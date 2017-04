Unsterbliche First Lady des Jazz Eine Stimme über drei Oktaven und ein harter Weg zum Ruhm: Ella Fitzgerald würde am Dienstag 100 Jahre alt.

Ella Fitzgerald - hier auf einem Foto aus dem Jahr 1968 © dpa

Als Sängerin verstand sich Ella Fitzgerald am Anfang nicht. Die junge Afroamerikanerin wollte tanzen. Ausgerechnet ihre vom Lampenfieber weichen Knie sollen dazu geführt haben, dass sie im Apollo Theatre in Harlem stattdessen ihre Stimme tanzen ließ. Bald reifte sie zur First Lady des Jazz heran – am Dienstag wäre Fitzgerald 100 Jahre alt geworden.

Zum Auftritt in der als „Amateur Night“ bekannten Talentschau war die 17-Jährige über ein Losverfahren gekommen. Das heiße Tanz-Duo vor ihr hatte sie offenbar eingeschüchtert, und als ihre Beine versagten, soll das als erbarmungslos berüchtigte Publikum in Gelächter ausgebrochen sein. Doch mit „The Object of My Affection“ von Connee Boswell zog sie die Zuschauer auf ihre Seite – und gewann. 13 Grammys und 40 Millionen verkaufte Alben später gilt Fitzgerald als eine der größten Sängerinnen des Genres. Ihre über drei Oktaven reichende Stimme mit der unverwechselbaren Klangfarbe setzte sie in ihrem breiten Repertoire wie ein Instrument ein. Bis heute scheinen ihre Interpretationen von „They Can’t Take That Away From Me“, „It Don’t Mean A Thing“ oder „How High The Moon“ ewige Jugend auszustrahlen.

Leicht hatte es Fitzgerald nicht: Ihren Vater lernte sie nie kennen, ihre Mutter starb, als Ella 15 Jahre alt war, ihr Stiefvater misshandelte sie. Sie stand in einem Bordell Schmiere und arbeitete als Assistentin für Glücksspieler, landete gar auf der Straße. Sicher hätte die spätere Star-Sängerin diese harten Anfänge ausschlachten können, doch sie behielt diese Details für sich.

Weltweit ging sie auf Tour, sang an der Seite von Frank Sinatra, Louis Armstrong oder Count Basie. Sie perfektionierte den Scat-Gesang, bei dem sie ihre Stimme in freier Improvisation über Jazz-Akkorde wandern ließ. Trotz ihrer sich verschlechternden Gesundheit trat sie bis in die 1990er-Jahre auf, bis ihr 1993 als Folge einer Diabetes-Erkrankung beide Unterschenkel amputiert werden mussten. Sie starb 1996 in Beverly Hills. (dpa)

