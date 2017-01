Tödliche Toleranz Deutsches Theater als Russenfilm: In „Der die Zeichen liest“ unterliegt die Vernunft im Kampf gegen Glaubensfanatismus.

Sein Spiel kann einem die Luft abschnüren: Petr Skvortsov gibt den radikalen christlichen Jung-Fanatiker Benjamin. Foto: Verleih

Pubertierende können einen zu Tode nerven. Wohl deshalb weigern sich Benjamins Mutter und Lehrer, seine Eskapaden allzu ernst zu nehmen. Der 16-Jährige scheint ja eh nur eins im Sinn zu haben: Provokation. Warum sonst sollte er plötzlich auf christlichen Fanatiker machen? Den Schwimmunterricht boykottieren, weil er Mädchen in Bikinis sündhaft findet? Die Evolutionstheorie ablehnen und im Affenkostüm die Schöpfungslehre propagieren? Gegen „perverse“ Schwule und Juden hetzen, diese „Christuskiller“?

Erst allmählich dämmert den Erwachsenen: Benjamin meint es todernst. Er „belegt“ seine radikalen Ansichten sogar mit Stellen des Alten Testaments. Doch statt den Jungfanatiker in die Schranken zu weisen, man ist ja schließlich aufgeklärt, tolerant und verständnisvoll gegenüber der Jugend, geben die Erwachsenen ihm nach. Bald müssen die Mädchen wieder Badeanzüge tragen. Und die Direktorin erörtert ernsthaft, ob man nicht den Pater einbinden und gemeinsam mit ihm einen Kompromiss aus Wissenschaft und Religion unterrichten könnte. Nur Biologielehrerin Elena bietet Benjamin Paroli. Was die Katastrophe nur noch beschleunigt.

Mit „Märtyrer“ wollte Dramatiker Marius von Mayenburg vor fünf Jahren die Islamophobie des Westens aufs Korn nehmen und sagen: Die Bibel als kulturelles Abendlandfundament ist auch nicht friedlicher als der Koran fürs Morgenland. Was einigermaßen töricht war, denn erstens richtet sich die christliche Glaubenslehre längst nicht mehr am vereinzelten Radikalismus des Alten Testaments aus, sondern an der Friedensbotschaft des Neuen. Zweitens hat nur für wenige Christen-Splittergrüppchen das Alte Testament quasi Gesetzeskraft – anders als der Koran für viele Muslime.

Jetzt aber, in arg veränderter Stimmungslage, hat der russische Regisseur Kirill Serebrennikov Mayenburgs etwas papiernes Thesenstück mit dessen Hilfe fürs Kino adaptiert und siehe: Durch die Aufbereitung des Textes als Drehbuch mit realitätspraller Handlung, deren Übertragung in eine russische Stadt und famose Schauspieler wird „Der die Zeichen liest“ zum packenden Drama – und aktueller denn je.

Das liegt zu Serebrennikovs Glück wohl auch daran, dass vor dem heutigen Hintergrund weniger die Härte und Radikalität der herausgepickten Bibelzitate erstaunen und erschüttern. Vielmehr sorgt die wohlmeinende, aber letztlich verhängnisvolle, weil völlig übertriebene Toleranz dem religionsfanatischen Schüler gegenüber für Fassungslosigkeit im Kinosessel.

Die speist sich vor allem aus dem Mitansehenmüssen, wie Benjamins Mutter (Svetlana Bragarnik) bald zur unbedingten Verteidigerin ihres Sohnes (Petr Skvortsov) wird. Wie der sich mit seinen demagogischen Fähigkeiten einen verkrüppelten Mitschüler zum bedingungslosen Jünger macht. Wie Lehrerin Elena (Victoria Isakova) den Kampf gegen Benjamin mit den Mitteln der Vernunft und mithilfe von Zitaten des Neuen Testaments aufnimmt, aber von allen alleingelassen wird, dem Freund, dem Kollegium, der Direktorin. Bis Benjamin seine letzte Trumpfkarte zieht, gegen die Elena machtlos bleiben muss. Dass der Film fast als Komödie beginnt, mit der Frage der Mutter, ob des Sohnes Unausgeglichenheit vielleicht an ungewollten Erektionen liegt, macht den Absturz ins Hochdramatische umso steiler und beklemmender. Da ist es fast schon erleichternd, wenn die Parabel zum Finale hin immer überspitzter und das Gewinde ihrer Glaubwürdigkeit schließlich überdreht wird.

Ja, man sieht und hört einen Kampf mit gewalttätigen und friedlichen Bibelzitaten – und muss unwillkürlich an den Koran denken. Ja, Serebrennikov und Mayenburg schildern einen Krieg zwischen Fanatismus und Vernunft – und lassen Letztere verlieren. Ja, ihre Zusammenarbeit ist auch ein Warnschuss vor den Bug allzu exzessiven Toleranzdenkens. Und ja, dieser Film spült Wasser auf die Gebetsmühlen vieler Sorgenbürger oder sonstiger Islamophobiker.

Aber so ist das nun mal mit wahrer zeitgenössischer Kunst; sie lässt immer Raum für individuelle Interpretationen. Auch die Töne von „Der die Zeichen liest“ verdienen ihren Platz im vielstimmigen Kinokonzert zum Thema unserer Tage schlechthin. Man wird sie aushalten. Müssen.

