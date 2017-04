Tönerne Fabelwesen und Wächter aus Bronze Im Chemnitzer Landesmuseum für Archäologie sind zum ersten Mal in Deutschland Schätze aus Vietnam zu bestaunen.

Schätze aus Vietnam: Links die Replik eines Drachen-Dekors aus dem Kaiserpalast Thang Long. © LWL-Museum für Archäologie, S. Leenen

Reis ist nicht gleich Reis. Es macht einen Unterschied, ob man sich Milchreis oder Basmati-Reis, Grünen Reis oder Kleb-Reis zubereitet und isst. Kleb-Reis wird gedämpft und gilt als Reis für Arme, während Jasmin-Reis zwar auch klebt, aber als Reis für anspruchsvolle Töpfe und Köpfe gilt. Es kommt nicht von ungefähr, dass in etlichen Ländern Asiens das Wort für Reis gleichzeitig Essen oder Mahlzeit bedeutet.

Auch darüber informiert die Ausstellung „Schätze der Archäologie Vietnams“ im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz. Gezeigt werden knapp 400 herausragende archäologische und historische Objekte der vietnamesischen Geschichte, darunter prunkvolle Zepter aus Stein, Fabelwesen aus Terrakotta und Trommeln aus Bronze. Rund 90 Prozent der Funde werden erstmals in Europa gezeigt, darunter auch die aus dem Bootsgrab von Viet Khe (um 200 v. Chr.). Diese Funde gehören zu den Nationalschätzen Vietnams und wurden dank der Unterstützung des Kulturerhalt-Programms des Auswärtigen Amtes in einer deutsch-vietnamesischen Kooperation restauriert. Ein Glanzstück ist nicht zuletzt eine im Durchmesser 1,24 Meter starke, reich ornamentierte Bronzetrommel, über 2 000 Jahre alt, gefunden vor zehn Jahren auf dem Gelände eines Flughafens im nördlichen Vietnam und die bislang bilderreichste ihrer Art.

Der Drache ist ein Wassertier

Aus Bronze sind auch die beiden Wächterfiguren, die rechts und links am Eingang der Schau stehen. Es sind Mischwesen aus Hund und Löwe. Man hat keine Ahnung, woher diese kratzbürstigen Figuren stammen, wurden sie doch erst vor wenigen Jahren vom Zoll beschlagnahmt, als jemand versuchte, diese außer Landes zu schmuggeln.

Das Gros der präsentierten Funde stammt aus Ausgrabungen der vergangenen 60 Jahre, ob sie nun aus der hinduistischen Tempelstadt My Son und dem Kaiserpalast Thang Long („Aufsteigender Drache“) in Hanoi kommen, die den Rang von Unesco-Weltkulturerbe-Stätten besitzen. My Son unweit von Hoi An in der Mitte des 91 Millionen Einwohner zählenden Landes war vom 4. bis zum 13. Jahrhundert das religiöse und kulturelle Zentrum der Champa, einem Volk malaio-polynesischen Ursprungs. Die Zivilisation war überwiegend hinduistisch geprägt, allerdings wurde der Buddhismus ab dem 9. Jahrhundert in Skulpturen sichtbar. Seiner mächtigen Flotte verdankte Champa seinen Wohlstand, der auf Übersee-Handel basierte, gelegentlich auch auf Seeräuberei.

Noch Mitte der 1990er-Jahre war My Son ein gefährliches Pflaster. Kämpfer des Vietcong hatten die Bauten während des Krieges als Versteck genutzt, amerikanische Kampfflugzeuge das Gelände mit seinen 70 Tempelanlagen bombardiert, dann hatten die Vietcong Minen gelegt. Nur rund 20 Bauwerke waren noch vollständig intakt. In einem großangelegten Restaurierungsprojekt wird die Anlage mit ihren Tempeln, Türmen und Mauern wieder aufgebaut. Einen Überblick über die gesamte Tempelstätte gibt zum einen ein Diorama-Modell, zum anderen ein vollsphärisches Panorama. Letzteres ermöglicht eine 360-Grad-Rundumsicht auf My Son, ähnlich wie bei Google Street View.

Ein Blickfang ist ein Drachenkopf aus Terrakotta, gefertigt zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert. Er war als Schmuckelement an einem Haus angebracht, wobei der Grundaufsatz typisch chinesisch mit intensiven Augen und Perle im Maul ist. Diese Perle symbolisiert den Mond und drückt die Verbundenheit des Drachen zum Element Wasser aus. Anders als in der westlichen Welt sind Drachen in Ostasien Wassertiere und sollen vor Feuer schützen. Nur ein kleiner Teil der Ausstellung gilt der tausendjährigen chinesischen Fremdherrschaft im Norden. Zu dieser tausend Jahre zurückliegenden Phase wird in Vietnam recht verhalten geforscht. Die Zeit, als Vietnam von China beherrscht war, wird als Periode der Knechtung betrachtet. Aber die chinesische Fremdherrschaft zeigte Wirkung. So wurde etwa das Motiv der Chrysantheme auf Ziegeln und Tafeln übernommen. Jene typische Blume der Ming-Dynastie diente genau wie die Macht und Reichtum symbolisierende und deshalb in den kaiserlichen Gärten gezüchtete Päonie zur Selbstlegitimation des neuen vietnamesischen Kaiserhauses. Mit der Übernahme der Chrysantheme, dem Symbol der Beamtenschaft, vollzog sich auch im Land des aufsteigenden Drachens der Übergang zum konfuzianischen Staat.

Forscher aus Weimar am Roten Fluss

Die Ausstellungstexte sind sowohl in deutscher als auch vietnamesischer Sprache verfasst. Viele Vietnamesen leben in der Bundesrepublik. Die einen kamen einst als Vertragsarbeiter in die DDR, die anderen flohen als Boat People vor den Kommunisten in den Westen. Der Riss ging oft quer durch die Familien. Zum Schluss wird der deutsch-deutsche Blick auf Vietnam dokumentiert: DDR und Bundesrepublik standen offiziell jeweils auf der Seite des Nordens bzw. des Südens. Auf Streichholzschachteletiketten der DDR werden Fäuste gereckt. Zu lesen ist: „Vietnam ist unbesiegbar! Übt aktive Solidarität!“

Nach Angaben des US-Außenministeriums sind noch 3,5 Millionen Landminen und Blindgänger unentdeckt. Erinnert wird auch an die Expedition eines Forscherteams aus Weimar, das 1964 im Zuge des wissenschaftlichen Austausches zwischen den Bruderstaaten DDR und Vietnam eiszeitliche Funde im Hang-Hùm-Höhlensystem im Dschungel am Roten Fluss, die durch ein Staudammprojekt bedroht waren, erforschte. Gewürdigt wird auch Rosemarie Zell, langjährige Mitarbeiterin am Völkerkundemuseum Dresden, die Spezialistin für Vietnam war und den Museumsbestand um viele Objekte erweiterte.

„Schätze der Archäologie Vietnams“ bis 20. August im Smac Chemnitz, Stefan-Heym-Platz 1, geöffnet Di – So 10 – 18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr, Eintritt: 5 Euro; Katalog 24,95 Euro.

zur Startseite