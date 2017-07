Unsere Schwarzen, Eure Juden Kühnes Kino: „Zeit für Legenden“ über Jesse Owens und Olympia 1936 hebt den US-Rassismus und den NS-Antisemitismus auf Augenhöhe.

Dieser Goebbels! Was für ein Ekel! Wie eisig er aus zusammengekniffenen Augen blickt! Wie bedrohlich er schweigt! Und wie, sagt er doch mal was, sich ausschließlich zynische, verächtliche, gefährliche Worte durch seine schmalen Lippen quetschen! Jaja, ganz der Herrenmensch. Ganz der Obernazi. Ganz der Unhold ...

Nein, sie ist nicht leicht zu ertragen, jene unfreiwillige Goebbelsparodie aus der Nazi-Darstellungs-Klippschule des Kalten Krieges, die der bedauernswerte Schauspieler Barnaby Metschurat als Hitlers Reichspropagandaminister in „Zeit für Legenden“ absondern muss. Aber sie steht mit ihrer Unerträglichkeit in einem grotesken Kontrast zum famosen und differenzierten Rest des Spielfilms von Stephen Hopkins. Der erzählt vordergründig vom Schicksal des afroamerikanischen Ausnahmeathleten Jesse Owens, der 1936 die Olympischen Spiele von Berlin aufmischte. Hintergründig indes verhandeln Hopkins und sein Team viel mehr, nämlich Rassismus. Den weißen Rassismus der USA in den Dreißigern, worüber man freilich heutzutage im Kino nicht erzählen kann, ohne auf den immer wieder tödlichen Rassismus der amerikanischen Gegenwart anzuspielen.

Spiele trotz Antisemitismus?

Damit das dort auch wirklich niemand übersieht, heißt der Film im Original „Race“, also Rasse. Ebenfalls unübersehbar machen Hopkins & Co., was sie davon halten: „Zeit für Legenden“ hebt den US-Rassismus gewissermaßen auf Augenhöhe mit dem NS-Antisemitismus. Vorsichtig formuliert, ist das sachlich einigermaßen problematisch. Aber vor allem ist es eine kleine Sensation. Zumal in einer amerikanisch-kanadisch-deutschen Koproduktion.

Wie die meisten Historienfilme über Rassenhass von „Die Farbe Lila“ über „The Help“ bis „12 Years A Slave“setzt „Zeit für Legenden“ auf die ästhetischen und narrativen Mittel des gediegenen Geschichtsepos. Es geht möglichst authentisch, mit sehr klassischer Dramaturgie und recht betulich zur Sache. Wie so oft, wenn Inhalt und Massenwirkung wichtiger sind als Kunstfertigkeit und Form. Eingebettet in sinnenschmeichelndes Zeitkolorit breitet Stephen Hopkins jene Ära vor der Kamera aus, in der Jesse Owens (Stephan James) von Alabama nach Ohio ziehen muss, um überhaupt auf eine „gemischte“ Uni gehen zu können. Immer wieder muss er sich gegen rassistische Kommilitonen wehren, wird aber nie zum glatten Helden; auch seine gelegentliche Arroganz und Untreue finden Platz in „Zeit für Legenden“.

Während das Leichtathletik-Talent allmählich Karriere macht und bald als Kandidat für Olympia gilt, laufen auf dem internationalen Parkett die Verhandlungen der Funktionäre heiß. Sollen die Spiele nun nach Hitlerdeutschland gehen, obwohl dort so viele politische Gegner eingesperrt und Juden schikaniert und vertrieben werden? Gerade die Amerikaner fürchten mit Recht, Hitler wolle aus Olympia nur eine riesige NS-Propagandashow machen. Erst nachdem der US-Unternehmer Avery Brundage (Jeremy Irons) in Berlin mit Goebbels verhandelt und heikle Zugeständnisse erreicht – während der Spiele keine Verhaftungen, keine Gewalt –, neigt sich das Waagenzünglein schließlich Richtung Berlin. Wer dabei an aktuelle dunkle Praktiken des IOC denkt, muss sich nicht unbedingt wie ein Schelm fühlen.

Die verlogene Kulisse hält, das Kalkül der Nationalsozialisten geht auf, Olympia 1936 vor den Augen der Welt als Völkerfest des Friedens durch und Hitlers Sport-Traum in Erfüllung: deutsche Athleten dominieren die Kämpfe. Doch auf des Führers Traum fallen Schatten. Nicht genug, dass zu seinem Missfallen dem Publikum im Olympiastadion Hautfarben herzlich egal sind und es alle Sieger gleichermaßen bejubelt; obendrein wird auch kein einheimischer Sportler zum Star der Spiele, sondern Jesse Owens, mit vier Goldmedaillen.

Entschiedenen Wert legt „Zeit für Legenden“ auf die legendäre Geschichte seines Sieges im Weitsprung, der zur besonderen Demütigung für Hitler und Goebbels wird. Owens‘ größter Konkurrent ist der Leipziger Luz Long (David Kross). Als Owens Schwierigkeiten beim Absprung hat, nimmt Long ein Tuch, legt es kurz vor das Trittbrett, verhilft Owens damit zum fehlerfreien Sprung – und letztlich auch dazu, dass er ihn im Finale besiegt.

Die historischen Filmaufnahmen von Long und Owens, die nach der Siegerehrung Arm in Arm zur Zuschauertribüne gehen, sind weltberühmt. Gleichwohl gönnt sich „Zeit für Legenden“ bei diesen zentralen und bewegenden Szenen selbst die Pflege von Legenden: Longs Hilfestellung ist nur ein populäres Märchen, das nächtliche Treffen der beiden im Sportlerheim hat ebensowenig stattgefunden und der Leipziger für sein „undeutsches“ Verhalten mitnichten Schikanen erdulden müssen.

Zur Ehrung durch die Hintertür

Auch darin folgt „Zeit für Legenden“ den alten Tugenden des Hollywood-Historienfilms: Vertiefende und verdeutlichende Hinzuerfindungen sind o.k., solange sie nicht in Lügen und Verdrehungen ausarten – was sie bei den Abspann-Behauptungen über angebliche Long-Schikanen wohl leider doch tun. Hochwichtig sind dem hoch ambitionierten Zweistünder eben Dichte und Durchschlagskraft seiner zentralen Botschaften. Die eine spricht der Schwarzenaktivist Harry Davis (Glynn Turman) im Film aus: „Wie verlogen ist es, wenn Amerikaner über Rassismus in anderen Ländern herziehen?“ Jene Szene mit Long und Owens Arm in Arm im Stadion formuliert die andere Kernbotschaft.

Das Ende von „Race“ ist wiederum eindeutig belegt: Auf dem Weg zur Siegesfeier im New Yorker Waldorf-Astoria muss Jesse Owens im Frack den Hintereingang nehmen – Menschen seiner Hautfarbe ist das Hauptportal des Nobelhotels verwehrt.

