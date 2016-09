Unerwünschte Person Elke Heidenreich hat sich mit einer Literaturkritik in der Schweiz unbeliebt gemacht.

Elke Heidenreich, 73, kann Bücher wunderbar loben, aber auch gründlich vernichten. © dpa

Ja, das war heftig, und nein: So was tut man nicht. Man darf zwar einen Roman öffentlich in Grund und Boden reden, doch man darf die schlechte Qualität nicht auf das Holzbein des Autors zurückführen. Ungefähr das aber hat Elke Heidenreich getan, als sie Verfasser und Werk verwechselte. Wieder einmal verursachte sie im Schweizer Fernsehen einen Eklat. Im Frühjahr 2014 hatte sie sich in der Sendung Literaturclub mit dem Moderator so gestritten, dass der seinen Hut nehmen musste.

Jetzt verhackstückte die Kritikerin den Debütroman der jungen Schweizer Autorin Michelle Steinbeck. Das Buch heißt „Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch“, was noch kein hinreichender Grund ist für ein Haudrauf. Seit dem Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand, hat sich die Leserschaft an manche Verrücktheit gewöhnen müssen. Es kommt ohnehin auf die inneren Werte an. Und die fand Elke Heidenreich zum Kotzen. Präziser: „Es ist grauenhaft, dieses Buch“, schimpfte sie im Literaturclub des SRF. „Es ist entsetzlich, es ist ein Albtraum, es zu lesen. Es ist unehrlich, verlogen, konstruiert. Es ist ein Buch voller Ekel, alles fault, stinkt, blutet …“ Als hätte das noch nicht gereicht, schob Elke Heidenreich nach: „Wenn das ernst gemeint ist, dann hat die Autorin eine ernsthafte Störung.“ Das war zu viel.

Seitdem wird die 73-jährige Kritikerin in der Schweiz wegen Diffamierung wie eine unerwünschte Person behandelt. Sie sei eine unbelehrbare Wiederholungstäterin, heißt es, sie habe die rote Karte verdient. Ihr Vorgehen erinnere an die Tradition des braunen und roten Totalitarismus. Onliner lassen abstimmen über ihren Verbleib in der Sendung.

Dabei hat Elke Heidenreich doch nur die Rolle gespielt, die von ihr erwartet wird, oder? Sie ist für klare Kante und Provokationslust bekannt, auch für Argumente jenseits des subtilen Nachdenkens. Manchmal geht die Leidenschaft mit ihr durch. Genau das hat der Sender gewollt. Das wollen alle Sender. Denn Empörung ist gut für die Quote. Beim Literarischen Quartett im ZDF spielt Maxim Biller den Part des bösen Buben. Bei der ARD entsorgt Denis Scheck Misslungenes direkt in die Mülltonne. Der Roman über den Walfischvater war bisher nicht dabei – er wurde jedoch gerade für den Schweizer Buchpreis nominiert.

