Traumurlaub oder Jahresabo Gurken? Statt ewiger Wiederholungen in der Ferienzeit startet der Sender RTL ein neues Format, in dem die Kinder am Drücker sind.

Gut für alles: Daniel Hartwich feuert mal keine Tänzer an, sondern moderiert die neue Familien-Spielshow auf RTL. © dpa

Immer wieder gibt das Fernsehen dem Nachwuchs eine Chance. Im Ersten dürfen im Quiz „Klein gegen Groß“ Schüler gegen prominente Erwachsene antreten, um sie mit Schulwissen auszuschalten. Auf Sat.1 wetteifern in der Musikshow „The Voice Kids“ Kinder mit ihren Stimmen gegeneinander. Jetzt hat auch der Privatsender RTL ein Format aufgelegt, in dem Kinder das Sagen haben: „Keep it in the Family“ läuft insgesamt viermal auf dem Sendeplatz des pausierenden Klassikers „Wer wird Millionär?“

Moderiert wird die Sendung von der RTL-Allzweckwaffe Daniel Hartwich. Man sah ihn im Dschungelcamp und in der Tanzshow „Let’s Dance“. Der 38-jährige Frankfurter führte auch durch das Tanzspektakel „Stepping Out“ oder die Prominenten-Gesangsshow „It Takes 2“, die beim Publikum nur mäßig abschnitt.

In der neuen Spielshow „Keep it in the Family“ sitzen die Kinder als Teamkapitäne am Ruder. Sie bestimmen, welche Familienmitglieder die Aufgaben in den Aktions- und Ratespielen übernehmen. Nach jeder siegreichen Spielrunde dürfen sie entscheiden, welchen Preis sie mit nach Hause nehmen. Einen für die Eltern attraktiven Städtetrip nach Pisa oder einen in Kinderaugen gigantischen Jahresvorrat Pizza? Ein Wellnesswochenende für Mama oder eine Spielekonsole?

In jeder Show mischen drei Familien mit. Die Teams bestehen aus einem Kind und drei Erwachsenen. Die Gewinne werden von Prominenten präsentiert, die auf Falltüren stehen. Hat sich ein Kind für einen Preis entschieden, schickt es den ungewollten Gewinn samt prominentem Präsentator nach unten. Im Finale hat das Siegerteam die Chance auf den Hauptgewinn. Doch heimst sie wirklich eine Traumreise oder ein Auto ein? Es kann ihr auch eine Niete wie ein Jahresvorrat eingelegter Gurken blühen. Beim Auftakt wetteifern Familie Geßner aus Lingen in Niedersachsen, Familie Breidenbach aus Köln und Familie Hintze aus Lübeck. (dpa)

„Keep it in the family“, 20.15 Uhr. RTL

