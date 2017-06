Überforderte Mutter, altkluge Kinder Die ARD-Komödie „Eltern und andere Wahrheiten“ setzt auf die simple Botschaft, dass niemand seine Kinder belügen sollte.

Nina Pfeffer (Silke Bodenbender) liebt ihre Kinder Piet (Ben Leonhard Arendt) und Ella (Iva Ljuba Simic), liest ihnen vor und besorgt ihnen gar eine falsche Oma. © ard/degeto/aspekt telefilm/gordo

Da bleibt der lieben Oma Irmgard glatt das Stück Kuchen im Halse stecken, auch wenn sie lediglich eine gemietete Oma ist, hier im trauten Hause von Nina und Torsten im schönen Hamburg. Die beiden wollen sich nämlich trennen, und dann wäre auch die gute Irmgard schlagartig ihren Job los.

Rückblende: Die Architektin kehrt nach der Elternzeit in ihr altes Büro samt ihrem Chef Alex zurück, der stark von der Auftraggeberin Lene Müller zu Waldstetten abhängig ist, die aber keine Mütter mag. Also gibt Nina ihren Mann, der als Polizist oft Verbrechern hinterherjagen muss und schon seit Längerem das Abitur nachholen will, kurzerhand als ihren Bruder aus – und engagiert Irmgard zur Unterstützung daheim. Dann gerät alles aus den Fugen und die Ehe geht aus dem Leim. Silke Bodenbender füllt die Rolle der völlig überforderten Mutter in der ARD-Komödie „Eltern und andere Wahrheiten“, die am Freitagabend läuft, schon ganz gut aus. Überhaupt machen die Schauspieler ihre Sache allesamt gut. Vor allem Nina Petri als doch gar nicht so kaltherzige Bauherrin vermag voll und ganz zu überzeugen.

Die ganze Geschichte wirkt jedoch arg konstruiert und ziemlich lebensfremd. Obendrein nerven altklug daherplappernde Kleinkinder, die viel zu intelligente Fragen für ihr Alter stellen, und die nicht enden wollende wie wenig originelle musikalische Untermalung.

Regisseurin Maria von Heland setzt auf schöne Hamburg-Bilder, viel Tempo, etwas Slapstick und reichlich Momente aus Verwechslung und Gefühlsverwirrung. Erst in der letzten halben Stunde läuft die ganze Story dann halbwegs rund, und dann passt natürlich auch das Happy End gut dazu. Ob diese Eltern künftig nun weniger lügen (vor allem sich selbst gegenüber), bleibt allerdings offen. (dpa)

„Eltern und andere Wahrheiten“, 20.15 Uhr, ARD

