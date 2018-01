Thriller von Anno Dunnemals Bösewichte aus sechs Jahrhunderten von niederem und hohem Stand sind die Hauptfiguren im Buch des Dresdner Historikers Klaus Hoffmann-Reicker.

Kunz von Kaufungen (liegend), hier auf einem Wandgemälde der Meißner Burg, wurde als Prinzenräuber legendär. © SZ Archiv

Er hat sie alle, die üblichen Verdächtigen, wenn es um historische Bösewichte in den sächsischen Landen geht: Konrad von Kauffungen, bekannt als Prinzenräuber von Altenburg, den rebellischen Pferdehändler Michael Kohlhase, dem Heinrich von Kleist mit seiner „Kohlhaas“-Novelle ein literarisches Denkmal setzte, den Kanonier Johann Gottfried Kaltofen, der den Dresdner Kunstmaler Franz Gerhard von Kügelgen erschlug, und natürlich Luise von Toskana, die den Hauslehrer ihrer Kinder vernaschte, als ihr königlicher Gemahl Friedrich August III. noch Kronprinz war.

Fast sechs Jahrhunderte liegen zwischen den Missetaten, die der Dresdner Publizist Klaus Hoffmann-Reicker in seinem neuen Buch aus dem Dunkel der Vergangenheit hervorzaubert. Teilweise gibt er deutlich sichtbar wieder, was andere Autoren vor ihm zu Papier gebracht haben. Richtig interessant wird die Lektüre dort, wo er die Storys selbst entdeckt hat. Das sind wenig oder kaum bekannte Kriminalgeschichten, die in erstaunlicher Ausführlichkeit erhalten geblieben sind.

Ein Dieb in der Gemäldegalerie

Einer der vermutlich ältesten Haustyrannenmorde ereignete sich 1697 in der Lommatzscher Pflege zwischen Meißen, Döbeln und Riesa. Opfer wurde der Gastwirt Pein aus dem Dorf Wilschwitz. Seine Frau Maria war unglücklich mit ihm verheiratet. Erasmus Pein, ein ausgemusterter Söldner, galt als Dieb, Hehler und Schläger. Er verdrosch seine Frau, weil sie bei seinen krummen Geschäften nicht mitmachen wollte. Am Morgen des 15. Februar 1697 lag der Tyrann tot im Mühlgraben an der Alten Poststraße.

Die Ermittlungsakte zu dem Fall fanden königlich-sächsische Beamte, als sie rund hundert Jahre später das Kriminalarchiv in den Kellern der Meißner Albrechtsburg aufräumten. Die Akte war erstaunlich komplett, enthielt Knochensplitter, Gewehrkugeln und mehrere Vernehmungsprotokolle. Hoffmann-Reicker hat die vergilbten Blätter studiert und beschreibt, wie die Gendarmen damals das Beziehungsdrama aufklären konnten. Schon in der ersten und ältesten Geschichte, der Fehde von Dohna, fällt auf, dass da ein sehr geschichtskundiger Mann durch die Jahrhunderte wandelt, bestens vertraut mit dem engmaschig verwobenen Netz des mitteldeutschen Adels. Einer, der Episoden in größere geschichtliche Zusammenhänge einordnen kann.

Die recht ausführlich überlieferte Dohnaische Fehde brach 1385 auf dem Dresdner Adelsball aus. In jener Ballnacht, zu der Markgraf Wilhelm der Einäugige den Landadel eingeladen hatte, begrapschte Graf Jeschke von Dohna die Frau des Ritters Hans von Körbitz aus Meusegast unsittlich. Der Ritter trat dem Grafen dafür quasi in den Hintern. Bald prügelten sich die Adelsmänner recht unstandesgemäß. Die Keilerei war Ausgangspunkt einer jahrelangen Feindschaft zwischen den Familien von Dohna und von Körbitz.

Wortgewandt beschreibt der Autor, wie andere Adelshäuser in die Fehde hineingezogen wurden und wie der Markgraf den Streit nutze, um die einflussreiche Burggrafschaft Dohna zu schwächen und schließlich zu vernichten. Dabei verzichtet den Autor stellenweise auf die historische Sachlichkeit. Er lässt sich zu Dialogen hinreißen, bei denen sich der aufmerksame Leser trotz Quellenverzeichnis fragt: Wo hat er die denn her?

Aber Klaus Hoffmann-Reickers Absicht war es nicht, ein kriminalhistorisches Fachbuch für die Polizeihochschule in Rothenburg abzuliefern. Ihm geht es darum, auf unterhaltsame Weise den Fakten treu zu bleiben. Und dafür setzt er sich auch noch mit 78 Jahren in Museen und Archive, um seine Stoffe auszugraben. Als Historiker hat er bereits 1982 seinen ersten Roman vorgelegt. Mit seinen jüngsten Geschichten betreibt er sachorientierte, kurzweilige Erzählkunst.

Etwas unklar bleibt, warum das Buch dem Raub der „büßenden Magdalena“ aus der königlichen Gemäldegalerie zu Dresden seinen Titel verdankt. Die Story aus dem Oktober 1788 gehört zu den kürzeren, eher unspektakulären historischen Straftaten. Sie enthält allerdings eine gewisse Komik. Denn der Dieb, ein Dresdner Schuhmacher namens Georg Wogaz, stellte sich so dumm an, dass er schon bald hinter Gittern saß. Er hatte die Magdalena hauptsächlich wegen der vermeintlichen Edelsteine im Bilderrahmen geklaut. Vor dem Diebstahl hatte Wogaz bei einem Händler nach dem Wert dieser Steine gefragt. Als die Polizei öffentlich nach dem Bild und dem Dieb fahndete, war es schnell um Wogaz geschehen. Bei der Polizei gestand er jede Menge Einbrüche. Mit der Beute hatte er bei Trödlern mehr als eintausend Taler gemacht. Die Steine im Bilderrahmen waren nur 140 Taler wert.

August ließ sich behumpsen

Der Autor lässt natürlich nicht unerwähnt, dass die Gemäldegalerie einhundert Jahre später einen viel herberen Schlag hinnehmen musste. Da hatte ein italienischer Kunsthistoriker nämlich herausgefunden, dass August der Starke 1746 nicht die Magdalena von Correggio gekauft hatte, sondern eine Kopie des italienischen Malers Batoni, die rund 200 Jahre später entstand. Auch die Kopie ist in der Galerie nicht mehr zu sehen. Sie gilt seit 1945 als verschollen. Vielleicht ist es ja der Schwenk in die jüngste Zeitgeschichte, der zum Titel des Buches führte? Denn nach Hoffmann-Reickers Worten ist es „unbedingt nötig, in der Geschichte nach Denkanstößen für die Gegenwart zu suchen“.

Klaus Hoffmann-Reicker: Der Raub der Magdalena, Verlag Bild und Heimat, 239 Seiten, 12,99 Euro

