TV-Liebespaar unter Polizeischutz Eine Doku im Kinderkanal über eine junge Deutsche und einen Syrer löste Kritik bis hin zum Hass aus. Nun muss das Paar um seine Sicherheit fürchten.

Kika stellte das Paar Malvina und Diaa vor, die sich lieben, aber auch Differenzen haben. Das machte sie zu Hassobjekten. © Kika

Malvina und Diaa tun, was ein Teenie-Liebespaar eben so tut. Sie himmeln sich an, herzen einander, kochen zusammen, gehen spazieren, streiten gelegentlich. Zum Beispiel über Schwule, kurze Röcke und Malvinas Gewohnheit, männliche Schulfreunde zur Begrüßung zu umarmen. Damit hat der muslimische Syrer Diaa ein Problem. Hier und dort macht Malvina Kompromisse. Sie verzichtet etwa auf Miniröcke. Doch entgegen Diaas Wünschen umarmt sie weiterhin Freunde, lehnt das Tragen eines Kopftuchs ab und würde niemals Muslima werden. „Ich bin eine Christin“, beharrt die Sechzehnjährige, um grinsend zu ergänzen: „Und eine Emanze.“

„Unterwerfung als Akt der Liebe“

So zeigte es am 26. November die Doku „Malvina, Diaa und die Liebe“, produziert vom Hessischen Rundfunk für den Kinderkanal. Heute dürfte das Paar bedauern, dort mitgemacht zu haben. Seit Wochen wird es von Rechtsextremisten, aber offenbar auch radikalen Muslimen im Internet angefeindet. Der Hass steigerte sich bis zur Morddrohung, sodass Malvina und Diaa nun Polizeischutz erbaten. Seither sind zu ihrer Sicherheit Streifenwagen im Einsatz.

Es ist der traurige Höhepunkt einer Skandalisierung, die erst lange nach Ausstrahlung der Doku ihren Anfang nahm. Denn inzwischen hatte im Ort Kandel ein 15-jähriger Afghane seine gleichaltrige Exfreundin erstochen. Vor einer Woche konstruierte der Stuttgarter AfD-Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel eine Verbindung zwischen Kandel und Kika und verlautbarte: „Der Film ist eine unverantwortliche Manipulation und Indoktrination Minderjähriger.“ Mehrere Parteifreunde sprangen ihm bei. So twitterte Alice Weidel: „Bereitet #KiKa unsere Mädchen auf Ehen mit islamischen Einwanderern vor?“ Beatrix von Storch schrieb: „Unsere Kultur wird untergehen und Deutschland islamisch werden, solange ör-Staatssender im Kinderkanal unsere Unterwerfung als Akt der Liebe verklären.“ Fortan ergoss sich der Hass gleichermaßen über den Kinderkanal, den Hessischen Rundfunk und das junge Paar.

„Malvina, Diaa und die Liebe“ bietet durchaus Anlass zur Kritik. So hatte der Kika Malvinas Alter mit 16 und das von Diaa mit 17 Jahren angegeben. Letzteres wurde vielfach mit dem inzwischen gängigen Hinweis auf den starken Bartwuchs des Syrers bezweifelt. Darauf entschuldigte sich der Sender und stellte klar, Diaa sei beim Kennenlernen 17, während der Dreharbeiten aber schon 19 Jahre alt gewesen. Was besonders heftige Kritiker zum Anlass nahmen, den Beitrag als Form von „Kuppelei“ zwischen einer Minderjährigen und einem Erwachsenen hinzustellen.

Vor allem aber wird moniert, dass die Protagonisten unkommentiert zu Wort kommen, man aber gewisse Ansichten von Diaa so nicht stehen lassen dürfe. Gemeint sind Sätze wie diese: „Die Religion gibt dir Regeln, und an die Regeln musst du dich im Leben halten ... Ohne diese Religion hast du keine Regeln, also hast du kein Leben.“ Inzwischen wurde zudem bekannt, Diaa habe im Internet zwei islamistische Bemerkungen gemacht. Darauf ließ der junge Mann klarstellen, er distanziere sich „von jeglichem Islamismus“.

Malvina räumt vor der Kamera ein, „dass ich oft in eine Richtung gelenkt werde, in die ich gar nicht kommen möchte“. Doch was bei dem „Skandal“ zumeist übersehen wird: Die 16-Jährige bleibt in den meisten Differenzen standhaft und sagt selbstbewusst: „Wenn wir scheitern ... dann war er nicht der Richtige für mich und ich auch nicht die Richtige“.

Manche Ansichten des 19-Jährigen wie etwa jene zur Homosexualität („die nerven“) oder zum „richtigen“ Verhalten einer Frau entsprechen durchaus denen vieler nichtmuslimischer Deutscher. Dennoch stehen sie im Missverhältnis zu den Werten einer freiheitlichen Gesellschaft, gerade in Sachen Religion. Was die Frage aufwirft, ob die Form einer unkommentierten Doku für dieses Paar überhaupt angemessen ist – oder umgekehrt. Der Film gehört zur Reihe „Schau in meine Welt“, die „Geschichten konsequent aus der Sicht von Protagonistinnen und Protagonisten“ erzählt, auch von Zuwanderern. Es geht laut Kika darum, „möglichst authentisch ihre Innensicht zu zeigen“, weshalb dieses Genre „eine direkte Kommentierung oder Einordnung von außen“ ausschließen würde.

Es war die erklärte Absicht des Senders, mit dieser Doku kulturelle Unterschiede auch über weibliche Rollenbilder und Religion sowie den Umgang mit ihnen darzustellen, inklusive den Konflikten darüber. Und der jungen Zielgruppe „Rüstzeug für kritisches, mündiges und eigenverantwortliches Handeln an die Hand zu geben“.

Mangelnde Sensibilität beim Kika

Das immerhin scheint weitgehend zu funktionieren: Die Sendung wurde nicht nachmittags für die Jüngsten, sondern um 20.35 Uhr für ältere Kinder gezeigt. Und anders als von vielen Kritikern befürchtet, fasst das Kika-Publikum „Malvina, Diaa und die Liebe“ überwiegend nicht als Propaganda für „Mischehen“ oder weibliche „Unterwerfung“ auf. Zuspruch erfährt vor allem Malvina, die ihre Überzeugungen trotz Verliebtheit verteidigt.

Mangelnde Sensibilität darf man dem Kika dennoch attestieren. Fraglos gäbe es für eine Doku solchen Inhalts und mit einer solchen Zielgruppe adäquatere Formen als das unkommentierte Ausstellen des Paares und dessen Aussagen. „Skandalös“ ist das gleichwohl nicht. Sehr wohl aber der politische Missbrauch dieser Doku für antimuslimische und Anti-Staatsfernsehen-Propaganda, deren Urheber offenbar in Kauf nehmen, dass ein junges Liebespaar deshalb um sein Leben fürchten muss.

