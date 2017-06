Verdammt gefährlich Noch aus den blödesten Ideen zaubert die New Yorker Groß-Band Hazmat Modine Songs, die einen umhauen.

Wade Schuman (vorn) und Hazmat Modine kommen nach Dresden. © PR

Eine bessere Terminplanung ist kaum denkbar: Das Team des Dresdner Jazzclubs Tonne zündet kurz vor der Sommerpause einen derartig mächtigen Knaller, dass dieser Rums bis Anfang September nachhallen und die konzertfreie Zeit problemlos überbrücken dürfte. Am Montag wird die New Yorker Band Hazmat Modine zunächst schon einmal durch die schiere Zahl des Personals die Bühne an ihre Belastungsgrenze bringen und anschließend dem Publikum einiges abverlangen. Denn nur mit aufmerksam gespitzten Ohren lassen sich alle strukturellen Feinheiten der komplexen Songs erlauschen. Zugleich gehen die Nummern dieser Combo jedoch derartig zackig ab, dass stillstehen unmöglich sein dürfte. Man schärfe zuvor also alle Sinne, mache sich zugleich körperlich frei – und genieße das Fest.

Wade Schuman und seine Kollegen machen es genauso. Schließlich ist die Truppe zwar mittlerweile weltweit erfolgreich, aber noch immer vom Wir-machen-Musik-nur-aus-Spaß-Geist ihrer Anfangszeit durchdrungen. Schuman, eigentlich ein erfolgreicher Maler mit Galeristen in New York und Philadelphia, spielt für sein Leben gern Mundharmonika. Zudem hat er eine markante Stimme, ein Händchen für die Gitarrensaiten und mehr Ideen, als sich auf Leinwand oder Papier umsetzen lassen. Was sich nicht malen lässt, wird Musik – und für diesen Zweck gründete Schuman 1998 gemeinsam mit Randy Weinstein die Band Hazmat Modine.

Was wie der Name eines libanesischen Traumverkäufers anmutet, entpuppt sich als ein Wortspiel, das schon viel über die Orientierung des Unternehmens verrät. Hazmat ist eine im Amerikanischen geläufige Abkürzung für hazardous material und meint den Verpackungswarnhinweis für gefährliche Güter. Und die Firma Modine produziert Heizlüfter, für Wade Schuman gedanklich eine schöne Parallele zu den Bläsern seiner Combo. Und tatsächlich machen diese mächtig viel Wind. Zugleich speist sich diese kreuzgefährliche Musik aus so vielen unterschiedlichen Quellen, dass sich Experten prompt mit der Einordnung schwertun. Schubladen von Klezmer über Krautrockjazz bis Karnevalsband werden aufgezogen und mangels Eignung schnell wieder geschlossen.

Gut vorstellbar, dass sich James Brown, Frank Zappa und John Lee Hooker nach ihrer Auferstehung auf exakt den Sound von Hazmat Modine verständigen konnten. Was unter Wade Schumans Dirigat als staubtrockener Blues beginnt, bekommt plötzlich einen ganz schrägen Drall, um auf sattem Groove sibirische Folklore zu streifen. Ironie ist selbstverständlich in ganz großen Dosen enthalten, genau wie der Wille, sich möglichst selten zu wiederholen. Ein Konzert wie ein Knaller – genau das steht Dresden am Montag bevor.

Das Konzert: Hazmat Modine, 19.6., 20 Uhr, Jazzclub Tonne, Dresden; Tickets unter 0351 81032950

