Und ewig lockt der Silbersee Zu Weihnachten zeigt RTL seinen neuen Dreiteiler nach Karl Mays „Winnetou“. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Old Shatterhand (Wotan Wilke Möhring), Winnetou (Nik Xhelilaj) und Sam Hawkens (Milan Peschel, v.r.) sind in der RTL-Neuverfilmung Helden, wie sie im Buche von Karl May stehen. © RTL/Nikola Predovic

Ein Abenteuer ist es auf alle Fälle. „Winnetou“ verfilmen – das hat sich schon lange keiner mehr getraut. Bei so einem Projekt lauern überall Gefahren, wie Indianer hinter Felsvorsprüngen, die ihre Giftpfeile schießen. Die Älteren, zumal in Westdeutschland, sind mit Karl May aufgewachsen, haben als Jugendliche seine Bücher verschlungen, hatten in den 60er-Jahren Filmplakate mit Pierre Brice und Lex Barker als Winnetou und Old Shatterhand in ihren Kinderzimmern hängen. In der DDR sah man Defa-Indianerfilme mit Gojko Mitic. Und die Jüngeren können wenig anfangen mit dem Cowboy-undIndianer-Kram. Wen also will man mit einer Neuverfilmung glücklich machen?

RTL geht das Wagnis ein: Zu Weihnachten zeigt der Privatsender seinen Dreiteiler mit Starbesetzung: Wotan Wilke Möhring spielt Old Shatterhand, der Albaner Nik Xhelilaj ist der neue Winnetou, Mario Adorf und Jürgen Vogel treten als gemeine Banditen auf, und sogar Gojko Mitic ist dabei und übernimmt die Rolle von Winnetous Vater – uff, uff! Gedreht wurde in den Fels- und Hügellandschaften Kroatiens, wie schon in den 60er-Jahren. Liebevoll arrangiert sind die alten Originalmelodien von Martin Böttcher. Gute Voraussetzungen also, aber reicht das, um all die Jugenderinnerungen nicht zu enttäuschen? Der Chef des Karl-May-Verlags, Bernhard Schmid, wetterte schon im Vorfeld gegen das Drehbuch, das sei nicht frei nach Karl May, sondern „frei von Karl May“.

Tatsächlich sind die Geschichten der drei Filmteile noch weiter entfernt von den Romanen, als es selbst bei den 60er-Jahre-Filmen der Fall war. Die wichen schon stark vom Original ab, mit Charakteren und Abenteuern, die in den Büchern gar nicht vorkamen. Für die RTL-Fassung gehen Autor Jan Berger und Regisseur Philipp Stölzl aber noch einen Schritt weiter. RTL spricht von einer „Neuinterpretation“. Erhalten bleibt Karl Mays Grundidee: Ein Sachse freundet sich mit dem Apachen-Häuptling an, und sie überwinden Hass und Feindschaft. Die Handlung setzt sich dann zusammen aus teils altbekannten Versatzstücken aus Mays Büchern, teils neu erfundenen Strängen.

Ein anderer Old Shatterhand

Auch die Figuren haben sich verändert: Winnetous Schwester Nscho-tschi, gespielt von der Mexikanerin Iazua Larios, ist eine selbstbewusste Frau. Anders als im Original wird sie nicht erschossen, sondern heiratet Old Shatterhand. Winnetou selbst bleibt der stolze Krieger, kann aber, anders als Pierre Brice, auch mal lachen und sogar Scherze machen. Selbst Sam Hawkens, der alte Trapper, verliebt sich und wird schließlich sesshaft, umwerfend komisch gespielt von Milan Peschel.

