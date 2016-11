Unser täglich Trump gib uns heute Viele US-Medien haben seinen Triumph mit herbeigeschrieben. Was bedeutet das für den deutschen Journalismus?

Auch für „Deutschlands führendes Nachrichtenmedium“ (Spiegel Online über Spiegel Online) war dieser Mittwoch kein gewöhnlicher. Die Redaktion empfand ihn vielmehr als so ungewöhnlich, dass sie ihren Lesern zum ersten Mal keinen guten Tag wünschte. Weil der T-Fall eingetreten war. Weil „die größte und älteste Demokratie der Welt ... einen Rassisten und Chauvinisten zum mächtigsten Mann der Welt gewählt“ habe. Weil Amerika „sich nicht für Vernunft und Anstand entschieden (hat), sondern für Schamlosigkeit und Lüge“. Deshalb schloss die Redakteurin ihren Morgengruß: „Einen guten Tag mag ich Ihnen heute Morgen an dieser Stelle nicht wünschen. Seien Sie tapfer!“

Nun hat sich zwar nicht ganz Amerika für einen Rassisten und Chauvinisten entschieden. Es stimmte sogar eine halbe Million mehr Menschen gegen als für Donald Trump. Aber Journalisten sind eben nur Menschen. Auch sie haben Emotionen, auch sie lassen sich davon mitunter hin- und wegreißen.

Und dieser Mittwoch war mal wieder so ein Tag, der nachgerade Journalisten sehr emotionalisierte. Weil Trumps Triumph auch den deutschen Medien erneut in schmerzhafter Deutlichkeit deren Grenzen als Aufklärungs-, aber auch als Überzeugungsinstanz aufgezeigt hat. Anders gesagt: deren schleichenden gesellschaftspolitischen Bedeutungsverlust. Denn anders als Obama hatte Trump im Wahlkampf nicht den Vorteil, ein Liebling der Journalisten zu sein; fast alle Zeitungen und die meisten TV-Shows haben gegen ihn gearbeitet. Selbst der strikt republikanisch gesinnte Trump-Wahlverein Fox News ging zuletzt etwas auf Abstand zu „The Donald“, und zwar in jenem Maße, wie dessen eigene Partei es tat. Doch der machte womöglich nicht trotz, sondern eher wegen der zunehmenden journalistischen Empfehlungen für Hillary Clinton das Rennen.

Mit den eigenen Waffen geschlagen

Trump hat die Medien mit deren eigenen Waffen geschlagen. Sie gieren nach Sensationen, Skandalen, Eklats – und der ausgefuchste PR-Profi gab sie ihnen: wohlgezielte Entgleisungen, durchkomponierte Provokationen, sorgfältig orchestrierte Tabubrüche. Die Presse, allen voran das Privat-TV, stürzte sich wollüstig darauf. Mit dem Ergebnis, dass laut einer Data Studie zwischen Sommer 2015 und Sommer 2016 auf den Internetplattformen acht mächtiger Medien Hillary Clinton signifikant seltener Thema war als ihr Kontrahent. Im vergangenen August erschienen über Trump sogar dreimal so viele Berichte wie über sie.

Die meisten davon waren freilich negativ; es kam dem 70-Jährigen in entscheidendem Maße zugute. Die Ablehnung des klassischen Establishments ist in den USA ein Massenphänomen geworden. Hillary Clinton gilt als Repräsentantin schlechthin der verhassten traditionellen Eliten. Und die Medien, gerade große Zeitungen, gelten als fester Bestandteil jener angeblich abgehobenen Oberschicht aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Geistesleben. Aus dieser Perspektive hat das Gros der Presse gemeinsame Sache mit dem Establishment gemacht und versucht, das Weiße Haus mit allen Mitteln gegen den hemdsärmeligen Revoluzzer zu verbarrikadieren. Womit sie exakt das Gegenteil erreichte und allen trotzigen Feinden der alten Eliten faktisch Trump zur Wahl empfahl.

