TV-Tipp Und alles so fremd Das Drama „Nirgendwo in Afrika“ erzählt von Flucht und Freude fern der Heimat.

Anders als die Mutter findet Tochter Regina (Lea Kurka) bald Freunde unter den Einheimischen. In einer Szene aus dem Kinofilm „Nirgendwo in Afrika“ liest sie den Kindern vor. © dpa

Es dauert lange, ehe Jettel ihre Illusionen verliert. Als die verwöhnte junge Frau 1938 ihrem Mann Walter nach Afrika folgt, hofft sie auf eine schnelle Rückkehr nach Deutschland. Der Spuk mit den Nazis werde bald vorbei sein, glaubt sie. Walter, der jüdische Anwalt, weiß es besser. Er arbeitet als Verwalter auf einer britischen Rinderfarm in Kenia. Jettel kommt mit dem kargen Dasein, der fremden Sprache und dem ungewohnten Essen nicht zurecht. „Das Land ist wunderschön“, sagt sie zu Walter, „aber hier können wir doch nicht leben.“

Charlotte Links Emigranten-Drama „Nirgendwo in Afrika“, nicht zu verwechseln mit dem melodramatischen Film „Jenseits von Afrika“, gewann 2003 einen Oscar. Das vielschichtige Epos erzählt realistisch das Schicksal einer Flüchtlingsfamilie, der es in Afrika gelingt, dem Holocaust zu entkommen. Die einfühlsame Verfilmung entstand frei nach dem autobiografischen Bestseller von Stefanie Zweig. Nach Ausbruch des Krieges internieren die Briten alle Deutschen in Kenia. Die jüdische Gemeinde in Nairobi sorgt dafür, dass die jüdischen Gefangenen wieder freigelassen werden.

Auf einer Maisfarm findet die Familie neues Unterkommen. Der treue schwarze Koch Owuor folgt ihnen. Die minderjährige Tochter Regina freundet sich mit den Einheimischen an, lernt Suaheli. Walter wird Soldat der britischen Armee. Jettel findet Gefallen am Leben auf dem fernen Kontinent, fühlt sich immer heimischer. Nach Ende des Krieges will sie nicht mehr nach Deutschland zurück, ins Land der Mörder. Ihre Angehörigen wurden in den NS-Vernichtungslagern umgebracht. Doch Walter erhält 1947 ein Angebot, als Richter in Hessen an einem Neubeginn mitzuarbeiten. Wie wird sich die Familie entscheiden?

Großartige Landschaftsaufnahmen, eine bewegende Geschichte, nicht frei von Sentimentalität und einem idealistischen Afrika-Bild, sowie starke Schauspieler prägen den Film. In den Hauptrollen überzeugen Juliane Köhler und Merab Ninidze. Als jüdischer Arzt, der sich immer in verheiratete Frauen verliebt, vergeblich auch in Jettel, beeindruckt Matthias Habich.

„Irgendwo in Afrika“, Arte, 20.15 Uhr

