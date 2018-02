Üppige Nahrung für die Seele Die Staatskapelle und ihr Chef servieren in der Semperoper Mahlers opulente Dritte.

Die Staatskapelle und ihr Chef servieren in der Semperoper Mahlers opulente Dritte. © dpa

Das 19. Jahrhundert neigt sich dem Ende zu. In einem spartanischen Häuschen am Attersee, vom mächtigen Höllengebirge überragt, ringt ein Mann Mitte dreißig um etwas Gewaltiges. „Nun aber denke Dir ein so großes Werk“, schreibt er 1896 einer Sängerin, „in welchem sich in der Tat die ganze Welt spiegelt.“ Wirft alle Bescheidenheit ab und verkündet, diese Sinfonie, seine dritte, werde „etwas sein, was die Welt noch nicht gehört hat“.

Die ganze Welt will er also fassen und beeindrucken, dieser spätromantisch überhöhte Anspruch ist typisch für jene Zeit. Wir wissen heute, dass dies nicht einzulösen ist. Die Sinfonie d-Moll „für Altsolo, Knaben- und Frauenchor und großes Orchester“, die dieser Tage dreimal in der Semperoper erklang und am Dienstagabend auch live beim MDR zu hören war, ist durchaus gigantisch, und das meint nicht nur die mit hundert Minuten exorbitante Länge und die riesige Besetzung. Die Sächsische Staatskapelle hat, mit Chefdirigent Christian Thielemann am Pult und in deutscher Aufstellung, dem Werk viel Kraft und Sorgfalt angedeihen lassen. Die dynamische Balance zwischen dem Hervorbrechen der Urgewalten im schier endlosen Kopfsatz und dem Ausformen göttlicher Befindlichkeiten im Finale zu treffen, das ist fürwahr nicht leicht. Thielemann hat, von ein paar albernen mimischen und gestischen Mätzchen abgesehen, die er nicht nötig hätte, das komplexe Material mit sicherer Hand sortiert und sich dabei verausgabt, als hätte er derweil das Höllengebirge selbst durchstiegen.

Vielleicht ließe sich die quasi kosmische Botschaft in der Hälfte der Zeit vermitteln. Bach, Beethoven, Brahms, sie alle haben gezeigt, dass Größe keine Frage der Länge ist. Man muss diesen Mahler halt nehmen, wie er ist, und die Ambivalenz zwischen Struktur und Chaos, Klangarchitektur und Urgewalt, die der Komponist eingangs gewagt hat, darf weder zu kalt und analytisch noch zu ekstatisch gespielt werden – und diese Gratwanderung gelang der Kapelle vor allem in der mehr als halbstündigen „Ersten Abteilung“ vorzüglich. Im Schlusspart hingegen, der hymnischen Apotheose über „die Liebe Gottes“, war zumindest am Montag dann doch ein leichter Spannungsabfall zu spüren, eine dramaturgische Ermüdung, über die das elegische Wehen der Streicher und das Wuchten des Blechs nicht hinwegtäuschen konnten.

Freude ließ sich im Detail ernten. Die aus fünf Sätzen gebaute „Zweite Abteilung“ besteht rhetorisch aus lauter Erzählungen. Da fabulieren die Blumen, die Tiere, die Menschen, die Engel, und letztlich kommt nach Mahlers Willen auch noch Gott zu Wort. Doch nicht dieser pathetische Schluss atmet den größten Reiz, es sind faszinierende Momente in den Zwischensätzen, Beobachtungen am sinfonischen Wegesrand, die das Werk und Abende wie diesen zu einer reichen Abfolge von Erlebnissen machen. Karge Soli der Posaunen. Kuckucksrufe und Hahnenschreie von Flöten und Klarinetten. Der Legato-Dreiklang einer freudetrunkenen Oboe. Von Ferne das melancholische Motiv des Posthorns, das Gänsehaut stiftet und in seiner Einfachheit für die Sehnsucht nach klaren, unverbrämten Gefühlen steht, ein wunderbarer Akzent. Und die Gesänge. Weniger das herzige „Bimm-Bamm“ der Kinderstimmen, das Mahler sich mit einem gewissen Schalk gestattet hat und das kitschig wirkte, würde man es ernst nehmen, sondern vor allem Nietzsches „O Mensch! Gib acht!“ über die fragile Ewigkeit, von Elina Garanca mit berührender Ernsthaftigkeit dunkel ausgesungen.

Zwischen Urgewalt und Transzendenz, Rausch und Demut war alles dabei, was Mahler auf seiner breiten Palette einst angemischt hat. Ein opulentes Klangabenteuer, das viel Beifall fand. Eine Offenbarung war das nicht. Üppige Nahrung aber für die Seele, vorzüglich angerichtet und raffiniert gewürzt, weder zu fad noch versalzen, und es hat für alle gereicht.

