Berlinale-Tagebuch Unter der Last des Ruhms Das Leben und Leiden von Künstlern macht noch einen Schwerpunkt im Programm aus.

Auch im Filmfestival-Betrieb gibt es ein paar Standards. Dazu gehört die Künstler-Biografie, idealerweise, wenn im Mittelpunkt ein kontroverser, drangsalierter oder anderweitig leidender Künstler steht. Über die filmische Qualität sagt das nichts aus. Und auch im offiziellen Programm der diesjährigen Berlinale ist die qualitative Spannweite sehr groß.

Um Oscar Wilde geht es in Rupert Everetts Regie-Debüt „The Happy Prince“, der Regisseur spielt auch die Hauptrolle. Die letzten Tage im Leben des erst gefeierten, dann wegen seiner Homosexualität bestraften und ins Exil gedrängten Autors – eine traurige, immer wieder von Rückblenden in bessere Zeiten unterbrochene Geschichte. Everetts Wilde ist ein sehnsüchtiger, alt gewordener Mann, Opfer eigener Leidenschaften und enttäuschter Liebe. Zehn Jahre hat Everett für das Projekt gekämpft. Gedreht wurde der Film letztlich als deutsche, über weite Teile in Franken gedrehte Produktion. Everett erklärt in Berlin, für ihn sei Wilde ein „schwuler Christus“ gewesen, der sich für seine Kunst und seine Liebe geopfert habe. Das macht sein Film greifbar: Man spürt Everetts Leidenschaft, aber trotz Verzicht auf Kostümfilm-Zuckerguss ist der Film doch recht konventionell.

Ein anderer Autor leidet auf seine Weise: Sergei Dovlatov ist 1971 in der Sowjetunion einer der unbequemen Unveröffentlichten in der Warteschleife. In Leningrad ist er der Betriebszeitung einer Werft zugeteilt, doch die Aufträge, „klar, positiv“ und staatstragend zu schreiben, liegen ihm nicht, sein Hintersinn und seine Ironie stehen ihm im Weg. Regisseur Alexey German Jr. folgt Dovlatov mit seinem Film für einige Tage und skizziert dabei Künstler in der Halbwelt.

Eigentlich sind das nur Männer, man raucht und redet und trinkt viel, ungelenke Gespräche mit den jungen Frauen, Zensur, Schwarzmarkt. Dovlatov, sensibel genug, vom Fund von Kinderleichen beim U-Bahn-Bau, vergessene Opfer des Krieges, tief schockiert zu sein, wurde erst sehr spät veröffentlicht. German Jr. fängt gekonnt eine Zeit und eine Subkultur des Sozialismus ein, Dovlatov und seiner Arbeit kommt man hier jedoch nicht näher.

Dem Menschen oder auch dem Mythos Romy Schneider wird auf der Berlinale mit „3 Tage in Quiberon“ von Emily Atef wenig hinzugefügt. Marie Bäumer, quasi geborene Romy-Doppelgängerin, gibt die Schauspielerin in der melancholischen Spätphase ihres Lebens hinreißend. Doch jene Tage in der Bretagne 1981, an denen die Schneider dem Stern-Reporter Michael Jürgs (Robert Gwisdek) und dem Fotografen Robert Lebeck (Charly Hübner) einen selten offenen Einblick in ihr Innenleben gewährt, bleiben seltsam formelhaft. Bäumers Romy lacht und leidet, ihre Freundin Hilde, gespielt von Birgit Minichmayr, versucht, sie auch vor sich selbst zu schützen, besonders aber vor Jürgs.

Der Journalist ist aufdringlich und karikaturenhaft geschrieben und gespielt, doch das größere Problem des Films bleibt der fehlende Erkenntnisgewinn: Romy Schneider, die Last der Kunst, die Last des Ruhms, das ist nichts Neues. Hübsche, schwarz-weiße Leere bleibt.

Überraschend einnehmend fiel dann immerhin Gus van Sants Wettbewerbsfilm „Don’t worry, he won’t get far on foot“ aus. Einige Monate im Leben des US-Cartoonisten John Callahan – van Sant skizziert, wie der querschnittsgelähmte Künstler zu seinen kritzeligen, hintersinnigen Zeichnungen, aber auch aus dem Alkoholismus findet. Ohne Kitsch, aber mit viel Gefühl entsteht eine komplexe, aber immer fesselnde Geschichte. Joaquin Phoenix, in Berlin seltsam muffelig, überzeugt in der Rolle Callahans, doch die Überraschung ist hier Jonah Hill: Der Komödiant spielt Donny, den so freundlichen wie konsequenten Leiter einer Selbsthilfegruppe, mit der Callahan ins Leben zurückfindet, offen und zärtlich und umwerfend. Und umgeworfen zu werden ist schon toll auf der Berlinale.

