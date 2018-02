Unordnung macht eine Stadt lebendig Der amerikanische Soziologe Richard Sennett warnt in seiner Dresdner Rede vor brutalen Vereinfachern, realitätsfremden Architekten und Verfechtern klarer Grenzen.

„Komplexität bereichert die Erfahrung, Klarheit aber dünnt sie aus.“ Soziologe Richard Sennett am Sonntag in Dresden. © Robert Michael

Auf einem Foto ist der Nehru-Platz in Delhi zu sehen: Händler hocken auf dem Pflaster und verkaufen Gemüse, Hemden oder Handys, die ganz zufällig von einem Lastwagen heruntergefallen sind. In den Häusern auf beiden Seiten des Platzes haben sich kleine Unternehmen eingerichtet. Auf den Balkons treffen sich Leute zum Tee. Darunter finden Obdachlose nachts eine Bleibe. An diesem Ort mischt sich das Legale mit dem Illegalen, hier trifft Arm und Reich aufeinander, gehen Hindus und Muslime ihrem Alltag nach. Dazwischen bummeln Passanten aus aller Welt. Gewalttaten ereignen sich selten.

Für den US-amerikanischen Soziologen Richard Sennett sieht so ein idealer Ort aus – weil dieser Ort offen ist, offen für unterschiedliche soziale Milieus und Lebensweisen, offen auch für Veränderung. Die Grenzen zwischen den sozialen Gemeinschaften wirken durchlässig, unfertig, mehrdeutig, unregelmäßig und zufällig. Hier scheint noch vieles möglich zu sein. Er hätte diesen indischen Platz gern unter den Schutz der Unesco gestellt, sagt Richard Sennett. Das Konzept einer offenen Stadt ist sein Lebensthema, ein Langzeitprojekt, das er mit viel Idealismus vorantreibt.

An diesem Sonntag eröffnete er im Dresdner Schauspielhaus den neuen Jahrgang der Dresdner Reden. Die Reihe wird gemeinsam vom Staatsschauspiel und von der Sächsischen Zeitung veranstaltet. Mehr als hundert Gäste aus Politik, Wissenschaft und Kultur standen bereits auf der Bühne. Die Reden sind fast immer ausverkauft.

Richard Sennett spricht vor vollem Haus. Er hat einen glänzenden Ruf als unkonventioneller Intellektueller. Die meisten seiner Bücher sind auch auf Deutsch erschienen und sehr erfolgreich, wie etwa „Der flexible Mensch“, „Zusammenarbeit: Was unsere Gesellschaft zusammenhält“ oder „Respekt im Zeitalter der Ungleichheit“. Seine Rede ist eine Werbung für sein neues Buch, das in der englischen Fassung im April herauskommt: „Bauen und Wohnen“. Aus diesem Band stammt das Foto von Delhi.

Sennett konfrontiert es mit einem anderen Bild aus dem indischen Mumbai. Dort entwickelte sich zwischen zwei Eisenbahnlinien einer der größten Slums Asiens. Die Schulkinder mussten täglich über die Gleise. „Darin sah die Weltbank ein Problem“, sagt Sennett mit süffisantem Unterton. Er beschreibt, wie er im Auftrag der Bank ein neues Viertel entwarf. Das Foto zeigt gleichförmig nackte Fassaden zwischen Leere und Wind. Da ist kein Platz für Arkaden und Nischen, für Händler und Garköche, für ein komplexes, kompliziertes Nebeneinander. Die Räume eignen sich nicht mal für Korbflechter, sie sind viel zu klein. Das Einkommen fehlt. Die ethnischen Spannungen wachsen. Sennett beschreibt einen Prozess, vor dem jedes Soziologie-Lehrbuch warnt. „Die Neubauten sind inzwischen verfallen und noch schlimmer als die Slums von einst, selbst wenn die Bewohner fließendes Wasser besitzen“, sagt Richard Sennett. „Ich fühle mich schuldig daran.“

Was gut gemeint ist, muss nicht gut enden. Dafür bringt er weitere Beispiele. Er zeigt die Widersprüche zwischen Architektur und Alltagserfahrung. Die Rede, die aus dem Englischen simultan übersetzt wird, ähnelt in manchen Passagen mehr einer Vorlesung. Der 75-jährige Wissenschaftler hat eine Professur an der New Yorker Universität, lehrt seit 1999 in London und Cambrigde. Daneben arbeitete er viele Jahre im Auftrag der Vereinten Nationen, um seine Theorien in der Praxis zu testen.

Seine Kritik gilt jenen Stadtplanern und Architekten, die meinen, eine Lösung für alle Probleme zu besitzen. Sie stülpen den Betroffenen ein genormtes Modell über. Hauptsache: wenig Reibung. Allein durch die Art des Bauens werden gesellschaftliche Schichten voneinander separiert. Eine Autobahnbreite trennt Favelas von gepflegten Siedlungen. Richard Sennett erzählt, wie er unter einer solchen mehrspurigen Schnellstraßenkreuzung in New York ein Lebensmittelgeschäft platzierte, wo sich nun zumindest beim Einkaufen Schwarz und Weiß mischt. Ein neues Mikroklima entsteht gerade an Randzonen.

