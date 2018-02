TV-Tipp Über und unter Wasser Die Ozeane sind immer noch weitgehend unerforscht. Eine neue Dokuserie von BBC und WDR zeigt, was sich dort alles entdecken lässt.

Dickkopf-Stachelmakrelen jagen Jungvögel und können dabei sogar aus dem Wasser springen. © WDR/BBC

Es sind eindrucksvolle Bilder, die einen staunen lassen: Luftaufnahmen von Delfinen, die sich mit Orcas zum Jagen verabreden, Nahaufnahmen von Thunfischen, die mit Höchstgeschwindigkeit durchs Wasser zischen, oder Stachelmakrelen in Zeitlupe, die aus dem Wasser hechten und in der Luft einen Seevogel verschlingen. Die neue Dokuserie „Der Blaue Planet“ zeigt das Leben in den Ozeanen, erzählt Geschichten über die Bewohner der Weltmeere, die auch begeisterte Fans von Tierdokus noch nicht kennen. „Der Blaue Planet, eine Koproduktion von BBC und WDR, ist ein in vieler Hinsicht beeindruckendes Projekt, schon allein durch den Aufwand: Die Rechercheteams waren im Laufe von vier Jahren auf 125 Expeditionen in 39 Ländern und in allen Ozeanen unterwegs. Sie filmten in den Tropen und in der Arktis. Mehr als 6 000 Stunden waren sie auf Tauchgängen. Auch technisch haben sie keine Mühen gescheut: Um das nächtliche Meeresleuchten und die Flossenschläge von Teufelsrochen im Golf von Kalifornien einzufangen, werden Restlichtkameras eingesetzt. Eine Schleppkamera, die hinter einem Boot hergezogen wird, macht es möglich, Delfine vor der Küste von Costa Rica zu verfolgen, die pfeilschnell unterwegs sind.

In „Unbekannte Ozeane“ filmen die Teams brütende Seeschwalben auf den Seychellen, Seeotter in den Tangwäldern vor der Küste Alaskas und Orcas in Nordnorwegen, die im Winter zu Hunderten auf Heringsjagd gehen und dabei Buckelwale anlocken, die mit einem Happs 100 Kilo Fisch verschlingen.

Die Ozeane sind gefährdet und verändern sich so schnell wie nie zuvor. Auch das zeigt die Dokuserie nachvollziehbar: Walrosse brauchen Ruheplätze, weil Jungtiere noch nicht so lange schwimmen können. Wenn die Mutter für ihr Junges nicht rechtzeitig eine Eisscholle findet, die ihr Gewicht trägt, ertrinkt das Junge. Im Film geht es gerade noch gut. (dpa)

Der Blaue Planet: Unbekannte Ozeane, 20.15 Uhr, ARD.

