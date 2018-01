Ungarin gestaltet deutschen Biennale-Beitrag

Berlin. Die Leipziger Galerie-Direktorin Franciska Zólyom wird Kuratorin des deutschen Beitrags auf der Kunst-Biennale in Venedig 2019. Außenminister Sigmar Gabriel würdigte sie am Dienstag als „eine herausragende Kuratorin“. Sie stehe mit ihrer Vita und ihrem bisherigen Wirken für künstlerische Koproduktion und damit für einen pro-europäischen Kunstbegriff jenseits nationaler Grenzen. Zólyom ist seit 2012 Direktorin der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig. Zuvor war sie unter anderem Kuratorin am Ludwig-Museum für zeitgenössische Kunst in Budapest.

Die Biennale gilt als eine der wichtigsten Kunstschauen der Welt. 2017 gewann der von Anne Imhof gestaltete deutsche Pavillon den Goldenen Löwen. (dpa)

