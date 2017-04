Venedig, wie bist du so kalt Die Malerin Silke Höppner zeigt in Stadtansichten Gespür für Pracht und deren Auslaugung durch Zeit und Witterung.

Mal nicht von der Sonnenseite: Silke Höppner malte „Venedig I“ 2015 mit Ölfarbe auf Pappe. © Thomas Fröhlich

Das Licht in Silke Höppners Stadtlandschaften ist eine besondere Substanz, stark strahlend und dennoch am Verdünnen und Verschwinden. Das Klima in den Städten ist vermeintlich frisch, kalt und nass. Die leeren Himmel graubleiern bis kalkweiß, ein trüber Spiegel dieser Leere das Wasser. Braun und wie glattgeschwemmt liegen die gepflasterten Plätze da. Die wenigen Menschen scheinen es nur mit Mantel auszuhalten. Es sind Reisende vor dem Saison-Kehraus oder auf dem Gang in die Kneipen.

Tourismusstädte sind es allesamt: Höppner hat ihre Motive auf den Plätzen und an den Kanälen von Venedig gefunden, in der Prager Altstadt, auf dem Meißener Burgberg und in der Dresdner Elblandschaft. Die schwarz umrissenen, durch Linien festgezurrten Häuser entstammen oft früheren Zeiten, als die Fassade schön und das Wohnen dahinter wahrscheinlich beschwerlich war. Höppner zeigt mithilfe der armen Farben von Erde, Kohle und Schnee ein Gespür für Pracht und deren Auslaugung durch Zeit und Witterung. Wer will, darf das als Sinnbild für das Menschsein nehmen. Oft entdeckt die Malerin so eine verborgene Spannung. Die entstammt nicht immer Trauer und Verlorenheit, der gemalten Kälte wegen. Nahezu jedes Haus in diesen Ölgemälden auf Pappe oder Papier steht als Widerstand, von den Nachbarn abgesondert, ihnen höchstens organisch verbunden als deren Gegensatz. Säulen sind gegen den barocken Zierrat der Kirche gesetzt; Gitter gegen Dächer, Bögen gegen Spitzen.

In dieser Empfindlichkeit für das womöglich Zerreißende an der Stille im Bild ist die Dresdnerin jedoch verblüffend reich. 2002 schloss sie ein Meisterschülerstudium sechs Jahre nach ihrem regulären Studium an der hiesigen Hochschule für Bildende Künste ab. Ihre Aufmerksamkeit beim Stadtwandern springt. Einmal separiert sie ein in den Kanal hinausragendes Haus, indem sie es als Einziges rot aussehen lässt, und wiederholt das herausstechende Merkmal in einem von sieben Passagieren einer Gondel. Ein anderes Mal interessiert die 50-Jährige der Kontrast von roter Tünche und grünem Wasser.

Silke Höppner holt sparsam Details der Fassaden heran, zeigt Türen, Tore, Schlote, Fensterläden, Fensterlaibungen. Sie lässt den Vorplatz einer Kirche wie einen Innenraum aussehen, indem sie den Kirchturm abschneidet, oder öffnet zur besseren Darstellung die Perspektive ein wenig. Der Prager Dom St. Veit erhält an den Flanken einen neuen Rhythmus, über den gebauten Takt und das gesehene Licht hinaus. Auch hierzulande findet oder setzt Höppner diese Wechsel von Weiß und Ocker am Gemäuer. An diesem Klima ist nicht die Temperatur, sondern die ständig geänderte Messung die Konstante.

Die Ausstellung in der Dresdner Galerie Holger John, Rähnitzgasse 17 ist bis zum 23. April zu sehen, geöffnet mittwochs bis sonntags von 14 bis 19 Uhr. Am Samstag, 22.April 2017 ab 18 Uhr, Finissage mit Wein, Kunst und Gespräch an einer Künstlertafel, die Künstlerin ist anwesend.

