Spiele-Tipp Tierisch komplex Das Spiel The Last Guardian lotet das Verhältnis von Mensch und Tier neu aus.

The Last Guardian, Sony, nur für Playstation 4, USK 12

Dass die Japaner ein anderes, zum Teil innigeres Verhältnis zu ihrer tierischen Umwelt pflegen, ist zumindest vage bekannt. Doch dass es so weit geht wie im lange erwarteten Spiel The Last Guardian, zu Deutsch so viel wie Der letzte Beschützer, ist schon bemerkenswert.

Trico ist ein sieben Meter langes, mythisch anmutendes Geschöpf, das aus verschiedenen Tieren besteht – mit Flügeln eines Vogels und dem Kopf einer Katze. Man selbst spielt einen kleinen Jungen, der in einer Höhle aufwacht und dort auf dieses allerdings verletzte Wesen trifft. Da hilft man natürlich gern und bahnt sich fortan gemeinsam einen Weg an die frische Luft – ein weitläufiges Ruinengebiet, das man nur gemeinsam bezwingen kann. Das Besondere: Man nimmt Trico sehr schnell als ein echtes, wenn auch ungewöhnliches Tier wahr. Trotz technischer Unzulänglichkeiten – Grafik und Steuerung sind nicht mehr zeitgemäß – ist The Last Guardian ein seltenes Spielerlebnis geworden, das einem mal wieder aufzeigt: Ein Spiel kann sehr weit hineinreichen in eine wünschenswerte Realität.

