Unterwasserkino für die Ohren Der norwegische Trompeter und Elektroniker Nils Petter Molvaer skizziert mit Klängen Landschaften, die Caspar David Friedrich gerne gemalt hätte.

Soundbastler Nils Petter Molvaer kommt nach Dresden. © PederOtto Dybvik

Gischt fegt an den schrundigen Klippen hoch, über denen ein fahler Dreiviertelmond zwischen rot-blau-schwarzen Wolkenfetzen hängt. Unter den Wellen wirft ein Wal seinen Schatten auf den silbrig glitzernden Grund. Und schon wechselt Nils Petter Molvaer Tonart und Gegend. Jetzt brandet flüssiges Türkis an den Traumpalmenstrand, faucht die Hitze von den Dünen Richtung Meer. Kein rhythmisches Hauchen mehr, hier darf ein handfester Beat sein Revier markieren.

Die Klanglandschaften, die der norwegische Trompeter und Elektronikexperimentator auf seinem aktuellen Album „Buoyancy“ skizziert, wären – hätte er diesen tonalen Rausch genießen können – für einen Maler wie Caspar David Friedrich zweifellos eine Quelle, besser: ein Strom der Inspiration gewesen. Aber es geht eben auch ohne Pinsel und Leinwand. Molvaer hat das bereits hinlänglich mithilfe großartiger Platten bewiesen. Mit seinem neuesten Werk, das er am Freitag bei einem Konzert im Dresdner Jazzclub Tonne präsentiert, wagt er sich allerdings erstmals an Unterwasserkino für die Ohren.

Schon der Titel – Buoyancy, englisch für Auftrieb, meint für Taucher den perfekt austarierten Schwebezustand im Wasser – weist klar die Richtung. Mitnichten ist damit jedoch Molvaers Musik eingeengt oder in ihren Mitteln begrenzt. Dank seiner Band, die nicht nur für die Aufnahmen, sondern für den gesamten kreativen Prozess im Boot war, ufert der Sound förmlich in alle Richtungen aus. Ist das noch Jazz? Wohl kaum, zumal sich der Mann, der einst am Musikkonservatorium von Trondheim Jazz studierte, nie auf dieses Genre festlegen mochte. Und so lässt er sein Horn mal juchzen, mal Walgesänge imitieren, mal kernig austeilen, mal den Sound gänzlich unbekannter Welten entwerfen. Die Kollegen Geir Sundstöl (Gitarren), Jo Berger Myhre (Bass, Keyboards) sowie Ex-Madrugada-Trommler Erland Dahlen am Schlagwerk geben dem Ganzen Basis plus Rahmen. Und am Ende fühlt sich der Hörer, als hätte er selbst gerade Unglaubliches ertaucht. Mehr kann man von Musik gar nicht verlangen.

Das Album: Nils Petter Molvaer, Buoyancy. Okeh/Sony

Das Konzert: 7.10., 21 Uhr, Jazzclub Tonne, Dresden; Karten für 34 Euro unter www.reservix.de

