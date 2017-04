Tür an Tür mit Goebbels Beichte in Großaufnahme: In „Ein deutsches Leben“ erinnert sich die ehemalige Sekretärin von Hitlers Propagandaminister an ihr Leben, ihren Chef und ihre jüdische Freundin.

Von der jüdischen Anwaltskanzlei ins NS-Ministerium: Brunhilde Pomsel. © Verleih

Noch‘n alter Nazi? Mit Blick auf all die Buch- und Filmporträts der letzten Jahre, etwa über Hitlers Kammerdiener Linge oder Hitlers Sekretärin Junge, darf man sich diese Frage schon mal stellen. Erst recht, wenn nun in „Ein deutsches Leben“ auch noch Brunhilde Pomsel zu Wort und Bild kommt, die ehemalige Stenotypistin von Propagandaminister Joseph Goebbels. Brauchen „wir“ das alles noch? Kann die inzwischen x-te Geschichte zur Sache uns ebenso geschichtsversessenen wie -besessenen Deutschen noch um Wissen bereichern, das wir nicht eh längst hatten?

Antwort zwei: nein. Antwort eins: ja.

Zumindest in ästhetischer und erzählerischer Hinsicht beschreitet „Ein deutsches Leben“ tatsächlich neue Wege. Dreizehn Tage haben Christian Krönes, Olaf Müller, Roland Schrotthofer und Florian Weigensamer mit der damals 104-jährigen Brunhilde Pomsel im Studio verbracht, sie erzählen lassen und die alte, aber sehr klare Dame in hartem Schwarzweiß abgelichtet. Oft in so nahen Einstellungen, dass man in jede einzelne ihrer unzähligen Falten und Grübchen blicken kann. Das schafft eine intime Nähe, die Pomsels Aussagen umso mehr Eindrücklichkeit verleihen, ihre Offenheit betonen, ihre Aufrichtigkeit, auch ihre kritischen Selbstreflexionen.

Empathie für Opfer und Täter

Ja, sie hat vor allem an sich gedacht, ihre Karriere, ihr Fortkommen, an jene Leiter, die sie vom Rundfunk als schnellste Stenotypistin direkt ins Goebbels-Vorzimmer führte. „Aber ich habe nichts Unrechtes getan“, sagt sie – und weiß dennoch, dass auch sie hätte anders handeln sollen, „aber man konnte doch nicht!“ Obwohl sie die Geschwister Scholl und die Weiße Rose bewundert und deren Schicksal schrecklich findet, vermag Frau Pomsel es bis heute nicht zu verstehen: „Die haben ihr Leben riskiert – wegen ein paar Zetteln!“

Solche Worte sagen viel über das aus, worum es in „Ein deutsches Leben“ vor allem geht: nicht um billige Schuldnach- oder -zuweisungen im arroganten Gestus der Nachgeborenen, die damals alles anders und besser gemacht hätten. Vielmehr ums Zuhören und versuchsweise Nachvollziehen, was Normalos wie Brunhilde Pomsel zur Mitläuferin hat werden lassen. Wie die strikte Erziehung von Kindesbeinen an zum Parieren, zur Unterordnung. Jahrelang hat sie bei einem jüdischen Rechtsanwalt gearbeitet und blieb ihrer jüdischen Freundin Eva eng verbunden, bis diese verschwand. Niemals, sagt Frau Pomsel, hätte sie damit gerechnet, dass die Juden statt „nur“ deportiert getötet würden. „Wir haben davon ja nichts gewusst“; solche Sätze lassen einmal mehr Erschütterndes darüber vermuten, wie groß die Fliehkräfte der Selbsttäuschung und des willigen Wegsehens damals sein konnten. Und, noch unbequemer, wie groß sie heute wohl wären.

„Die Geisteshaltung des Mitläufertums greift in Europa leider wieder stark um sich, die Gleichgültigkeit anderen gegenüber, das Fehlen um Empathie“, erklären die Regisseure und lassen doch keinen Zweifel daran: So leicht einem im Rückblick die Empathie mit den NS-Opfern fällt, so schwer ist es oftmals, auch Tätern oder Mitläufern wie Frau Pomsel mit einem empathischen Blick zu begegnen. Nicht zuletzt, weil viele Menschen fahrlässigerweise immer noch bloßes Verstehenwollen mit Entschuldigenwollen gleichsetzen. Womit wir wieder bei den beiden Kernfragen wären: Nein, „Ein deutsches Leben“ kann und will außer einer weiteren von inzwischen Zigtausenden Zeitzeugenerinnerungen nichts Neues zum Thema „Die Deutschen und der Nationalsozialismus“ beitragen. Aber ja, dieser Film ist dennoch wichtig, als eine Art Requiem auf eine Ära der Geschichtsschreibung, die man noch schmerzlich vermissen wird.

Denn mit Brunhilde Pomsel starb im Januar eine der letzten Augenzeugen, die aus der Perspektive einer damals schon Erwachsenen erzählen konnten. Und uns durch die Konfrontation mit ihrem „lebenden Negativbeispiel“ Anlass zur Eigenbefragung gibt: Zu welchem Preis würden wir selbst womöglich moralische Überzeugungen verraten, um beruflich oder privat weiterzukommen und unsere persönliche Sicherheit bloß nicht zu gefährden?

Der Film läuft im Dresdner „Kino im Dach“

zur Startseite