Viele Journalisten verstärkten diesen unbeabsichtigten Effekt noch, indem sie Trump zur Unperson erklärten und damit – mindestens zwischen den Zeilen – auch dessen Anhänger als blinde und taube Deppen hinstellten. Sodass selbst die US-Korrespondentin der eher linken britischen Zeitung The Guardian den liberalen Medien vorhielt, sie hätten irgendwann nur aufgehört, die ärmere weiße Landbevölkerung komplett zu ignorieren, um sie als beschränktes Stimmvieh für den Aufstieg von Trump verantwortlich machen zu können.

US-Medien haben erheblich dazu beigetragen, Donald Trump ins Weiße Haus zu texten. Das ist inzwischen ebenso unumstritten wie die Anschubhilfe der britischen Presse für den Brexit. Kein Wunder also, wenn das Schmerzensstöhnen amerikanischer Journalisten auch in hiesigen Redaktionen widerhallt. Schließlich haben viele Köpfe deutscher Leitmedien seit Monaten ins gleiche Horn gestoßen. Sie berichteten über Trump in einer Frequenz und Weise und Tendenz, als müssten sie ebenfalls Überzeugungsarbeit im Mittleren Westen der USA leisten. Wie der eingangs erwähnte Morgengruß von Spiegel Online zeigt, können manche von uns selbst jetzt, nach der Wahl, immer noch nicht damit aufhören. Wohl auch deshalb, weil uns die einheimische Verkörperung des politischen Trumpismus, die AfD, vor dieselben journalistischen Herausforderungen stellt.

Die Meinungsmacht schwindet

Was könnte der Fall Donald T. für hiesige Medien bedeuten – zehn Monate vor der Bundestagswahl? Zumal auch wir von vielen radikal denkenden Deutschen als Bestandteil des verhassten hiesigen Establishments aus Politik, Wirtschaft und Presse betrachtet werden? Gewiss nicht, dass man rassistische, chauvinistische, hetzerische Aussagen von Politikern künftig milder behandelt, sie gar ignoriert. Oder damit aufhört, Lügen und Vorurteilen mit Fakten und Klarstellungen zu begegnen.

In vielen Redaktionen dürfte nun noch intensiver als zuvor darüber diskutiert werden, ob man in gleicher Frequenz, Lautstärke und Tonfall wie bisher wirklich sämtliche Aussendungen medialer Schlüsselreize durch Politpopulisten mit moralischer Entrüstung quittieren muss. Oder lieber mal an einem der hingehaltenen Stöckchen vorbeischlendert statt drüberzuspringen. Was die Causa Trump endgültig bestätigt hat: Gegen die – nicht zuletzt in sozialen Netzwerken geschürten – Emotionen und verfestigten radikalen Überzeugungen ist aufklärerisches mediales Dauerfeuer kein wirksames Gegengift. Es wirkt im Gegenteil umso toxischer, desto höher die Frequenz, desto moralisch überheblicher die Haltung und desto pädagogischer der Tonfall ist – „Seien Sie tapfer!“

Wohl auch deshalb stellt ebenfalls bei Spiegel Online der Netzkolumnist Sascha Lobo die noch tiefer bohrende Frage, „ob traditionelle Medien ihre Macht, ihre Deutungshoheit bloß verloren haben – oder sie gar ins Gegenteil verkehrt worden ist.“

Im Fall der US-Presse und Donald Trump muss man die Frage zweifellos bejahen. Im Fall der deutschen Medien und der Bundestagswahl steht die Antwort noch aus. Immerhin haben sie bisher schon dazu beigetragen, den hiesigen politischen Trumpismus zweistellig in viele Länderparlamente zu hieven. Und dessen Wählerschaft, ähnlich wie die Trump-Anhänger, oft als vernagelte Deppen dargestellt. Die Maschinerie, die Trumps Triumph mit ermöglicht hat, ist jedenfalls auch hierzulande schon bestens warmgelaufen.