Der Gedanke lässt sich weiterspinnen: Wer jeden Morgen beim Bäcker dieselben Leute trifft, entwickelt ein Verhältnis zu ihnen und ist vielleicht nicht so schnell bereit, ihnen an den Hals zu gehen. Im Einkaufscenter auf der grünen Wiese entwickelt sich nichts. Hin und weg. Nicht nur Schießscharten stehen für eine unfriedliche Bauweise.

Mit seiner Rede bewegt sich der Soziologe auf seinem eigenen Terrain, auf einem, das ihm vertraut ist. Seit mehr als dreißig Jahren erforscht er das urbane Dasein. Er fragt, wie Menschen in großen Städten zusammen leben und arbeiten können. Vereinzelung, Verunsicherung und Orientierungslosigkeit sind seine Themen. Selbstironisch nennt er sich einen Dienstleister für religiöse Konfliktlösung.

Dabei spielt es sicher eine Rolle, dass er in den 1940er-Jahren als Sohn von russischen Einwanderern in den monströsen Sozialbauten von Cabrini Green aufwuchs, einem Armenviertel von Chicago. Beide Eltern waren überzeugte Kommunisten. Der Vater kämpfte im Spanischen Bürgerkrieg, die Mutter verdiente den Lebensunterhalt als Sozialarbeiterin.

Diese Welt hat Sennett später als eng und bedrohlich beschrieben. Den sozialen Aufstieg versuchte er über die Musik. Er studierte Musikwissenschaft und Cellospiel, komponierte und trat öffentlich auf, bis er nach einer fehlgeschlagenen Handoperation 1962 aufgeben musste. Danach wandte er sich der Soziologie und der Geschichte zu. Die Philosophin Hannah Arendt gehörte zu seinen Lehrern. Dieser biografische Hintergrund erklärt das Vernetzte seiner Thesen. Wenn der Redner auf der Bühne des Dresdner Schauspielhauses über den Zusammenhang von Bauen und Wohnen nachdenkt, bezieht er Politik, Ethnografie, Ökonomie, Religions- und Kunstgeschichte ein. Manchmal endet er mit einem Gedanken, der die Fortsetzung und Vertiefung gelohnt hätte.

In Interviews äußert sich Sennett schärfer, wenn er etwa Gesetze gegen die Gentrifizierung von Stadtvierteln fordert. Die Gesetze sollten die Anzahl von Luxuswohnungen begrenzen oder den überteuerten Weiterverkauf von Wohnungen verbieten. „Die Welt ist kein endloses Füllhorn, aus dem die Menschen an der Spitze der Gesellschaft endlos schöpfen können.“

Aber eine politische Rede über „böse Dinge“ will er in Dresden nicht halten, sagt Sennett – und mancher im Publikum hat eben das erwartet. Den einen oder anderen Seitenhieb gibt es dann doch, etwa gegen die Angst der Pegida-Mitläufer vor dem Fremden. Oder wenn der Schweizer Kulturhistoriker Jacob Burkhardt herbeizitiert wird, der schon im 19. Jahrhundert gegen die brutalen Vereinfacher polemisierte. „Er könnte Trump gekannt haben.“

Heute wird nicht nur in der Politik vereinfacht, meint Sennett, sondern vor allem in der Technologie: Den Menschen wird möglichst viel abgenommen. Sie kommen gar nicht mehr in die Verlegenheit, emotionale Intelligenz zu entwickeln. Der Algorithmus der Computer serviert ihnen das, was sie ohnehin kennen und was sie in ihrem Denken und Fühlen bestätigt. Google schlägt ihnen nicht nur den schnellsten Weg vor, sondern einen, der Problemviertel meidet. So werden manche Informationen gar nicht erst aufgenommen. Und wieder gilt: bitte wenig Reibung.

Doch gerade darauf ist der Soziologe Richard Sennett aus. Er beschreibt es als ein Paradoxon der modernen Gesellschaft, dass sich diese Gesellschaft extrem komplex entwickelt, die Bürgerschaft aber kein Bewusstsein für diese Komplexität hat. Eine Mitschuld gibt er den Städteplanern und Architekten. Sie wollen es möglichst klar und überschaubar. Sie lieben die geschlossene Stadt. Alles steht wie eingefroren an seinem festgelegten Platz. Frankfurt am Main ist für Sennett ein Beispiel dafür, Neapel für das Gegenteil. Er zeigt ein Foto aus Chile, wo er ein Häuserviertel absichtsvoll unvollständig ließ: Die Bewohner sollten es nach ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen ausbauen. „Man muss die Menschen einbeziehen, für die man baut, auch wenn das für manche Architekten eine Horrorvorstellung ist.“

Andererseits, meint Sennett, sollten Architekten den Menschen nicht alles geben, was diese sich wünschen. Der Soziologe hofft wohl auf die Überzeugungskraft des Faktischen: Wer erst einmal in einer offenen Stadt lebt, wird sie mögen. Der Alltag dort wäre aufregender, weil konfliktreich und widersprüchlich. Die Gebäude würden sich den wechselnden Nutzern anpassen. Es gäbe öffentliche Plätze, die diesen Namen verdienen, und womöglich sogar Sitzbänke darauf. Unvorhergesehenes könnte sich nahtlos einfügen.

Sennett vergleicht eine solche urbane Gestaltung gern mit der Literatur: Auch da ist am Anfang einer Geschichte noch vieles offen, sind Wendungen und Entdeckungen möglich. „Kommt uns nicht mit Fertigem“ hieß ein Gedicht von Volker Braun Anfang der 1960er-Jahre.

