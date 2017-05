Krimi am Sonntag Unter Mutterschutz Wie weit kann die Liebe zum Kind gehen? Der Brandenburger „Polizeiruf“ nähert sich der Antwort im Zeitlupentempo.

Hat er den Täter gefunden? Kommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) verhört Enrico (Anton Spieker). Mutter Heidi (Ulrike Krumbiegel) lässt ihren Sohn nicht aus den Augen. © rbb

Ein Krimi, der an der deutschpolnischen Grenze spielt und weder Autodiebe noch Wohnungseinbrüche in den Mittelpunkt rückt, hat per se schon ein Lob verdient. Beim Brandenburger „Polizeiruf“ beklaut sogar ein Deutscher einen Polen. Mehr Abbau von Klischees geht nicht.

Das haben sich wohl auch die Drehbuchautoren Eoin Moore und Anika Wangard gedacht und die Ermittler natürlich in die uckermärkische Pampa geschickt. Dorthin, wo die kleine Kneipe im Dorf der einzige Treffpunkt ist, wo junge Leute keine Arbeit finden und der Bus nur zweimal am Tag vorbeikommt. So öde wie das Dorfleben ist leider auch die Handlung. Dabei ist das eigentliche Thema, die Liebe zwischen Sohn und Mutter, eines, das so viel zu bieten hat. Liebe, Wut, Vertrauen, Angst um- und voreinander. Von jedem ein bisschen steckt tatsächlich im Sonntagskrimi. Ein bisschen, mehr aber auch nicht.

„Du hasst mich doch jetzt, gib es zu“, raunzt der aggressive Sohn seine Mutter an. „Ich hasse, was du gemacht hast. Aber du kannst nicht erwarten, dass ich aufhöre, dich zu lieben“, erwidert sie. Eine starke Szene, die aber eines nicht verhindern kann: In den 90 Minuten will einfach keine Spannung aufkommen. Das könnte daran liegen, dass der Zuschauer zu wenig über die Vergangenheit von Mutter und Sohn erfährt, über ihre Geschichte und darüber, warum die beiden bedingungslos zueinanderhalten. Ein Grund für das fehlende Prickeln ist aber auf jeden Fall der Mord selbst, der sich schnell als schnödes Eifersuchtsdrama entpuppt. Dass die Ermittler innerhalb weniger Sendeminuten den Richtigen verdächtigen, ist nicht mal das größte Problem. Danach aber taucht keine Figur auf, der man den Mord noch zutrauen würde. Alternativen fehlen. Und wenn Kommissarin Olga Lenski, gespielt von Maria Simon, zu ihrem Partner sagt: „Es ist zu einfach, den Enrico zu verdächtigen“, dann will man ihr, vor allem aber den Drehbuchautoren zurufen: „Genau.“

Natürlich müssen die Ermittler noch Beweise finden. Doch das ist in Anbetracht des Dilettantismus, mit dem der Mörder vorgegangen ist, nur eine Frage der Zeit. Zeit, die sich die Ermittler nehmen. Lenski und ihr neuer Partner Raczek, gespielt von Lucas Gregorowicz, wachsen in ihrem dritten gemeinsamen Fall nicht in der kurzen Bettszene, sondern beim synchronen Langsam-Denken als Team zusammen.

