Über Flüchtlinge darf gelacht werden Das Stück, das in Wien vom Spielplan flog, begeistert das Publikum im Kleinen Haus in Dresden. Das Drama „Homohalal“ zeigt sich heiter bis gewittrig.

Mut zur Farbe und zur Provokation beweist das Dresdner Staatsschauspiel, indem es ein Flüchtlingsstück in die Geburtsstadt von Pegida bringt. Foto: David Baltzer

Wenn Dresden etwas hilft, dann die lebhafte Debatte. Ob das kopfstehende Busse vor der Frauenkirche, spontane Protestkonzerte der „Toten Hosen“ oder provokative Stücke auf der Theaterbühne sind: Polarisierung zwingt zur Auseinandersetzung. Doch darf über Flüchtlinge gelacht werden? Latscht man da nicht die falschen Grenzzäune platt? So sah es das Wiener Volkstheater. 2016 strich man „Homohalal“ vom Spielplan. Prompt ergriff das Staatsschauspiel Dresden die Chance und holte das Skandalstück in die Geburtsstadt von Pegida. Uraufführung war am Donnerstag im Kleinen Haus.

Der Autor des Stücks Ibrahim Amir ist Syrer. Er lebt seit 2002 in Wien. Ihn interessiert: Wie ergeht es Flüchtenden von 2017 zwei Jahrzehnte später? Und so treffen sich im Stück 2037 ehemalige Opfer und Helfer auf der Trauerfeier des Selbstmörders Abdul. Doch neue Probleme öffnen alte Wunden.

Party auf der Trauerfeier von Abdul

Said, den Matthias Luckey konsequent karikiert, ging 2017 eine Scheinehe ein. Jetzt erfährt er, dass sein Sohn schwul ist und tickt aus. Ja, um Political Correctness geht es bei „Homohalal“ nicht. Und um eine brave Integrationsvision noch weniger. Ins Visier rücken sie alle: Aufweicher wie Radikale, keine Seite wird geschont. So lässt zunächst die blondgelockte Imamin Barbara den muslimischen Toten verbrennen. Dann sprengt sie die Urne in die Luft, um sich kurz darauf halb nackt in der verstreuten Asche zu wälzen. Das wäre so Brauch, meint die wundervoll naiv spielende Elzemarieke de Vos.

Oder das Macho-Monster Umar schmeißt mit Testosteron nur so um sich und ohrfeigt das Publikum mit aggressiven Rap-Tiraden. Der energetische Thomas Schuhmacher als Umar muss aber bald seinem Freund Said gestehen, dass auch er schwul sei. Und zum Schluss greift Saids Frau, die Annedore Bauer abgedreht militant spielt, zur Waffe und fordert, nun endlich die Türen des Landes zu schließen. Was nach einer schwarzen Boulevardkomödie klingen mag, hat aber weit mehr Potenzial. Klug bricht die Regisseurin Laura Linnenbaum auf der offenen, mausefallenähnlichen Bühne von Valentin Baumeister die Erwartungen des Zuschauers. So sieht man regelmäßig Rouni Mustafa, einen „echten Flüchtling“. Zigmal hat er im Theater seine Fluchtgeschichte erzählt. Genervt ist er von seiner Opfer-Prominenz.

Auch erstirbt jeglicher Lacher, als plötzlich im letzten Drittel des Abends der tote Abdul auftaucht. Auf einmal erstarrt die Trauergemeinde zur eiskalten Tätergemeinschaft. Grandios diabolisch spielt Holger Bülow diesen Rächer Abdul, dessen Geschichte auch dem Publikum schmerzhaft in die Ohren fährt. Dieser Abend ist nicht nur durch filmische Mittel, körperliches Spiel und flottes Tempo eine ästhetisch perfekte Arbeit. „Homohalal“ ist vor allem ein bissiger Beitrag zur Flüchtlingsfrage. Und ein mutiges Knallbonbon für das polarisierte Dresden.

Wieder am: 04. und 13. 4 sowie 1. 5.;

Kartentel. 0351 4913555

