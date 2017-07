Thielemann bleibt bis 2024 Chef der Staatskapelle

Christian Thielemann verlängert seinen Vertrag als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle um fünf Jahre bis 2024. „Nach der Sommerpause geht der Vertrag in das Sächsische Kabinett, dann könnten wir zur Tat, der Unterschrift, schreiten“, sagt der 58-Jährige der SZ. Das sächsische Kunstministerium bestätigte dies. In dem Papier ginge es nicht um Zugeständnisse an ihn. „Wir verhandeln darüber, dass und wie der internationale Weg des Orchesters weitergeht. Diese Arbeit der Kapelle mit den unglaublichen Sängern und Solisten strahlt weit, weit aus.“ Besonders lobte Thielemann das Engagement seines Orchesters bei den Osterfestspielen Salzburg. „Da stehen wir im Fokus der Weltpresse. Das rechne ich den Musikern hoch an, dass die für Salzburg eine GbR gegründet haben, um außerdienstlich die Festspiele zu gestalten.“ Im Vorfeld habe er die Kapelle gebeten, „über mich noch mal abzustimmen. Rein rechtlich wäre das nicht nötig gewesen. Aber so weiß ich, dass die Mehrheit der Musiker hinter mir steht. Dieses Gefühl brauche ich. Ich würde mich nie irgendwo einsetzen lassen, wenn ich wüsste, dort gab es viele Gegenstimmen oder Enthaltungen. Da muss eine große Ehrlichkeit her. Jedes Orchester, das einen aus unterschiedlichen Gründen nicht wählt, hat völlig recht.“ (SZ/bkl)

Das vollständige Interview lesen Sie am Sonnabend im Wochenendmagazin der Sächsischen Zeitung.

