TV-Tipp Thriller der Schmerzen Wenn die Dresdnerin Evelyn Herlitzius die Elektra singt, dann schaudert es den Opernfreund. Erst recht, wenn Regie-Legende Patrice Chéreau inszeniert.

Elektra (Evelyn Herlitzius, oben) triumphiert über ihre Schwester Chrysothemis (Adrianne Pieczonka). Für diese Partie erhielt Herlitzius den Deutschen Theaterpreis „Faust“. 2018 wird sie die Elektra an der Met in New York singen. © Arte

Der Schrei geht durch Mark und Bein. „Agamemnon!“ – der Name des verstorbenen Königs von Mykene entweicht dem Munde seiner Tochter Elektra wie eine brennende Wehklage. Seit ihre Mutter den Vater ermordet hat, ruft sie immer wieder den Namen, als könne sie nur so den Schmerz ertragen. Sie lebt nur noch für Rache. „Das Dunkel und die Fackeln werfen schwarzrote Todesnetze über dich“, prophezeit sie ihrer Mutter Klytämnestra den Tod. Bruder Orest wird sie schlachten.

Im Juli 2013 boten Patrice Chéreau und Esa-Pekka Salonen im Grand Théâtre d’Aix-en-Provence eine atemberaubende Interpretation der „Elektra“-Oper von Richard Strauss (1864 – 1949). Das Orchestre de Paris glänzte unter der virtuosen Leitung des Finnen Salonen. Die Einsamkeit und die Urgewalt des Menschen standen im Mittelpunkt von Chéreaus Arbeit. So überraschte es nicht, dass er sich für den Rachefeldzug der Elektra begeisterte – einer Frau, deren Wutgeheul zum Gesang erhoben wird.

Die Dresdner Sopranistin Evelyn Herlitzius eröffnete mit ihrem durchdringenden „Agamemnon!“-Ruf einen Opern-Abend, den Kritiker zur besten „Elektra“-Inszenierung aller Zeiten und die Solistin zur überragenden Darstellerin gekürt haben. Über 100 Minuten stand die Künstlerin permanent auf der Bühne, wimmerte und säuselte, schleuderte mit unglaublicher Energie und vokaler Risikobereitschaft Schwüre und Visionen wie wahnsinnig über ein Riesenorchester hinweg. Am Sonntag ist das Ereignis mal wieder bei Arte zu erleben. Eigentlich ist ja Oper im Fernsehen eher langweilig, meist fehlt die Spannung, das Livegefühl. Doch diese Aufzeichnung ist anders. Sie vereinte mit Waltraud Meier als Mutter Klytämnestra, Adrianne Pieczonka als Schwester Chrysothemis und Mikhail Petrenko als Bruder Orest auch in den anderen Rollen ideale Interpreten des berühmten Werks. Denn diese „Elektra“ ist mehr als nur ein Sängerfest des Rasens und der Schmerzen. Die Personenführung ist so eindringlich, die Figuren als Menschen in Einsamkeit und Not zeigend, wie es selten Regisseuren gelingt. Jede Geste, jeder Blick ist begründet. Ein Zuviel oder Fragwürdiges gibt es nicht. Der das kann, ist Patrice Chéreau, der bewies: 105 Jahre nach der „Elektra“-Uraufführung in Dresden kann der Rachefeldzug der Agamemnon-Tochter noch immer ein Thriller sein. Allerdings sollte es Chéreaus letzte Arbeit werden. Drei Monate nach der Premiere starb der legendäre Regisseur 68-jährig an Krebs.

„Elektra“, Sonntag, 23.35 Uhr, Arte

zur Startseite