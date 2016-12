Über Scheintüren ins Freie Christoph Rodde verändert Fundstücke und Räume, bis sie besonders erscheinen.

Mit dem Skalpell hat Christoph Rodde Karteikarten von Ärzten zerschnitten, die er zu Kästchen faltete und zu einem „Fürstapel“ aufstellte. Eine Arbeit aus dem Jahr 2009. © Museum

Wenn Christoph Rodde näht oder zeichnet, umreißt er Raum. Zieht Netze aus Abertausend Filzstiftstricheln über Blätter aus Papier und Boxen aus Karton. Umkleidet Vierecke eng mit weiteren Vierecken. Setzt im Wechseltakt dickere und feinere Punkte auf Striche, sodass sie leichter und schwerer werden. Einmal krempelt er den bemalten Karton sogar auf links. Die Linien kreisen jetzt im Innern der zerbeulten Box. In „Wirrsal II“ ergeben parallele Striche schwarz umrandete Schnüre, die untereinander höchst kompliziert wegkringeln und einfädeln, scheinbar in die Wand hinein. Ähnlich weich modelliert Rodde Objekte aus Seide, die als Hülle, Schlauch oder Strick Luft einschließen, durch das Nähen sich zudem hier und da verdrillen. Und da gibt es ja noch die Vorhänge, falschen Luken und Scheintüren, die vermeintlich ins Freie führen.

1993 kommt Christoph Rodde zum Studium der Malerei an die Hochschule für Bildende Künste Dresden, nach Abitur, Zivildienst und Kulturpädagogikstudium an der Universität Hildesheim. Anstatt zu malen, sammelt und ordnet er jedoch lieber Dinge, analysiert deren Materialeigenschaften – auch die Möglichkeiten, Wertloses durch Veränderungen apart erscheinen zu lassen. Die Objekte, die er Ende der 1990er ausstellt, an Schnüren oder auf Pappen und Drahtgestellen, sind Preziosen. Filigranes aus Stearin, Seifenresten, Apfelvierteln, Kartoffelschalen, einer Löwenzahnblüte, aus gefaltetem, geschnittenem oder im Wortspiel beschriftetem Papier. Die Arbeit mit winzigen Dingen entspricht für Rodde dem Skizzieren, im übertragenen Sinne dem Schreiben oder Dichten. Im Jahre 2003 beginnt er, manche der gefundenen Formen zu vergrößern und in Seide auszuführen. Große Papierschnitte folgen, schnell auch Papierobjekte mit Architektur, drei Jahre später die zeitaufwendigen Zeichnungen. Durch die Explosion seiner Formate will Rodde die Betrachter auf Besonderheiten der Ausstellungsräume aufmerksam machen.

Die aktuelle Schau führt die verschiedenen Werkgruppen auf erhellende Weise zusammen. Unten im linken Raum neben Scheintür und einer penibel gestrichelten, leeren „Arena“ sieht man wie einst eine Wand der Fundstücke und Miniaturen, an denen der heute 48-Jährige nach wie vor arbeitet. Räucherstäbchenenden, Stearin, Pappe, Sprühgold, und fertig ist die Kostbarkeit. Oben im Saal hängt unterm Oberlicht eine extra für diesen Ort angefertigte Installation aus aneinandergehefteten Papieren. 24 Bahnen im rechten Winkel zu Zellen geordnet, doch man kann diagonal hindurch auf die ausgestellten Zeichnungen und Stoff-Objekte sehen.

Am besten passen Roddes „Raum-Umfassungen“ zueinander. Ein Käfig aus siebzehn Reihen seidenumhüllter Aluminiumspangen, an Schnüren aufgehängt, der beult nach außen, dreht sich leicht. Manchmal glaubt der Betrachter, dass das Ding schwimmt. An den Wänden hängen kleine, aus Pappe geschnittene Rahmen und Balkons für organische Zeichnungen und andere ältere Arbeiten. Zweimal sind sie sogar wichtiger als die von ihnen geschützte und eingeschlossene Kunst. Bei „Minivorratsbläschen“ enthüllt erst der Vorbau deren Form vollständig. In den beiden Arbeiten zum „Christophorus“ sind die in Karton geschnittenen Figuren des Balkons in der goldfarbenen Pappe als Spiegelbild zu sehen. Hinzu kommen noch die Schattenwürfe an der Wand und auf dem Fußboden. Rodde weiß, wie man einen Raum in eine Wunderkammer verwandelt.

Bis 26. Februar im Leonhardi-Museum Dresden,Grundstraße 26, Di – Fr 14 – 18 Uhr, Sa/So 10 – 18 Uhr.Silvester und Neujahr geschlossen. Am 31. Januar,19 Uhr Midissage in Anwesenheit des Künstlers.

