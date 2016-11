TV-Tipp Vatersuche auf der Reeperbahn Die Tochter einer ehemaligen Pornodarstellerin macht sich auf eine skurrile Reise zu sich selbst.

Befragung an der Tanzstange: Paula (Jasmin Tabatabai, r.) versucht über Jane (Felicitas Madl) mehr Informationen über ihren Ex-Partner beim Pornodreh zu bekommen. © NDR/Wüste Medien

Alleinerziehende Mütter sind auch im Fernsehen längst kein Tabuthema mehr. Oft wissen deren Kinder nicht, wer ihr Vater ist. Und plötzlich werden gewisse Fragen gestellt. So auch in der TV-Komödie „Strawberry Bubblegums“, die der NDR im Rahmen seiner Filmdebütreihe „Nordlichter“ zeigt.

Die Heldin von „Strawberry Bubblegums“ ist die 17-jährige Lucy, die mit ihrer ehedem etwas flatterhaften Mama Paula relativ wohlbehütet in Hamburg zusammenlebt. Bis sie eines Tages ihre Mutter fragt, wer denn eigentlich ihr Vater ist, dessen Charme die Mama angeblich auf einer Rucksacktour durch Sri Lanka erlegen sein will. Weit gefehlt: Durch Zufall – Lucy stößt in einem Videoladen auf eine spezielle Kassette – kommt heraus, dass Mama einst als Pornodarstellerin Vicky Venus gearbeitet hat und es dabei wohl einen „Arbeitsunfall“ mit ihrem Kollegen Udo Ochsenschwanz gegeben haben muss. Also macht sich Lucy auf die Suche nach dem Mann, findet ihn auf der Reeperbahn – und begibt sich mit ihm auf die Suche nach sich selbst.

Regisseur Benjamin Teske, der hier seinen ersten Langfilm vorlegt, sagt, in dem Film stecke viel von der echten Pornowelt. Aber er betont auch: „Ich spiele mit den Klischees, die so oft der Wahrheit entsprechen.“ Entsprechend frisch und unkonventionell ist sein Film denn auch geraten, mit einem seltsam berührenden Touch aus poetischem Realismus. Drehbuchautorin Cherokee Agnew sind einige herrliche trockene Dialoge gelungen. Zu sehen sind flirrende Rummelplätze, verruchte Karaoke-Bars, eine Motorradfahrt im rosa Bademantel mit Riesenteddy im Seitenwagen und ein Pornodreh in einem Studio. In kleinen, meist schrulligen Gastrollen sind Schauspieler wie Alice Dwyer, Michael Lott, Lars Rudolph, Roland Nitschke und Sabin Tambrea zu sehen.

André M. Hennicke als abgehalfterter Ex-Pornostar mit langen blonden Haaren liefert eine Glanzleistung ab. Gloria Endres de Oliveira spielt die pubertierende Lucy als quasi elfengleiches Geschöpf einfach grandios. Aber auch Jasmin Tabatabai hat starke Momente. (dpa)

„Strawberry Bubblegums“, 20.15 Uhr, NDR

