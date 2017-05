Der Krimi am Sonntag Verlogene Liebschaften Ein amüsantes Mysterienspiel über liebende Männer und Frauen und den Wohnungsmarkt in München bot der „Tatort“.

Der Casanova (Martin Feifel) leistet Abbitte in den Armen seiner Hauptgeliebten (Juliana Köhler). © ARD

Liebe mache blind, heißt es im Volksmund etwas lapidar. Dank des „Tatorts“ aus München bekam der Zuschauer jetzt aber eine Ahnung von den Ausmaßen dieses Zustandes in der Gesellschaft. Beispielhaft erzählt am Schicksal eines egomanischen Erfolgs-Architekten und seinen Frauen, jonglierte der Krimi stellenweise ziemlich witzig mit der ewigen Sehnsucht nach dem Geliebtwerden:

Während die männliche Polizeitruppe brav die bürgerlichen Varianten des intimen Miteinanders der Geschlechter repräsentierte – Kommissar Leitmayer favorisierte aus Furcht das Singledasein, Kollege Batic scheiterte an seiner Hybris mit einer viel zu jungen Frau, und Nachwuchskriminalist Kalli pflegte die jugendliche Paarbeziehung – sprengt der Egomane alle Konventionen: fünf Frauen auf einen Streich. Eine wusste von allen, die polyamouröse Dame hielt sich selbst einen Stall voller Liebhaber. Die polynaiven Frauen dagegen ahnten nichts von der Konkurrenz in fernen Betten oder machten hässliche Szenen. Aber immerhin nicht ganz so hässlich wie die Plexiglaswürfel mit dem Hologramm des Geliebten – großartig. Und im Nachttisch lauerte wohl noch der Silikon-Phallus des Guten aus dem 3D-Drucker. Was für ein cooler Casanova, was für ein famoser Verdächtiger, der einfach alle belügt und dem die Frauen zum Dank nach ihren Herzen auch noch Alibis schenken.

Gekonnt webte das Mysterienspiel rund um die Figuren einen Kokon aus Liebe und Lüge, ließ den Zuschauer munter rätseln zwischen den möglichen Motiven, die da reichten von der Eifersucht über die Karriere bis zur gehassten Vaterschaft.

Und? Warum musste Verena Schneider gleich zu Beginn sterben? Wegen ihrer Wohnung. Wahnsinn. Darauf musste man erst mal kommen, was den drei Polizisten dann ja auch glücklicherweise zum Finale des Films gelang. Die freundliche Nachbarsfamilie von unten drunter murkste die junge Frau ab, weil das nächste Baby unterwegs ist und die Frau gefühlt einfach zu viel Platz beanspruchte.

Die Tote lag noch nicht unter der Erde, da packten die mörderischen Nachbarn schon die Umzugskisten und freuten sich über den sozialen Aufstieg in die nächste Etage. München zeigte sein wahres Gesicht: In dem Moloch genießt die Moral bis auf Weiteres eine Auszeit – Sodom und Gomorra im Mietspiegel der Zeit.

