Unterirdische Besuchstour Ein Besuch in der neuen Staatsoperette lohnt sich – aber nicht wegen der ersten Premiere.

Der Ernst des Lebens nach der feierlichen Eröffnung beginnt für die Staatsoperette Dresden mit „Orpheus in der Unterwelt“. Der Offenbach-Klassiker ist ein Publikumsliebling, da kann man nicht viel falsch machen – sollte man meinen.

Und der Beginn ist auch verheißungsvoll. Die Öffentliche Meinung (Silke Richter) ist in einer Bildergalerie. Ihr Blick fällt auf ein Gemälde mit Orpheus und Eurydike in trauter Zweisamkeit – die Kamera zoomt auf das Bild. Orpheus verlässt es, um sich im Nachbarbild mit einer langbeinigen Geigenschülerin zu vergnügen. Die Öffentliche Meinung ist entsetzt.

Der Auftakt ist typisch für die ganze Inszenierung. Die interessante Bildlösung ist keine sprechende Ergänzung zu einem abwechslungs- und beziehungsreichen Spiel, sondern wird, während aus dem Graben das sich lang ziehende Vorspiel erklingt, melodramatisch kommentiert. So auch im berühmten Summ-Duett, wenn sich Jupiter als Fliege um Eurydikes Gunst bemüht. Eine potenziell urkomische Szene. Hier steht Jupiter (Elmar Andree) an der Rampe und singt. Eurydike (Maria Perlt) singt auf Distanz hinter einem Schleiervorhang. Darauf erscheint in Videoprojektion Eurydike aus Sicht der Fliege.

Die komischen Szenen verpuffen. Dem gesellschaftskritischen Humor der Texte fehlt jede Pointe. Die Geschichte kann nie wirklich Fahrt aufnehmen. Das Bühnenbild bildet sich aus den Rahmen der anfänglichen Bildergalerie, ohne dass je einsichtig wird, wieso. Sie bekommen immer neue, sich verwandelnde Inhalte, die sich bewegen und in der Handlung mitspielen. Da haben Momme Hinrichs und Torge Møller, die für Bühnenbild und Video verantwortlich waren, die Möglichkeiten des neuen Hauses ausgekostet. Leider bleiben es schöne, interessante, aber inhaltsleere Effekte. Die Personen bewegen sich meist in Richtung Rampe, sie singen, ohne zu ihrer besonderen Umgebung oder wenigstens zu den anderen handelnden Figuren bewegende Beziehung aufzubauen. Regisseur Arne Böge war offensichtlich mehr mit dem Organisieren der Inszenierung als der Personenführung beschäftigt. Radek Stopka zeichnet für die Choreografie verantwortlich. Doch seine Einfälle, mit dem Ballett die dröge Szene aufzumischen, bewegen sich in höchst konventionellem Rahmen, erschöpfen sich bald, und die Truppe glänzt weder mit schwungvollem Elan noch mit Präzision. Da ist noch viel Platz zu füllen. Selbst der berühmte Can-Can beim Höllenfürsten Pluto (Christian Grygas) erhält die entscheidenden Impulse durch wechselnde Lichtstimmungen.

Auch Offenbachs Musik ist kein Rettungsanker. Chefdirigent Andreas Schüller gelingt es nicht, Feuer und sprudelnde Energie zu wecken. Der Anfang hat zähe Längen. Die Sängerinnen und Sänger brauchen diese Zeit, um stimmlich zu sich zu finden. Dann können sich Marie Hänsel als Cupido, Jeanette Oswald als Diana und Richard Samek in der Titelrolle stimmlich gut entfalten. Andreas Sauerzapf als Styx hat mit seinem „Prinzen von Arkadien“ den größten Effekt, die nachhaltigste Zuschauerresonanz.

Der Verweis, dass im neuen Haus alles besser werden wird, zieht nicht mehr. Jetzt geht es darum, größere Räume zu füllen. Hoffentlich kann man Charme und Elan aus dem Leubener Haus mitnehmen.

Wieder am: 25., 26.12.2016 sowie 18., 19.1.2017

Kartentelefon: 0351 32042 222

