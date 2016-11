Verbieten, was keiner versteht! Versicherungen, Strom, Telefon: Wer vergleicht, kann heute viel Geld sparen. Aber ohne klare Regeln ist der freie Markt mehr Risiko als Chance.

Tausend Tarife, null Durchblick?

Die Neunziger waren die Jahre des Optimismus. Die Jahre, in denen die Finanzmärkte liberalisiert wurden. Mit weniger Regeln würden die Anbieter viel mehr und viel passendere Produkte für alle Kunden anbieten – so die vorherrschende Logik. Und am Ende ginge es uns allen besser.

Das hat nicht geklappt. Es geht nicht allen besser. Trotz oder gerade wegen der 300 Kfz-Versicherungstarife, 5 000 verschiedenen Unfallversicherungen, 17 000 Fonds, 70 000 Telefontarife und einer Million Zertifikate, die auf dem Markt scheinbar maximale Auswahlmöglichkeiten schufen.

Natürlich ist an dem theoretischen Argument etwas dran: Wenn man die Gestaltung von Produkten freigibt, könnten solche Versicherungspolicen, Fonds und Bankangebote besser auf die Situation der Kunden zugeschnitten werden und deshalb besser passen – eine schöne neue Welt wäre für Kunden machbar. Womöglich hätte das sogar die Bereitschaft von Kunden erhöht, mehr Geld für diese passenderen Produkte auszugeben.

Hätte, hätte, Fahrradkette. Denn die Produkte, die neu geschaffen wurden, hatten gerade auf dem Finanzmarkt oft nichts mit dem Bedarf der Kunden zu tun, aber viel mit der Möglichkeit, in der neuen Unübersichtlichkeit viel Geld bei denen zu verdienen, die den Überblick verloren hatten. Die Konstante, dass die Finanzdienstleister ja weiterhin nicht an der Dienstleistung, an der Beratung, sondern nur am Verkauf verdienen, hätte eine erste Warnung sein müssen. Gut beraten kauft dem Vermittler kleine Brötchen, gut verkaufen den Mercedes.

Nur eines von vielen Beispielen aus dem November: Der Versicherungsvertreter aus dem Kegelklub hatte zur Finanzierung der Immobilien eine Lebensversicherung angepriesen und verkauft. Die Lebensversicherung reicht heute natürlich hinten und vorne nicht, den Kredit abzuzahlen. Der Kegelbrüder-Familie hatte er damals erklärt, er verzichte großzügig auf 400 Euro Provision für die 80 000-Euro-Police. Was großzügig klang, war eigentlich Nepp, die normale Provision für den Vertrag lag eher bei über 3 000 Euro.

Auch ein kurzer Blick in die Bilanzen normaler Banken hätte Warnung sein können, das wahrscheinliche Misslingen dieser Liberalisierung aus der Sicht der Kunden vorherzusagen. Wenn nämlich die Dienstleistung für den Kunden besser werden soll, müssten die Dienstleister die Qualität ihrer Arbeit für die Kunden messen und erst danach die Frage beantworten: Wie sorgen wir dafür, dass sich unsere Dienstleistung bezahlt macht?

Haben sie aber nicht. Noch heute gibt es praktisch keine Bank, die sich im Rahmen ihrer Bilanzen und Management-Kennziffern systematisch fragt, wie viel sie eigentlich erreicht hat beim Versuch, den Reichtum ihrer Kunden zu mehren. Ohne diese Erfolge (oder auch Misserfolge) aber zu messen, kann man die Ergebnisse nur schwer verbessern. „If you don’t measure it, you can’t manage it“ – Was du nicht misst, kannst du nicht verbessern, hätte der alte Betriebswirtschaftsguru Peter Drucker gesagt. Fast schon absurd ist: Es sind Verbraucherschützer, die hier die Managementaufgabe übernommen haben und für Kunden und Konzerne ausrechnen, was der Kauf einzelner Versicherungen, Fonds oder Telefontarife für das Portemonnaie der Kunden bedeutet. Gemessen werden bei Banken und Versicherern stattdessen immer noch vor allem die Provisionserlöse. Noch für das Jahr 2015 rühmte sich Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon, dass die Provisionserlöse für ein gutes Geschäftsjahr mit Milliardengewinnen gesorgt hätten, es wirtschaftlich herausgerissen hätten.

