lange.

Es ist Sommer in Berlin. Jack ist zehn Jahre alt und freut sich auf die großen Ferien. Doch seine Mutter Sanna ist mit ihm und seinem sechsjährigen Bruder Manuel schlichtweg überfordert. Als Jack sich beim Wasserkochen verbrüht, wird das Jugendamt auf die Familie aufmerksam und beschließt, dass Manuel bei Sanna bleiben kann, Jack jedoch in ein Jugendheim ziehen soll.

Es liegt idyllisch an einem See, und die Erzieherin Becki kümmert sich dort gut um ihn. Doch als zum Ferienbeginn seine Mutter nicht wie verabredet kommt, um ihn abzuholen, haut Jack ab. Als er schließlich nach Hause kommt, ist das Jugendamt schon da. Jack entkommt abermals, holt Manuel von einer Freundin ab und streift mit ihm allein durch die Stadt – auf der Suche nach der Mutter.

Er hinterlässt kleine Botschaften an der Wohnungstür, doch sie reagiert nicht. Jack ist ein mutiger und kluger Junge, der sehr viel rennen muss. Er wird von Ivo Pietzcker (14) großartig gespielt: Schonungslos zeigt er uns die Sichtweise eines Kindes, das einfach nur bei seiner Mutter leben möchte.

Der Zuschauer erlebt mit, wie er immer lakonischer wird und ihn nur die Verantwortung für seinen Bruder aufrecht hält, den er sogar Huckepack durch die Nacht trägt. Ivo Pietzcker stand nach seiner Debütrolle inzwischen für „Nebel im August“ von Kai Wessel vor der Kamera – er wird als Schauspieler sicher seinen Weg machen.

Regisseur Edward Berger und Ko-Autorin Nele Mueller-Stöfen beschreiben die Suche zweier Kinder nach ihrer Mutter unsentimental, vor allem mit viel Verständnis für den Schmerz und die Einsamkeit der beiden Jungs. Ihr Film ist eng an der Realität, arbeitet mit harten Schnitten und sparsam dosierter Musik. (dpa)

„Jack“, Donnerstag, 20.15 Uhr, Arte

