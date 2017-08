Hörspiel des Monats Unaufhaltsam schwindende Tage Gedanken und Gefühle einer bedeutenden arabischen Greisin, geboren in Beirut, zwingen zum Hinhören.

Ich bitte euch, heut Nacht nicht zu schlafen. Geht hinaus. Setzt euch an einen Fluss und lauscht ihm.“ Jene, die das sagt, ist inzwischen 92 Jahre alt und eine der wichtigsten Stimmen der arabischen Welt: Etel Adnan, die Grande Dame der arabischen Literatur. Bereits als Kind in den libanesischen Bergen hatte sie die dunklen Stunden geliebt. Nun nennt sie ihr Hörspiel, soeben vom Deutschlandfunk Kultur produziert, lakonisch „Nacht“. Manche Texte spricht sie selbst auf Englisch, einfühlsam interpretiert von zwei deutschsprachigen Stimmen. Man hört ihr, die jetzt in Paris lebt, an, wie die Töne allmählich mühsamer geformt werden. Doch was und wie sie es sagt, berührt.

In den Großstädten fällt es schwer, aufzubrechen und irgendwo weit draußen in eine wirkliche Finsternis zu gelangen. Viele werden es nicht tun. Höchstens als Kind in den Ferien oder Jahrzehnte später, wenn die Tage immer endlicher werden. „Ich denke oft nach, wie die Menschheit wohl wäre, wenn sie in der Nacht gelebt hätte.“ Vielleicht ohne Kriege, Folter und FBI, aber auch ohne Rosenbüsche im Garten und nur mit schlafenden Spatzen. „Mit jedem fliegenden Vogel vergeht die Zeit.“ Etel Adnan, die Kosmopolitin, die in Nordkalifornien und Beirut gelebt hat, quälen noch im hohen Alter das tägliche Morden in ihrer Heimat und die oft unwürdige Rolle arabischer Frauen. Sie denkt in der Nacht an viel. „Ich möchte zu einer Galaxis vordringen und die Geräusche aufzeichnen …“ Vernunft und Erinnerung gehen für sie Hand in Hand. Auch wenn sie ihre für einen dunklen Wald hält, durch dessen Ränder sie mühsam bricht. „Einmal gelangte ich in jemandes Erinnerung.“ Das ist schön formuliert, auch weise, denn wohl jeder, der schon länger lebt, hat inzwischen begriffen, wie selten es ist, in der Erinnerung anderer zu bleiben.

Es entstand ein Hörspiel besonderer Art, getragen von drei Frauenstimmen. Manchmal schwermütig, oft zärtlich und seltener heiter. In den Untertönen ist es zumindest für einen europäischen Mann ebenso ein wenig rätselhaft. Angela Winkler und Sandra Borgmann ordnen sich dem O-Ton von Etel Adnan nicht unter, sondern lassen ihn gekonnt schwingen. Wozu auch die ebenbürtige Komposition von Ulrike Haage sowie Ton und Technik von Thomas Monnerjahn und Christoph Richter beitragen. Giuseppe Maio als Regisseur hält achtvoll die nächtlichen Gedanken der arabischen Dichterin im Schweben und lässt so für jeden, der sich darauf einlässt, eine Stunde der Vorahnung offen.

Sonntag, 18.30 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

