Tom Hanks und seine Erika aus Dresden

Ob er seine Kurzgeschichten tatsächlich in eine Schreibmaschine tippte, hat sein Verlag nicht verraten. Sicher aber ist, dass Tom Hanks es gekonnt hätte. Mit Leichtigkeit hätte er nach jeder zweiten Seite die Maschine wechseln können und selbst dann noch nicht jede benutzt. Denn der amerikanische Schauspieler und zweifache Oscar-Preisträger sammelt diese aus der Zeit gefallenen Wunderwerke der Ingenieurskunst. Über 250 Schreibmaschinen soll er besitzen. Eine davon, die Erika E/10, gebaut 1955 in Dresden, hat er einem Mann aus Leipzig abgekauft. Vermittelt hatte das Hans-Joachim Stephan, dessen DDR-Museum in Radebeul Hanks vorher einen unverhofften Besuch abgestattet hatte. 2011 war das. Der Mime wollte mal was anderes sehen als den Steinbruch bei Bad Schandau, wo die Filmcrew damals Aufnahmen für „Cloud Atlas“ drehte.

Keine Figur strauchelt ganz

Nun also „Schräge Typen“. Schreibmaschinen klickern den Soundtrack dieses Buches, das an diesem Donnerstag erscheint. Sie bilden das Hintergrundrauschen in fast jeder der 14 Kurzgeschichten. Hanks würdigt sie mit kunstvoll inszenierten Illustrationen. Modelle von Royal, IBM, Underwood, die Hermes 2000 – von groß und klobig über klein und filigran finden sie sich in Schwarz-Weiß-Fotos vor jeder neuen Story. Schon Einband und Titel lassen keinen Zweifel aufkommen, dass auch sie zu den Helden des Buchs „Schräge Typen“ gehören. Stehen die „Typen“ doch nicht nur für komische Eigenbrötler, sondern auch und ursprünglich für die gegossenen, beweglichen Druckbuchstaben, ohne die weder Buchdruck noch Schreibmaschinen denkbar gewesen wären.

Zweifellos bewundert und liebt Tom Hanks diese Maschinen. Viele hat er auf Trödelmärkten gefunden. In seinem literarischen Debüt dienen sie ihm aber nicht nur als roter Faden und verbindendes Element. Er nutzt sie als Metapher für Geschwindigkeit und Werte einer vergangenen Zeit.

Hanks führt den Leser in sein Amerika: in seine sechs Lebensjahrzehnte, in einige Stationen seines Daseins und zu seinen Erkenntnissen. Besserwisserisch oder aufdringlich wird er nie. Hanks wurde 1956 in Kalifornien geboren. Der älteste Plot seiner Geschichten datiert nur wenig eher, im Jahr 1953. Eine andere Story spielt an einem von Surfern beliebten Strand seines Heimatstaates. Der Autor war ein Scheidungskind und lebte mit seinen Geschwistern beim Vater. Er selbst hat sich von seiner ersten Ehefrau getrennt und die beiden gemeinsamen Kinder mit in die zweite Ehe genommen – auch das ist gelebtes Leben, das Eingang findet in die Literatur.

Eine Kurzgeschichte erzählt davon, wie eine verlassene Ehefrau mit ihren Kindern ein neues Haus und eine neue Hoffnung bezieht. Eine andere begleitet einen Zehnjährigen an einem außergewöhnlichen Wochenende mit der Mutter. Seine Eltern haben sich getrennt. Tom Hanks hat an der High School zum ersten Mal Theater gespielt und kam 1979 nach New York, um Schauspieler zu werden. Auch seine süße Hauptfigur Sue Gliebe landet in dieser Stadt, um sich in dem Business zu etablieren. Das fällt ihr schwer, fast droht sie zu scheitern. Doch Hanks lässt keine seiner Figuren hängen. Eine jede platziert er in ein Netzwerk, das sie auffängt – auch wenn das manchmal ein bisschen dauert. Er zeigt die Menschen an Scheidewegen und in schweren Situationen, schreibt aber auch witzig und lakonisch. In seinem Amerika gibt es noch Werte wie Anstand, Gelassenheit, Zukunftsglaube.

Ein bisschen erinnert das an Forrest Gumps Pralinenschachtel: Was man bekommt, weiß man nie. Ein Happy End könnte aber drin sein. Schwierig sind seitenlange Details zum Surfen und Bowlen. Selbst gutwillige Leser dürften hier an ihre Grenzen stoßen. Hanks Geschichtensammelsurium hat Werner Löcher-Lawrence übersetzt. Gelegentlich wünscht man sich, er hätte sich ein bisschen mehr Zeit gelassen und nach passenderen Sprachbildern gesucht. Wieso, bitte, sollte ein Soldat in die „Bewusstlosigkeit entschlummern“, wenn er halb tot aus der Gefechtslinie geschleppt wird?

Neben Stationen aus Hanks eigenem Leben fließen Konflikte ein, mit denen er sich als Schauspieler auseinandergesetzt hat. So zeigt ein Rückblick eben diesen amerikanischen Soldaten im Stellungskrieg in der Normandie, eine Szenerie, die Hanks alias „Soldat James Ryan“ im gleichnamigen Film leidvoll durchkämpfen musste. Seine Begeisterung für das Weltall, erinnert sei an „Apollo 13“, findet sich in zwei spacigen Science-Fiction-Geschichten. Auch Forrest Gumps Schicksalsergebenheit kommt zum Tragen.

Irgendwie klingen alle Geschichten nach diesem wunderbaren Charakter. Seine Erzählstimme, die ihm der langjährige und 2016 verstorbene Synchronsprecher Arne Elsholtz verlieh, bekommt man erst nach der dritten Story aus dem Ohr. Das Zauberhafte aber ist, dass sich der Zwang zum Abgleich zwischen Schauspieler und Autor beim Lesen des Buches verliert. Hanks gelingt es, hinter seinen Charakteren zurückzutreten. Er gibt ihnen genug Raum, Herz und Spleenigkeit, damit sie das Rampenlicht selbst ausfüllen.

Sollte das Leseabenteuer aus Sensationssucht begonnen haben („Jetzt schreibt er auch noch!“), dürfte es in Erstaunen übergehen („Er kann es!“) und in Hoffnung münden („Bitte lass ihn weiterschreiben!“). Genügend zu erzählen hat er ja, und ausreichend Schreibmaschinen auch.

Tom Hanks: Schräge Typen. Stories. Piper Verlag, 345 Seiten, 22 Euro

