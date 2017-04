Tierarzt jagt Diamantenräuber Wenn es um das Lösen von Kriminalfällen geht, machen die Akteure der ARD-Reihe „Nord bei Nordwest“ nicht viele Worte.

Tierarzt Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) kommt einfach nicht zur ersehnten Ruhe. Als ehemaliger Ermittler muss er nun helfen, einen Diamantenraub aufzuklären. © dpa

Die Anwesenheit von Menschen ist nicht so sein Ding. Tierarzt Hauke Jacobs wohnt auf einem Kahn und ankert immer ziemlich weit draußen. Warum? „Damit keiner anklopfen kann“, antwortet er gewohnt trocken. Der Ex-Polizist lebt inzwischen auf der Ostsee-Halbinsel Priwall nahe Travemünde. Trotz seines neuen Lebens juckt es ihn bei Kriminalfällen aber immer noch in den Fingern. In der vierten Folge von „Nord bei Nordwest“ bekommt er es am Donnerstag im Ersten mit einer Räuber-Gang zu tun, die über Leichen geht.

Die Bande aus Schweden plant den großen Coup: Sie will einen Werttransporter überfallen. Denn an Bord befinden sich wertvolle Diamanten, die ausgerechnet durch den (fiktiven) Ort Schwanitz in der Lübecker Bucht gefahren werden. Die Dorfbewohner ahnen noch nicht, was ihnen da bevorsteht. Denn in Schwanitz fiebern alle dem Nordic Ride entgegen, einem Motorradrennen, das es in sich hat. Ausgerechnet während des Events wollen die Gangster zuschlagen.

Doch noch bevor die Beute gemacht ist, kommt es zum Streit über die Verteilung. Und Anführer Ole Mantell erschießt am Ostseestrand eiskalt einen Komplizen. Als die Leiche wenig später angespült wird, hat Dorfpolizistin Lona Vogt einen ziemlich gefährlichen Fall zu lösen – in einem Ort, der mit Karaoke-Party und Motorradrennen Aufregung genug hat.

Tierarzt Jacobs, der an der Küste eigentlich seine Ermittler-Vergangenheit hinter sich lassen will, ist auch gleich wieder mit von der Partie. So ist es ihm und seiner Spürnase zu verdanken, dass blitzschnell die Herkunft des Toten geklärt wird: Eine kurzerhand fachmännisch vorgenommene Strontiumisotopenanalyse des Zahnschmelzes ergibt, dass der Mann aus Schweden stammt. Eine wichtige Spur, haben sich doch mehrere schwedische Gäste gerade im Örtchen einquartiert. In „Der Transport“, dem vierten Fall der Krimi-Reihe, bekommen die Figuren immer mehr Konturen und Tiefe. Allen voran der von Hinnerk Schönemann gespielte Ex-Ermittler und heutige Dorftierarzt Jacobs. (dpa)

„Nord bei Nordwest: Der Transport“, 20.15 Uhr, ARD

