Und dann kam der Tod

Die Sonne schien, das Meer war blau an jenem ersten Mai 2015. Die Geschäftsfrau Sheryl Sandberg fuhr mit ihrem Mann David Goldberg über das Wochenende nach Mexiko. Die beiden Kinder blieben bei den Großeltern in den USA. Das Paar saß am Hotelpool und spielte mit den iPads „Siedler von Catan“. Sie hielt anschließend ein Nickerchen, er wollte ins Fitnessstudio. Eine Weile später suchte sie ihren Mann. „Wo ist das Fitnessstudio?“, fragte sie immer wieder. Dort fand sie ihn schließlich, auf dem Boden neben dem Crosstrainer liegend, ein Blutfleck um den Kopf herum. Im Krankenhaus wurde der Tod festgestellt. David Goldberg hatte einen Herzinfarkt gehabt. Er wurde 47.

Eigentlich eine Geschichte, wie viele sie kennen. Eine Geschichte vom plötzlichen, frühen Tod eines nahen Menschen und dem Leben mit dem Verlust. Sheryl Sandberg hat sie aufgeschrieben in ihrem Buch „Option B“, zusammen mit dem Psychologen Adam Grant. Dieser Tage ist das Buch auf Deutsch erschienen. Wieder ein Buch zum Thema. Nach Jahren, beinahe Jahrzehnten des öffentlichen Schweigens über Tod und Trauer hat sich die säkularisierte westliche Gesellschaft doch wieder dem Sterben zugewandt. Weil es sich einfach nicht in hochmodernen Krankenhäusern einschließen lässt.

Da das Sprechen darüber offenbar doch schwerfällt bei sommerlichen Grillabenden, Stadionbesuchen, Wandernachmittagen oder Abenteuerurlauben, erobert das schwierige Thema Internet und Bücher. In Bremen fand kürzlich das erste offizielle Trauerblogger-Treffen statt. Man kann im Netz Trauerseminare besuchen. Trauerbücher werden sogar Bestseller. Wie etwa der Bericht der Österreicherin Barbara Pachl-Eberhart, die Mann und zwei Kinder bei einem Unfall verlor und nun Seminare veranstaltet zur Wiedergewinnung der Lebensfreude. Oder „H wie Habicht“ der Britin Helen Macdonald, die die Trauer um ihren Vater verarbeiten wollte, indem sie versuchte, die Habichtdame Mabel zu zähmen.

Es ist schwer, solche Berichte zu besprechen, gar zu kritisieren. Wer viele solcher Bücher gelesen, Blogs verfolgt oder Erfahrungen mit dem Tod gemacht hat, weiß: Jeder Mensch erlebt und bewältigt Trauer auf unterschiedliche Art. Dem einen hilft es, unablässig über die Erfahrung des Sterbens zu sprechen; andere schließen den Anblick ihres Partners beim letzten Atemzug tief in sich ein und möchten nicht daran rühren. Die einen errichten grandiose Gräber, andere bestatten Eltern, Partner oder Kinder auf Rasenflächen, um nicht deren Namen auf einem Grabstein sehen zu müssen.

Manche Menschen bleiben nach dem Verlust des Partners allein, andere nehmen Wochen später die Suche nach einer neuen Beziehung auf. Es gibt keinen Königsweg, um Trauer zu überwinden oder zumindest einzubauen in das Leben. Sheryl Sandbergs Buch wird wohl auch auf den Bestsellerlisten landen. Schon, weil sie bekannt ist. Sie ist seit 2008 Geschäftsführerin von Facebook, einem der Digital-Giganten des Silicon Valley. Eine der reichsten Frauen der Welt und nach den Maßstäben des Forbes-Magazins auch eine der mächtigsten. Seit Jahren kämpferisch unterwegs für die Karrieremöglichkeiten des weiblichen Teils der Menschheit. 2013 hat sie ein Buch dazu geschrieben mit dem Titel „Lean In – Frauen und der Wille zum Erfolg“. Sie diskutierte mit Obama und mit Trump, war häufiger Gast auf Wirtschaftstreffen – und ein engagierter, lebhafter Repräsentant jenes Silicon Valley, das die Menschheit nicht nur mit technischen Apparaten versorgen und dabei viel Geld verdienen möchte, sondern sich als Speerspitze eines neuen Zeitalters begreift.

