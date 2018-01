Tiefe trifft himmlische Freuden Die Sächsische Staatskapelle bot unter Daniel Harding große Abende mit Berg und Mahler.

Still ruhte der Wörthersee, nachdem Brahms am Ufer sein Violinkonzert komponiert hatte. Die Gattung erlebte eine neue Blüte erst mit der klassischen Moderne der Dreißigerjahre und wieder an diesem See entstand das berühmteste Werk jener Zeit: Alban Bergs Violinkonzert, einzigartig in der Verbindung von Konstruktion und Emotion. Der Entwurf stand, als das Werk infolge eines tragischen Ereignisses eine Widmung erhielt. 1935 starb die 18-jährige Manon Gropius, Tochter der mit den Bergs befreundeten Alma Mahler-Werfel. Dem „Andenken eines Engels“ schenke er sein Konzert, schrieb Berg an Alma. Darin werde „erklingen, was ich fühle und wofür ich heute keinen Ausdruck finde“.

Im Nachhinein lassen sich der zitierte Ländler aus Erinnerung an ein ausgelassen spielendes Mädchen begreifen und der Choral einer Begräbniszeremonie zuordnen. Die Musik ist so abstrakt wie reich an Assoziationen. Solistin Isabelle Faust und die Sächsische Staatskapelle machten dies am Wochenende in der Dresdner Semperoper auf berührende Weise hörbar. Im feinnervigen Interagieren zeigte sich das Vielschichtige. Unbeschwertes Sein und die Gewissheit, alles kann zerbrechen, rückten dicht zusammen. Das fahle kammermusikalische Intermezzo der Geigerin mit den Kapell-Bratschisten Anya Dambeck und Sebastian Herberg gab der Einsamkeit ein Gesicht. Isabelle Faust spielte mit kaum beschreibbarer Spannung, eisern und betroffen, plastisch und übersinnlich. Noch in der Zugabe zeigte sich ihre künstlerische Individualität. Während Kollegen Publikumslieblinge von Bach, Paganini oder Ysaye bemühen, wählte sie ein lapidares, leises Stück von György Kurtág. „Doloroso“, zu Deutsch schmerzhaft, las sich als sensible Reflexion über das eben gehörte Violinkonzert.

Vielfältig sind die Bezüge zu Gustav Mahlers vierter Sinfonie, die keinem Programm folgt, lediglich im Finalsatz „Des Knaben Wunderhorn“ zitiert. Regula Mühlemann, die am Sonntag 32. Geburtstag feierte, schenkte mit ihrem klaren, kräftigen Sopran den „himmlischen Freuden“ große Natürlichkeit und Verbindlichkeit im Ausdruck. Ihr Gesang gab dem Finale etwas Erlösendes nach drei beladenen, dabei erfrischend und delikat musizierten Sätzen. Bezaubernd irrlichternd geriet das Adagio.

Eher selten bleiben kurzfristige Besetzungswechsel ruckfrei. Nicht, dass der Brite Robin Ticciati, der seine Leitung krankheitsbedingt absagte, bei diesem 4. Symphoniekonzert nicht ebenso für große Abende gesorgt hätte. Dessen Landsmann Daniel Harding als Ersatz zu gewinnen, ist allerdings pures Glück. Die beziehungsreiche Werkkopplung blieb in diesem Wechsel erhalten. Harding, gut vertraut mit der Staatskapelle, berührte in Dresden schon mit Mahlers Neunter tief. Seine Vierte war wie Bergs Violinkonzert von einem ruhigen Fluss getragen. Keine Geste wirkte gedankenlos. Tiefe statt Tempo – das war Hardings überzeugendes Prinzip.

