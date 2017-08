Urlaubsfrust im Sommerloch Ein Haus, acht Promipaare, Streit und Zickereien: Ins „Sommerhaus der Stars“ ziehen alte Bekannte ein, aber auch längst vergessene TV-Gestalten.

Der Schauspieler Martin Semmelrogge und seine Frau Sonja ziehen mit sieben weiteren Paaren ins RTL-Sommerhaus. Zoff ist garantiert. © dpa

Kaum ist Deutschland in den Sommerferien, schickt RTL acht Paare in den Urlaub nach Portugal. Doch im „Sommerhaus der Stars“ ist es eng, warmes Wasser ist nicht für alle da, und manche müssen sich sogar ein Zimmer teilen. Jugendherberge statt Luxusdomizil. Dazu kommen fiese Spielchen. Am Ende jeder Folge muss ein Paar ausziehen. Wer bis zum Schluss durchhält, bekommt 50 000 Euro.

Die Versuchsanordnung, eine Mischung aus „Dschungelcamp“ und „Big Brother“, war schon vor einem Jahr erfolgreich. Am meisten werden sich Freunde des gepflegten Trash-TV wohl auf Helena Fürst freuen. Die 43-Jährige war „Anwältin der Armen“, später verlieh man ihr im Dschungelcamp den Spitznamen „Höllena“. Ins „Sommerhaus“ zog sie mit dem Schlagersänger Ennesto Monte ein – eine Beziehung, wie sie nur das Reality-TV schreiben kann: Monte ersteigerte im vorigen Jahr ein Date mit Fürst für 199 Euro auf Ebay. Die Beziehung war zunächst ein PR-Gag, wurde dann ernster. Kürzlich gab das Paar die Trennung bekannt, die auch im Sommerhaus eine Ursache haben soll. Gute Quoten scheinen gesichert. Mit Trennungen kennen sich auch Nico Schwanz und Saskia Atzerodt aus. Das Model Nico Schwanz wurde 2009 Dritter im Dschungelcamp, seine Freundin war Playmate und suchte beim RTL-Bachelor einen Mann.

Martin und Sonja Semmelrogge sind seit zwanzig Jahren zusammen. Der 61-Jährige hatte eine Gastrolle in der ZDFneo-Sitcom „Im Knast“ und hat auch im wahren Leben Erfahrungen mit dem Strafvollzug.

Natürlich darf auch ein schwules, buntes und schrilles Paar nicht fehlen. Dafür hat RTL bei Vox die Produkttester Hubert Fella und Matthias Mangiapane von „Hot oder Schrott“ ausgeliehen.

Wer auch immer die sechs Folgen übersteht: Ein Garant für eine glückliche Beziehung ist das nicht: „Das Promipaar 2016“, Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan, geht wieder getrennte Wege. (dpa)

„Das Sommerhaus der Stars“, 20.15 Uhr, RTL.

zur Startseite