Ein Zeitalter, in dem das Internet überall auf der Erde zugänglich sein und Frieden stiften soll. In dem selbstfahrende Autos für sichere Mobilität sorgen sollen. Trockenverträgliche Pflanzen dem Welthunger abhelfen. Das Sonnensystem besiedelt und das menschliche Dasein verlängert werden kann. In dem Tal bei San Francisco wird tatsächlich am Traum vom ewigen Leben gearbeitet.

Aber dann kam der Tod ins Silicon Valley, zumindest zu Sheryl Sandberg. Und wieder einmal mutet es seltsam an, bewegt und berührt, zu beobachten, wie ein kluger Kontrollfreak im Augenblick des größten Kontrollverlustes versucht, die Kontrolle zurückzugewinnen, und sich nicht abfinden mag, dass es Dinge gibt, die sich menschlicher Kontrolle entziehen. Wie der moderne Mensch – überzeugt davon, dass jede Grenzüberwindung eine Frage der Zeit ist und wissenschaftlicher Innovation – auf den Tod stößt, den großen Grenzzieher. An dieser Grenze zerschellen Erklärungen und Ursachenforschung. Zurück bleiben Fragen, die die Menschheit seit Jahrtausenden bewegen. Auf die es tausend und zugleich keine Antworten gibt.

Sheryl Sandberg hält die Trauerrede am Grab ihres Mannes. Das ist ihr möglich, schreibt sie, weil ihre Mutter ihre Hand dabei hält. Psychologen hätten in Studien herausgefunden, dass Handhalten tröstet und Kraft gibt. Sie geht nach ein paar Tagen wieder arbeiten, weil ein Psychologe ihr dazu geraten hat. Sie hört auf, sich zu entschuldigen für jähe Tränenausbrüche in Vorstandssitzungen, bei Geburtstagsfeiern oder auf Elternabenden, weil sie von Psychologen lernt, dass sie keine Schuldgefühle haben soll. Sie liest sich durch Berge von Fachbüchern, holt sich Rat bei Therapeuten und Freunden, bei Facebook-Chef Mark Zuckerberg, ihrem Rabbi, dem christlichen Autor C.S. Lewis und einer buddhistischen Nonne.

Stellt die Grabrede ins Netz und beginnt ein Internet-Tagebuch über ihre Erfahrungen und Gefühle. Natürlich folgt sogleich ein wissenschaftlicher Diskurs über die heilsame Kraft des Schreibens in Zeiten traumatischer Erfahrungen. Die Arbeit am Buch hilft ihr, und im Internet findet sie manchmal mehr Verständnis und Zuspruch als im analogen Leben. Aber als einige Monate nach dem Tod ihres Mannes Fotos von ihr und ihrem neuen Freund auftauchen, erntet sie auch hämische Kommentare.

Sheryl Sandberg ist überzeugt, dass man die Resilienz – also die seit einigen Jahren viel beschworene Fähigkeit, mit Schicksalsschlägen umzugehen – lernen und trainieren kann. Ein wenig so, wie man Muskeln im Fitnessstudio trainiert. Das Leben mit ihrem Mann, ihrer großen Liebe, fasst sie zusammen mit dem Ausdruck „Option A“. Die Zeit danach bezeichnet sie als „Option B“, die sie so positiv wie möglich ausgestalten und formen will.

Früher, im zutiefst analogen Zeitalter, subsumierte man das unter dem einfachen Satz, dass man in jeder Lebenslage versuchen müsse, „das Beste aus der Situation zu machen“. Unmengen von Berichten aus Kriegen und sonstigen Notzeiten zeugen davon, wie schwer dies ist. Dass es zwar erstaunlich vielen, aber nicht allen Menschen gelingt.

Etwas mehr als zwei Jahre sind seit dem Tod von Sheryl Sandbergs Mann im Fitnessstudio vergangen. Wir werden wohl verfolgen können, ob und wie gut ihr Trainingsprogramm funktioniert. Vor allem im Internet, denn ähnlich wie bei ihrem Karrierebuch hat sie eine Netzbewegung ins Leben gerufen. Diesmal eine für Trauernde.

Sheryl Sandberg/Adam Grant: Option B. Wie wir durch Resilienz Schicksalsschläge überwinden und Freude am Leben finden. Ullstein Verlag, 20 Euro.

