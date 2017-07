TV-Tipp Tiefe Einblicke in ein gespaltenes Land Ein Jahr nach dem Putschversuch in der Türkei zeichnet Arte mit einem Themenabend Erdogans Weg zur Macht nach.

Polizisten riegeln die Marmara-Universität in Istanbul ab. Viele Studenten sind wütend über die politische Entwicklung der Türkei. Das macht sie ebenso verdächtig wie kritische Journalisten und Intellektuelle. © © imre azem

Ein Jahr nach dem Putschversuch des Militärs vom 15. und 16. Juli 2016 ist die Türkei nicht mehr dieselbe. Ein Riss durchzieht das Land – auf der einen Seite die Anhänger von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, auf der anderen Seite seine Gegner. Am Dienstag widmet Arte der Türkei unter Erdogan einen Themenabend.

Den Auftakt macht die Dokumentation „Erdogan im Rausch der Macht“. Mit Originalaufnahmen und Interviews zeichnet der Film Erdogans Weg zur Macht nach. Frühere Wegbegleiter kommen zu Wort, heutige Gegner, wie der Prediger Fetullah Gülen, Journalisten oder der türkischstämmige Politiker Cem Özdemir (Grüne). Archivaufnahmen zeigen einen um 20 Jahre jüngeren Erdogan, der als gefeierter Istanbuler Bürgermeister öffentlich aus dem islamistischen Gedicht „Göttliche Armee“ zitiert, als 1997, nicht zum ersten Mal in der Geschichte, die Armee putscht. Es ist eine Drohung in Richtung der Putschisten, die ihn seines Amtes entheben und einsperren – ein Schlüsselmoment, urteilen Wegbegleiter.

Nach der Haft sucht Erdogan die Nähe der einflussreichen Gülen-Bewegung. Er tritt für eine Annäherung an die EU ein, wird Ministerpräsident. Große Bauprojekte sind Kennzeichen seiner Macht.

Die niedergeschlagenen Proteste im Gezi-Park, die Sperrung von Twitter, der Kampf gegen kritische Medien, missliebige Staatsanwälte und Armee: Der Film zeigt den Putschversuch von 2016 als Endpunkt einer Polarisierung, nach der es nur noch ein Dafür oder ein Dagegen gibt, und in der die Entscheidung, dagegen zu sein, Konsequenzen hat. Neun Monate danach spaltet das Referendum über ein Präsidialsystem selbst türkische Exilgemeinden in jene, die dazugehören und jene, die in Erdogans Türkei nicht erwünscht sind.

Den Verstoßenen begegnen die Journalisten Katja Preiß und Can Dündar in „Exil Deutschland – Abschied von der Türkei“ (21.15 Uhr). Dündar ist selbst betroffen. Nach einem Bericht über angebliche Waffenlieferungen der Türkei an Dschihadisten in Syrien lässt Erdogan den damaligen Chefredakteur der „Cumhuriyet“ und den Hauptstadtkorrespondenten Erdem Gül anzeigen. Seitdem am Tag der Urteilsverkündung in Istanbul vor laufenden Kameras auf ihn geschossen wurde, habe er vor nichts mehr Angst, so Dündar.

Dündar zieht nach Berlin, wo er mit Hilfe des Recherchezentrums „Correctiv“, die Enthüllungsplattform „Özgürüz“ (zu Deutsch: „Wir sind frei“) gründet . Doch auch in Berlin wirkt die Kampagne Erdogan-naher Medien, die Dündar als Terrorist und Staatsfeind brandmarken. Er fahre nicht mehr Taxi, weil ihm das zu heikel sei, denn viele türkische Taxifahrer der Hauptstadt hassten ihn.

Gibt es einen Weg zurück zur Demokratie und Meinungsfreiheit in der Türkei? Diese Frage stellt der Film „Türkei: Ringen um Demokratie“ (22.10 Uhr). Für die Dreharbeiten hat Filmemacher Imre Azem drei Gegner des Präsidialsystems und deren Kampf um Anerkennung und Demokratie begleitet – Ausgang ungewiss. (dpa)

Themenabend Türkei, ab 20.15 Uhr, Arte

