„Toni Erdmann“ mit Sieg-Chancen Nach einem Jahrzehnt könnte Deutschland erstmals wieder den Europäischen Filmpreis holen. Maren Ades Tragikomödie gilt als klarer Favorit.

Lucy Russell als Steph und Peter Simonischek als Toni Erdmann in einer Szene aus dem Film „Toni Erdmann“. © Komplizen FilmNFP / NFP / dpa

Genau zehn Jahre ist es her, dass der Europäische Filmpreis zuletzt an einen deutschen Regisseur ging. Damals gewann Florian Henckel von Donnersmarck mit dem Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“ die Trophäe für den besten Spielfilm. Die Preisstatue in Gestalt einer Frau in einem mit Europa-Sternen besetzten Kleid gilt als europäisches Pendant zum amerikanischen Oscar und ist in der Filmbranche heiß begehrt.

Bei der Filmpreis-Gala in Breslau geht am Samstag erneut ein deutscher Film als großer Favorit ins Rennen: Maren Ades Tragikomödie „Toni Erdmann“. Beim Filmfestival von Cannes galt das Vater-Tochter-Drama bereits als Preisanwärter, holte am Ende aber überraschend keine einzige Auszeichnung. Jetzt hat die deutsche Oscar-Hoffnung eine neue, gleich fünffache Chance. In der Kategorie Beste Komödie ist außerdem Regisseur David Wnendt mit der Hitler-Satire „Er ist wieder da“ am Start. Ein weiterer Deutscher kann sich Hoffnung auf den Preis als bester Schauspieler machen: Burghart Klaußner wurde für seine Rolle in Lars Kraumes Geschichtsdrama „Der Staat gegen Fritz Bauer“ nominiert.

„Toni Erdmann“ ist nicht nur als bester Europäischer Film nominiert. Die brillanten Hauptdarsteller Sandra Hüller und Peter Simonischek sind außerdem in der Auswahl als beste Schauspieler. Weitere Nominierungen gab es in den Kategorien Regie und Drehbuch. Doch die Konkurrenz für „Toni Erdmann“ ist nicht zu unterschätzen. In Cannes wurde Ades Film über eine Karrierefrau und ihren Alt-68er-Vater von Ken Loachs Drama „Ich, Daniel Blake“ abgehängt. Loachs Film über die fatalen Folgen des britischen Sozialsystems wurde mit der Goldenen Palme ausgezeichnet.

Über die Gewinner in den verschiedenen Kategorien stimmen die mehr als 3 000 Mitglieder der Europäischen Filmakademie ab. Zwei Ehrenpreisträger stehen bereits fest: Pierce Brosnan wird für seinen Beitrag zum Weltkino ausgezeichnet, der französische Drehbuchautor Jean-Claude Carrière für sein Lebenswerk. (dpa)

