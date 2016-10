Vanessa Mai erstmals in Dresden Zum ersten Mal tourt Schlagersängerin Vanessa Mai durch Deutschland. Am Montag war sie im Dresdner Schlachthof. Es gab Party, Tanzeinlagen und zum Abschied auch ein paar Tränen.

Schlagersängerin Vanessa Mai bei ihrem Auftritt im Dresdner Schlachthof. © Andreas Weihs

Ihr Herz schlägt Schlager. Das konnten die Besucher ihres Konzertes am Montagabend im Alten Schlachthof auch erleben. Das Programm von Vanessa Mai speist sich jedoch noch aus einem eher schmalem Repertoire. Neben eigenen Stücken bot die Sängerin und DSDS-Jurorin auch eine Auswahl an Coversongs. Das Publikum - bunt gemischt von Kindes- bis Seniorenalter - störte das wenig. Man stand, klatschte und sang mit.

Mais Bühne war - zumindest für ein Schlagerkonzert - ziemlich ungewöhnlich: Ein großes Baugerüst beherrschte die Szenerie, davor auf der einen Seite ein Schlagzeug und auf der anderen Seite in Personalunion Keyboard und Gitarre. Eine Zwei-Mann-Band, die „wie 12 Musiker klingt“, wie sie stolz sagte. Dazwischen die Sängerin, für die die Größe der Bühne noch eine neue Erfahrung ist. Sie lief singend umher, nutzte auch mal das Gerüst; eine durchgehende Choreografie war bei dem Auftritt aber nicht zu erkennen. Erst als Tänzer hinzukamen, konnte die Sängerin sich und ihre Lieder auch in Szene setzen.

Die 24-jährige ist auf ihrer ersten großen eigenen Tour unterwegs. Die Freude darüber teilte sie offen, aber nicht überdreht mit den Besuchern. Sie erzählte von sich und ließ Videos einspielen, in denen zu erfahren war, dass sie als 15-jährige in Las Vegas zu Hip-Hop-Meisterschaften flog, sie seit jeher Michael Jackson und Britney Spears als Vorbilder hat, und sie ihre Fanpost noch selbst beantwortet.

Den 10-jährigen Tamino, den sie spontan auf die Bühne holte, ließ sie beim gemeinsamen Foto „zittern“ und stellte ihm (in Anwesenheit der Mutter) eine Frage: „Hast du schon eine Freundin?“ Peinlich berührt stand der Junge da, dann platze es aus Vanessa Mai heraus: „Du machst mich ganz verrückt“, und die Musik setzte ein. Später wollte Tamino, immer noch etwas eingeschüchtert, schließlich die Gewinner eines Meet&Greets nicht sofort ziehen.

Neben diesem Song bediente sich Mai an Stücken ihres Debütalbums. „Meilenweit“, „Wie ein Blitz“ und „Phänomenal“ erklangen. Ebenso das Lied „Ich sterb für dich“, dem unverkennbar Dieter Bohlen seinen Stempel aufdrückte. Bei den Coverversionen bediente sich Mai an Nenas „Irgendwie Irgendwo Irgendwann“, in einem Akustikset an Silbermonds „Das Beste“ sowie „Ohne Dich“ von der Münchner Freiheit. Auch das frühere Wolkenfrei-Lied „Jeans, T-Shirt und Freiheit“ war zu hören.

Das Publikum im gut gefüllten Schlachthof war gekommen, um zu feiern. Es bekam, was es wollte. Immer wieder standen die Konzertbesucher von ihren Stühlen auf, klatschten mit, wippten mit den Knien und stimmten zu den bekanntesten Liedern mit ein. Und als Vanessa Mai schließlich am Ende der Show auf der Bühne saß und sich für den Abend bedankte, flossen bei ihr sogar ein paar Tränen.

zur Startseite