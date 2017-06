Der Krimi am Sonntag Twitterwolken überm Canaletto-Blick Der Dresden-„Tatort“ kommt mit weniger Ost-Klamauk aus, aber verkrampft in anderen Klischees.

Tod vorm Georgentor. Kommissarin Heni Sieland (Alwara Höels) begutachtet die Leiche eines Internet-Stars. Dessen Fans sind übers Handy natürlich live dabei. © MDR

Das ist jedem schon mal in den Sinn gekommen: Kann nicht mal einer dieses verdammte Internet einfach abstellen? Fragt der altmodische Kommissariatsleiter Schnabel. Dem tollen Martin Brambach in der Rolle des sympathischen Tollpatsches gestattet man solche naiven Visionen.

Weil es einfach nicht mehr ausgeht, ist dieses Internet immer häufiger Thema im Sonntagskrimi. Nur, warum muss es so plump überzeichnet sein, so oberlehrerhaft medienkritisch wie in „Level X“, der dritten Ausgabe des neuen Dresden-„Tatorts“. Der Film stapelt gängige Klischees aus dem Neuland aufeinander, bis sie in sich zusammenbrechen. Die Welt der Youtuber wird grotesk überzeichnet, alle sind live am Handy dabei, wenn ihr Klickstar erschossen wird und die Kommissare den Killer suchen. Und dieses Online-Kauderwelsch in der Welt, in der es um Pranks und um Swag geht, ums Delivern, Fanbases und ums Social Mourning.

Diese fremde, fiese Netzwelt wird nun ausgerechnet nach Dresden verlagert. Twitterwolken über historischen Fassaden, Generation Handy statt nölender Frührentner, Bytes statt Barock. Endlich mal nicht verstaubtes, rückwärtsgewandtes Museumsdorf voller frustrierter Pegidisten. Aber wenn schon Dresden, dann müssen die Opfer in der historischen Kulisse gemeuchelt werden. Beim ersten Mal war’s der Zwinger, dann Marienbrücke, nun Schlossplatz.

Hemmungslos bedient sich der „Tatort“ im Setzkasten der Tourismusprospekte: Mord vorm Georgentor, Rockerparty auf dem Elbdampfer, Verfolgungsjagd an der Brühlschen Terrasse, Ermittlungen im Dynamo-Stadion, Verzweiflung im Plattenbau, Startup-Kulisse in der inzwischen abgerissenen Robotron-Kantine und ein Pfarrershaushalt in der Striesener Versöhnungskirche. Ein durchaus schmeichelhafter Bilderbogen der Stadt. Weil wir im Osten sind, muss freilich noch das Stichwort „blühende Landschaften“ fallen. Und ohne sächselnden Kauz geht es einfach nicht. Dieses Mal ist es ein skurriler halbseidener Unternehmer, der verrät: „Meine Schnägge is’ Escort.“ Soll lustig sein.

Überhaupt die Komik. Regisseur Ralf Husmann, der mit seinem Stromberg-Humor die ersten Ausgaben des Dresden-„Tatort“ zu einer Art Slapstick überdreht hatte, hat sich verabschiedet. Die erste Folge des neuen Regisseurs Gregor Schnitzler ist viel ernsthafter, was an sich nicht schadet. „Level X“ könnte ein solider Krimi sein, Tempo und Timing stimmen, Spannung auch. Selbst das Ermittlertrio wird allmählich stimmiger. Jetzt müssen sich nur noch die Klischee-Verkrampfungen lösen.