Und die Politik der alten Republik sonnte sich im finanziellen Glanz dieser Finanzdienstleister. Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG), Verkäufer von Lebensversicherungen der Aachen-Münchener und Fonds der MEAG, pflegt seit Jahrzehnten exzellente Kontakte in die CDU-Spitze. CDU-Politiker außer Amt fanden gleich im Dutzend neue gute bezahlte Aufgaben im Konzern.

Dem Sozialdemokraten Gerhard Schröder finanzierte Carsten Maschmeyer, Chef des Finanzdienstleisters AWD, mit einigen Hunderttausend Euro den Wahlkampf. Maschmeyer beriet den Kanzler auch in der für sein Unternehmen lukrativen Frage, wie die Provisionsregeln für den Verkauf von Riester-Produkten am besten zu gestalten seien. Und Schröders Pressesprecher Bela Anda organisierte nach dem Ende von Rot-Grün die Pressearbeit für den AWD.

Die FDP hatte weniger Glück bei ihren Kontakten. Exzellente Beziehungen von Günter Rexrodt zur später pleitegegangenen Göttinger Gruppe und FDP-Bundestagsabgeordnete aus dem MLP-Umfeld sorgten aber für die richtigen politischen Entscheidungen. Selbst als es nach der Finanzkrise um die Regulierung einiger Vertriebsstrukturen ging, verhinderte die FDP beim Koalitionspartner Union gegen die Plädoyers von Caritas und Bankenverband eine stringente Kontrolle solcher Vertriebstruppen. Und nun? Natürlich nicht zurück in die alte Zeit. Die kommt nicht wieder und war ja auch nicht so golden. Sondern nach vorn. Wo immer möglich, müssen die Anbieter zur Übersichtlichkeit verpflichtet werden. Kreativität zugunsten des Kunden, die der auch noch verstehen und würdigen kann, ist super. Dann können Journalisten und Verbraucherschützer, natürlich auch unser gemeinnütziges Portal Finanztip, mit Informationen, Vergleichen und Empfehlungen den Rest besorgen – nämlich dafür sorgen, dass Kunden ohne großen Aufwand den richtigen preiswerten Stromvertrag, die günstigsten Smartphone-Tarife, den günstigen Ratenkredit ohne Restschuldversicherung, das passende, bequeme und preiswerte Giro-Konto, die gute Haftpflichtversicherung, die preiswerte Autoversicherung, die richtige Krankenkasse, das lohnende Tagesgeldkonto, die passgenaue Baufinanzierung und die beste Geldanlage finden.

In jeder Kategorie werden das eher fünf als 50 Angebote sein, die wirklich für den Kunden punkten und nicht mit der Palme im Eingangsbereich werben. Immer dann, wenn normale Kunden die Produkte aber nicht verstehen, die Unterschiede zwischen lohnend und kostend nicht nachvollziehen können, müssen diese Produkte aus dem Markt. So oft wie möglich möchten Journalisten und Verbraucherschützer das über klare Informationen erreichen. Manchmal gelingt das leider erst nach Jahrzehnten. In den Neunzigern haben die Drückerkolonnen – nicht nur des AWD – Polizisten und Krankenschwestern Anteile an geschlossenen Fonds verkauft; Geldanlagen – wenn überhaupt – für reiche Leute, die einen Totalverlust verschmerzen können. Erst im Jahr 2016 entschied die Commerzbank, dass sie solche Produkte nicht mehr anbietet.

Immerhin, sie entscheidet. Ohne solche Entscheidungen helfen nur Verbote. In Großbritannien ist der Verkauf von Restschuldversicherungen gemeinsam mit Krediten verboten. In den USA gibt es die famosen deutschen Zertifikate nicht. In Indien hat die Regierung schon vor einem Jahrzehnt erklärt, das Land mit seiner reichen mathematischen Tradition habe zwar Schach erfunden, aber fondsgestützte Lebensversicherungen überforderten die Kunden und würden deshalb nicht zugelassen. Und in den Niederlanden sind bei jeder Kreditwerbung die Warnhinweise vorgeschrieben, die wir alle aus der Zigarettenreklame kennen. „Geld lehnen kost Geld“ – Kredite kosten Geld.

Denken Sie daran, wenn Sie Ihre Weihnachtsgeschenke kaufen.

Hermann-Josef Tenhagen, geboren 1963 in Wesel, ist Chefredakteur des Verbraucherportals Finanztip (www.finanztip.de). Davor leitete er 15 Jahre die Zeitschrift Finanztest der Stiftung Warentest. Unter dem Titel Perspektiven veröffentlicht die SZ kontroverse Texte, die Denkanstöße geben und zur Diskussion anregen sollen.

