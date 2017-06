Verloren in Athen Einer Babysitterin geht das Kind verloren, auf das sie aufpassen soll – ein Albtraum, den das Drama „Ein Atem“ durchspielt.

Am Anfang läuft es blendend für Babysitterin Elena (Chara Mata Giannatou), doch dann verschwindet die ihr anvertraute Lotte, und sie selbst flieht in Panik nach Athen. © Senator Film Köln

Tessa ist das Gegenteil von Elena. Dabei ist die eine Mutter einer kleinen Tochter und die andere schwanger. Die eine braucht dringend eine Babysitterin, die andere unbedingt einen Job. So treffen sie aufeinander, so nimmt die Katastrophe ihren Lauf. „Ein Atem“ heißt der Film, bei dem Christian Zübert Regie führt und mit seiner Frau Ipek auch das Drehbuch geschrieben hat. Es geht um enttäuschte Liebe und enttäuschte Erwartungen, überzogene Ansprüche und verlogene Beziehungen.

Zübert, sowohl als Regisseur als auch als Drehbuchautor bereits mit einem Grimmepreis ausgezeichnet, hat daraus ein Drama gemacht, das nicht in die Kategorie Wohlfühlfilm fällt, aber umso sehenswerter ist. Arte zeigt den Film, der 2016 schon im Kino zu sehen war, am Freitag.

Elena hält es in Athen nicht mehr aus und lässt ihren Lover dort zurück. Doch dann erfährt sie beim Arzt, dass sie schwanger ist und nicht weiter in einer Bar arbeiten kann. Stattdessen wird sie Babysitterin bei einem Doppelverdienerpaar.

Tessa Berg und ihr Mann Jan arbeiten viel und haben wenig Zeit für sich. Tessa hat sich komplett in ihre Rolle als Mutter mit überspannten Ansprüchen an sich selbst und ständig schlechtem Gewissen hineingesteigert. Jan reagiert schnell genervt oder verständnislos. Für Tessa ist Elena nur eine Hilfskraft, die sie braucht, Karriere und Kind unter einen Hut zu bekommen. Und von der sie die Perfektion in der Kinderbetreuung erwartet. Elenas Aufgaben druckt sie in einer Excel-Tabelle aus.

Völlig aus der Spur gerät Tessa, nachdem Lotte eines Tages aus dem Kinderwagen verschwunden ist und Elena nach Griechenland flieht. Tessa ist geradezu besessen von der Idee, Elena habe ihre Tochter entführt, und macht sich auf den Weg nach Athen. Jördis Triebel spielt diese unglückliche, wütende Frau mit enormer Ausdruckskraft und Glaubwürdigkeit. Chara Mata Giannatou ist in der Rolle der starken Elena mindestens genauso überzeugend. Am Schluss findet Tessa Elena tatsächlich in Athen. Und Lotte taucht wieder auf. Aber ein Happy End wird das nicht. (dpa)

„Ein Atem“, Fr. 20.15 Uhr, Arte

