Über die A 17 nach Prag fliegen Ein Vierteljahrhundert wurde an ihr gebaut. Der MDR zeigt sie von oben und Menschen, deren Leben mit ihr verbunden sind.

Bis zu 60 Meter hoch sind die Brückenpfeiler über dem Lockwitztal. So wenige Bögen wie möglich sollten es zerschneiden. © MDR

Lang ist sie mit 139 Kilometern nicht gerade, die Autobahn von Dresden nach Prag. Umso länger ist ihre Geschichte. Schon um 1940 trieb das Dritte Reich Planungen für sie mit höchster Priorität voran. Die DDR prüfte mehrere Streckenvarianten. Die Tschechen begannen um 1990 mit dem Bau ihrer D 8, das wiedervereinigte Deutschland zog im August 1998 mit dem Baustart zur A 17 nach, aber erst im Dezember 2016 war die gesamte Trasse vollendet.

In Folge 4 der MDR-Serie „Unsere Autobahnen von oben“ wird diese Autobahn mit einer Fülle fantastischer Landschaftsaufnahmen aus der Vogelperspektive zum wahren TV-Star. Nicht weniger eindrucksvoll die Begegnungen mit Menschen von der Autobahn: Peter Zeidler, der mit dem Tunnelbau links und rechts vom Tal der Weißeritz auf „die spannendste Baustelle“ seines Lebens zurückblickt. Ortschronist Kurt Wojack aus dem Müglitztal, der mit seinem Fotoapparat im August 2002 auch die Jahrhundertflut unterm Brückenbau dokumentarisch festhielt. Naturschützer Thomas Frank, der im Osterzgebirge für ausreichenden Fledermausschutz sorgte. Vielfach veränderte das Betonband das Leben. Altenberg an der B 170 stöhnt nicht mehr über die Lkws, die sich einst Stoßstange an Stoßstange durch den Ort quälten und die Luft verpesteten, verlor dafür aber mit dem Zoll Arbeitsplätze und Steuern. Auch in Dubi, dem ersten Ort nach der Grenze, wurde vieles anders. Dem wohl einst längsten Straßenstrich Europas kamen die Kunden weitgehend abhanden.

Manche Probleme sind bis heute ernst. Im Böhmischen Mittelgebirge litt die Umwelt stark. 2013 rutschten bei Litochvice eine halbe Million Tonnen Erdreich aufs Betonband, weshalb die D 8 erst mit großer Verspätung fertig wurde. Einige tschechische Experten bezweifeln trotz aufwendiger Stabilisierungsmaßnahmen noch immer die Sicherheit an dieser Stelle. Insgesamt eine sehenswerte Reportage.

