Übrig bleibt die Gabe zu tanzen Jacopo Godanis Company zeigt im Festspielhaus Hellerau den Untergang einer Spezies.

Halbnackte Wesen schälen sich aus einer Folienhaut. Später tragen die Männer schwarzlederne Masken, die Frauen einen durchsichtigen Helm in der Form eines Samens oder Wassertropfens. Von hinten stakst, stolpert und stürzt ein Faun auf untergeschnallten, mechanischen Hufen. Was könnte man aus solchen Gestalten für ein wunderbares mythologisches Drama richten! Nicht so beim Choreografen Jacopo Godani und seiner Dresden Frankfurt Dance Company. „Extinction of a Minor Species“ verweist im Titel auf ein evolutionäres, in der Tierwelt alltägliches Geschehen, das Auslöschen einer unbedeutenden Spezies. Das Stück, Ende April in Frankfurt/Main uraufgeführt, hatte am Mittwoch im Festspielhaus Hellerau Dresden-Premiere.

Schon beim Hereingehen durch den Nebensaal wird das Publikum auf ein Verhängnis vorbereitet. Studentinnen und Studenten der Palucca-Schule Dresden sind in stehende und liegende Kästen gesperrt, jeweils auf einer Seite mit opaker Folie verschlossen. Man sieht Schemen, verschwommene Bilder, bloß an den Stellen schärfer gezeichnet, wo Ellenbogen oder Rücken die Folie berühren. Solche Körper-echos führt dann die Dresden Frankfurt Dance Company auch auf der Bühne auf. Das Publikum kann noch Kampf oder Dressur erkennen. Die dargestellten Wesen indessen kennen die Bedeutungen ihrer Bewegungen eher nicht. Sie sind durch diese Unsicherheit bloß doppelt verletzlich. Als wären ihnen die Gesten, die sie ausprobieren müssen, von fremden Mächten angebaut wie die Prothesen des Fauns.

Seltsamer noch: Diese Wesen handeln nicht, sie deuten Absichten an und vergessen sie wieder. Übrig bleibt ihnen die Gabe, zu tanzen. Godani bevorzugt hierfür eine athletische, geschmeidig und leicht Arme und Rückgrat durchlaufende Wellenbewegung ohne bevorzugte Richtung. Manchmal erscheint es, als übersetzten die Tänzer die nervöse Musik von 48Nord in Wasserströmungen, in die Mollusken ihre Tentakel schmiegen.

Kommunikation auf hoher Stufe

Da die Ensemblemitglieder die Bewegung unablässig und in fein getakteter Dramaturgie hervorbringen, ist auf der Bühne stets ein effektvolles Bild und insgesamt sehr viel zu sehen. Das Spiel zwischen Tänzerin und Beobachter zum Beispiel oder zwischen Gruppe und Duo ein verdoppeltes Geschehen. Ein wunderschön gesehener Tick, ein Gehen mit rundem Rücken. Dann das Ereignis einer sich zu sechs Halbschalen aufbiegenden Bühnenwand. Zwischen drei jungen Frauen beginnt im Tanz eine Unterhaltung, konditioniert vom Abstand, der zwischen ihnen verbleibenden Luft. Das ist einer der Momente, in denen Godani seine Company aus der Abstraktion entlässt. In einem langen Finale tanzen Anne Jung und Gustavo Gomes einen Pas de deux – Kommunikation auf hoher Stufe.

Wieder am: 26., 27., 28. und 31. Mai sowie vom 1. bis 5. Juni, jeweils 20 Uhr, Festspielhaus Dresden-Hellerau. Kartentelefon: 0351 264 62 46.

