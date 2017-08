TV-Tipp Träumen und entschleunigen Ein Film über den Chiemgau und den Chiemsee, über Fischer wie Florian und Thomas und über eine Bäuerin, die Scarlet heißt.

Segelboote liegen vor der Fraueninsel im Chiemsee. In der Gemeinde Chiemsee, zu der die Inseln Herrenchiemsee, Frauenchiemsee und die Krautinsel gehören, leben die wenigsten Einwohner Bayerns. © dpa

Der Chiemsee ist der größte See in Bayern, er liegt im Voralpenland und hat eine Fläche von fast 80 Quadratkilometern. Damit ist er nach dem Bodensee und der Müritz der drittgrößte See in Deutschland. Der bekannteste und größte Ort am See heißt Prien, und von dort aus gelangt man mit dem Schiff sowohl zur Fraueninsel mit dem Kloster Frauenwörth als auch zur Herreninsel mit dem berühmten Schloss Herrenchiemsee, erbaut zu Zeiten von Ludwig II. Die kleine Krautinsel ist unbewohnt.

Autor Nicolai Piechota bezeichnet den Chiemsee als einen Ort „zum Träumen und Entschleunigen“, während er malerische Bilder des Sees zeigt, der kurz nach Sonnenaufgang im güldenen Morgenlicht eines Frühlingstages glitzert. Er begleitet die beiden Fischer Thomas und Florian Lex hinaus auf das ruhige Wasser. Sie erzählen, dass es 28 Fischarten im See gibt, wovon die Renke die beliebteste ist. Sie gehört zu den lachsartigen Fischen und gilt als sehr schmackhaft. Die Fischerfamilie lebt mit 300 anderen Menschen auf der Fraueninsel. Sohn Tassilo (23) hat dem Studium in München den Rücken gekehrt. Er arbeitet nun im traditionsreichen Familienbetrieb mit, den es seit 1857 gibt. Weiter geht’s ins Hinterland. Auf der Dandl-Alm bei Ruhpolding ist die Bäuerin Scarlet berühmt für ihren Kaiserschmarren, den sie stets frisch zubereitet. WLAN gibt es hier oben auf gut 900 Metern Höhe nicht, dafür aber reichlich Wanderer und Radtouristen. Oliver Lange in Grabenstätt brennt Whisky. Vom Wirtshausbier und der Brennerei kann er leben. Auch Peter Baumann in Hohenaschau kann das. Er stellt Blechblasinstrumente wie Posaunen und Flügelhörner her. Auch er macht alles allein und kommt regelmäßig auf eine 70-Stunden-Woche. Dabei entstehen Freundschaften mit seinen Kunden, mit denen er gemeinsam spielt.

Die Menschen im südlichsten Teil Bayerns haben offenbar ihren Lebensrhythmus gefunden. Sie wirken entspannt und lieben das, was sie tun. (dpa)

„Wellen, Whisky und weiter Blick – Dahoam im Chiemgau“, 21.45 Uhr, 3sat

