„Tschick“ jetzt auch als Oper Sebastian Ritschel, neuer Opernchef der Landesbühnen, inszeniert eine Musikversion des Bestsellerromans von Wolfgang Herrndorf – als rasante, skurrile Autobahnfahrt.

Tschick (Michael Zehe) hat Spaß, Maik (Johannes Leuschner) die Arbeit am „Lada“ in der Opernfassung der Landesbühnen. „Tschick“ kam 2010 als Roman heraus, 2011 folgte die Theaterfassung, 2016 die Verfilmung von Fatih Akin. © Matthias Rietschel

Der Neue ist ein Altbekannter und ein Guter dazu. Mit Sebastian Ritschel haben die Landesbühnen Sachsen seit dieser Saison einen Operndirektor gewinnen können, der zu den erfolgreichsten Regisseuren an sächsischen Musiktheatern gilt. Zehn Jahre brachte er farbenreich und fantasievoll inszenierte Opern, Operetten und Musicals am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz/Zittau heraus. Die, wie die Uraufführung von „Linkerhand“ nach Brigitte Reimann, durchaus deutschlandweit Aufmerksamkeit fanden. An der Staatsoperette Dresden und den Landesbühnen hat er schon gearbeitet und will sich nun für vorerst drei Jahre ganz der Radebeuler Bühne verschreiben. „Für die Landesbühnen lasse ich manch gutes Angebot andernorts sausen“. Sein Ziel: „Ich muss nicht vordergründig mich verwirklichen. Mir macht es Spaß, ein Ensemble zu formen, bilden und führen und Künstlerbiografien zu prägen. Also suche ich Stücke vor allem danach aus, ob sie dem Ensemble nützen.“

Diese Einstellung ist selten. Oft wählen Direktoren Stücke, um ihre Biografie zu schmücken. So drückte Ritschels Vorgänger den Landesbühnen Barockoper auf, obwohl das Theater weder die Sänger noch das Publikum dafür hatte. Entsprechend bietet der neue Spielplan eine „Mischung aus Bekanntem und Hörenswertem. Unsere Künstler sollen neben der großen Oper von den Dialogerfahrungen eines Musicals sowie dem Tempo und Charme einer Operette profitieren“, sagt der 37-Jährige. Und weil sein Chef, Intendant Manuel Schöbel, den Hang zur Überforderung des Ensembles hat, verspricht der Musikboss eine sensiblere Personalpolitik: „Wer eine Neuproduktion probt, wird eigentlich nicht parallel in anderen Abenden eingesetzt. Er soll souverän auf die Bühne gehen können.“ Auch dieser Grundsatz ist selten.

Nach italienischer Oper, amerikanischer Moderne und Musical stellt sich der studierte Dramaturg und Regisseur nun mit einer Uraufführung vor: Er inszeniert die Roadopera „Tschick“ nach dem gleichnamigen Bestsellerroman von Wolfgang Herrndorf. Der Berliner Komponist Ludger Vollmer, der schon preisgekrönte Stücke wie „Gegen die Wand“ nach Fatih Akin schrieb, hat die neue Oper als episodenhafte Autobahnfahrt vertont. In knapp zwei Stunden erzählt er filmhaft in klaren Schnitten Höhepunkte der Reise von zwei Achtklässlern durchs Land: ihren rasanten Fahrten, skurrilen Begegnungen und Fluchten vor der Polizei. Während die Theateradaption auf wenige Personen setzt, ist die Personage der Opernfassung mit gut einem Dutzend Solisten, dem Opernchor und einem Jugendchor opulent. Die Elbland Philharmonie musiziert.

Zur Erinnerung: Es ist die Geschichte von 14-jährigen Außenseitern aus problematischen Familienverhältnissen, dem umtriebigen Einwanderer „Iwan“ Tschick und dem luxusverwahrlosten Maik. Die starten von Berlin aus mit einem gestohlenen Lada Richtung Süden und erfahren die Welt und sich selbst auf völlig neue Art. „Da den beiden auf ihrer Reise alles größer erscheint, die Farben satter, die Emotionen stärker, kann das Musiktheater dem Stoff neue, schöne Facetten zufügen.“ Die Anforderungen an die Künstler sind hoch, um die Charakterstudien zu meistern: So braucht es für Tschick einen Bass vom Format eines jungen Sarastros. Maik wiederum ist ein Bariton wie für Leporello und die Isa eine Koloratursängerin quer durchs Genre – also Mozart-Niveau.

Das Stück und die Umsetzung zeigen, was so typisch ist für Ritschels Arbeit und Erfolg: Es sei ein großes Jugendstück von, mit und über junge Menschen. So etwas fehlte im Repertoire. Logisch, dass auch die Besetzung jung ist. Und da kommt ein Jugendchor ins Spiel, in dem Fall der des Coswiger Gymnasiums. Seit einem halben Jahr arbeitet das Theater mit den 24 Sängern der fünften bis zwölften Klasse. Schon in Görlitz hatte der Regisseur diese Form der Jugendarbeit vorangetrieben. „Unsere Jugendlichen sind kein Alibi, sondern haben vier große Szenen, in denen sie singen, sich auf der Bühne bewegen.“ So agieren sie unter anderem als Schweineherde, jene, mit der die Ausreißer kollidieren.

Gut anderthalb Jahre vor der Premiere beginnt der Regisseur mit der Vorbereitung. „Ich muss schon auf den ersten Proben genau wissen, was ich wie inszenieren will.“ Da ist er ganz der Schüler vom Regiemeister Willy Decker. Zudem hilft, dass er meist auch Bühnenbild und Kostüme entwirft. Die Chancen sind so größer, dass Szene und Spiel wie aus einem Guss sind. Originelle Ideen hat der Künstler stets. So ist bei „Tschick“ beispielsweise der „Lada“ eben kein mehr oder minder gut nachgebautes Auto, sondern ein Autoscooter vom Rummel. „Der ist wendiger auf der kleinen Bühne, erlaubt mehr Drive und passt ideal zum Spaßgefühl der jugendlichen Helden.“

„Tschick“

Am 19., 21., 25. und 30. 1. sowie 2. 2. im Stammhaus Radebeul

am 16. 3. im Kulturhaus Freital

Am 3. 5. im Kleinen Haus DD: Kartentel. 0351 8954214