Die alles überragende Rolle aber gelingt Wotan Wilke Möhring mit einem Old Shatterhand, der wirklich anders ist. Aus dem coolen Superhelden ist ein stiller, schüchterner, nachdenklicher, bescheidener, manchmal auch unsicherer Mensch geworden – und damit der Idee viel näher, dass Karl May selbst Old Shatterhand war, wie der Schriftsteller immer wieder betonte. Originell ist auch, dass die Figur sich im Lauf der drei Teile weiterentwickelt. Anfangs ist er noch der naive Ingenieur aus Sachsen, mit Pomade im Haar und Schokolade aus Leipzig im Gepäck. Als er seinen ersten Gegner mit der Faust niederstreckt, erklärt er höflich, fast entschuldigend, dass er im Verein boxt: „Ich hab’ ihn gewarnt: Ich bin Mitglied im SV Saxonia 1860.“

Erst nach und nach wird aus dem steifen Sachsen der souveräne Wild-West-Held, bis er schließlich im dritten Teil mit langer Mähne und Lederkluft aussieht wie Kevin Costner in „Der mit dem Wolf tanzt“. Von Anfang an aber ist er im Herzen so, wie Karl May sich seinen Old Shatterhand immer gedacht hat: ein feiner Kerl in einer Welt voller Fieslinge und Bösewichte, der sich nie zu einer rachsüchtigen Gemeinheit provozieren lässt. Zwar ist er nicht mehr der missionarische Christ wie im Original. „Ich bin zwar getauft“, sagt der RTL-Old-Shatterhand, „aber ich glaube eigentlich nur an die menschliche Vernunft.“ Und doch redet er mit Winnetou über Jesus und erklärt dem staunenden Häuptling, warum auch der ein tapferer Krieger war: „Er hat vielleicht den Kampf verloren, aber seine Worte leben weiter.“

Das Beste kommt zum Schluss

Karl Mays Botschaft ist natürlich eine Steilvorlage für die Filmemacher von heute: Es gibt gute Weiße und böse Weiße, gute Rothäute und böse Rothäute. Die Hautfarbe ist nicht entscheidend. Der Gedanke zieht sich durch fast alle Bücher Mays. In den Winnetou-Abenteuern gehe es um „Culture Clash, Integration, Toleranz“, heißt es in einer Ankündigung von RTL. Alles in allem kommt der Dreiteiler aber nicht mit erhobenem Zeigefinger daher, sondern will zuerst spannende Abenteuer erzählen.

Das gelingt unterschiedlich gut. Der erste Teil wird viele Zuschauer schon deshalb in den Bann ziehen, weil im Vergleich zu den 60er-Jahre-Filmen die Kulissen und Bilder viel eindrucksvoller sind und weil man sich erst mal mit den ungewohnten Gesichtern anfreunden will. So richtig packend inszeniert ist die Geschichte um den Eisenbahnbau auf dem Gebiet der Apachen aber nicht. Der zweite Teil ist angelehnt an Mays Buch „Der Schatz im Silbersee“, wirkt aber über weite Strecken etwas einfallslos.

Wer deswegen auf den dritten Teil verzichtet, verpasst jedoch das Beste. Hier stimmt plötzlich alles: Michael Maertens spielt einen herrlich fiesen Bösewicht, der Hass und Zwietracht zwischen Weißen und Indianern sät, um an Ölfelder zu kommen. Plötzlich ertappt man sich als Zuschauer dabei, dass man mitfiebert wie ein kleiner Junge, damit die Guten gewinnen. Und wenn Winnetou stirbt, dann wird in deutschen Wohnzimmern der eine oder andere sich eine Träne nicht verkneifen können.

Trotzdem bleibt am Ende die Frage, wozu der ganze Aufwand? Hätte ein einzelner Film nicht genügt? Man kann die Leidenschaft, mit der dieses Großprojekt durchgezogen wurde, wohl nur damit erklären, dass alle Beteiligten – Schauspieler, Produzenten, Regie – in ihrer Jugend selbst süchtig nach Karl May waren. Und ja, zum Teufel, warum nicht auch mal nostalgisch werden? Es ist doch Weihnachten.

„Winnetou – Eine neue Welt“, 25.12., „Das Geheimnis vom Silbersee“, 27.12, „Der letzte Kampf“, 29.12, jeweils um 20.15 Uhr bei RTL

