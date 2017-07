Und wenn sie nicht vergoren sind ... Das Erste serviert das französische Sommermärchen „Birnenkuchen mit Lavendel“.

Die gemeinsame Liebe zu den Birnen verbindet Louise (Virginie Efira) und Pierre (Benjamin Lavernhe) – und bald noch mehr. © dpa

Die Sonne steht hoch über den Wäldern, der Wind streicht sanft über die Felder; schön muss das Sommerleben in Südfrankreich sein. Dass es aber auch dort Sorgen gibt, zeigt heute Abend der Spielfilm „Birnenkuchen mit Lavendel“.

In einem schönen Landhaus mitten in der Provence lebt Louise (Virginie Efira), gemeinsam mit ihrer pubertierenden Tochter Emma (Lucie Fagedet) und dem kleinen Sohn Félix (Léo Lorléac’h). Louises Mann ist gestorben, und so muss sie ihre kleine Familie allein durchbringen. Doch die Erlöse aus der Bewirtschaftung ihrer Birnenplantage reichen nicht aus: Die Kunden auf dem Markt sind wählerisch, die Obstgenossenschaft hält die „ortsfremde“ Louise für inkompetent, die Schulden wachsen. Nachbar Paul (Laurent Bateau) würde ihr nicht nur einen Teil ihres Geländes abkaufen, sondern die Witwe auch gerne heiraten.

Dann läuft der schon schwankenden Louise eines Abends ein Fremder vors Auto. Es ist Pierre (Benjamin Lavernhe), den sie daheim verarztet. Auch Louises Kinder mögen diesen sonderbaren Mann, der im Haus erst mal penibel aufräumt, gerne Birnenkuchen isst und bald ziemlich gute Ideen zur Lösung der finanziellen Probleme hat. Berühren darf man ihn allerdings nicht: Pierre ist Autist. Dennoch wächst hier allmählich eine neue Familie zusammen.

Regisseur und Drehbuchautor Éric Besnard erzählt die berührende Geschichte mit Leichtigkeit und Entrücktheit, samt romantischer Momente und hübschen Dialogen. Kameramann Philippe Guilbert findet dazu Bilder in satten Farben, die neben der Landschaft auch die Stimmung sehr gut einfangen. Fast mystisch wird es, als Pierre darauf drängt, die Obstbäume in frühfrostiger Nacht durch viele Kerzen am Boden zu erwärmen – was ihre Rettung bedeutet.

Zwar fällt das Wort „kompliziert“ sehr oft in „Birnenkuchen mit Lavendel“. Doch der Film selbst ist völlig unkompliziert – er will seinen Zuschauern einfach nur einen wunderbaren Abend bereiten. (dpa)

„Birnenkuchen mit Lavendel“, Mittwoch, 20.15 Uhr (ARD)

