Theodorakis kehrt nach Dresden zurück Die Singakademie holt den großen Griechen in den Kulturpalast. Und sie exportiert Rudolf Mauersberger nach Afrika.

Legendär war die Aufführung des Oratoriums „Canto General“ beim 10. Festival des politischen Liedes im Februar 1980 im Berliner Palast der Republik: Mikis Theodorakis leitete das Konzert, das als Liveaufnahme eine der meistverkauften Klassikplatten der DDR wurde. Es sangen die großartige Maria Farantouri und Heiner Vogt sowie der Rundfunkchor Berlin. © dpa/Günter Gueffroy

Das wird ein Fest! Erstmals nach Jahrzehnten erklingt in Dresden wieder eines der schönsten Oratorien volkstümlichen Charakters – das in der DDR uraufgeführte und hochpopuläre „Canto General“ von Mikis Theodorakis. Und der große griechische Komponist, eine der Lichtgestalten des 20. Jahrhunderts, will selbst anreisen, um der Aufführung im Kulturpalast beizuwohnen. „In Abhängigkeit von seinem Gesundheitszustand plant der 93-Jährige den Besuch der Premiere eines neuen Films des ehemaligen Kreuzschülers Asteris Koutoulas über sich in Berlin und wird danach am 4. Mai zu unserem Konzert in Dresden erwartet“, sagte am Dienstag Ekkehard Klemm, als er die Jahresvorhaben seiner Dresdner Singakademie vorstellte.

Klemm ist ja als ehemaliger Rektor der Musikhochschule und Leiter von Ensembles wie der Elbland Philharmonie Sachsen, des Hochschulsinfonieorchesters und der Singakademie stets umtriebig. Doch so einen medialen Paukenschlag hatte er bislang nicht zu bieten. Dabei liegt dieser auf der Hand. Nur wenige deutsche Ensembles hatten eine so enge Beziehung zu dem Komponisten wie die hiesige Singakademie. Bereits 1982 dirigierte der Maestro sein Oratorium „Axion Esti“ mit dem größten Laienchor Sachsens im Kulturpalast. Später folgte die 7. Sinfonie. Und 1990 tourte der Tondichter sechs Wochen lang mit den Dresdnern durch neun Länder.

„So wird der Besuch des Mannes, der mit mehr als 1 000 Kompositionen als die Stimme Griechenlands gilt, für viele unserer Chorsänger ein Wiedersehen sein“, sagt Klemm. Vor allem wird es ein gern erlebtes Wiederhören sein. Denn „Canto General“ war in der DDR vielfach musiziert worden. Die Texte dazu stammen vom chilenischen Dichter Pablo Neruda. Theodorakis komponierte darauf eine einfache, dreiklangorientierte Harmonik. Das knapp anderthalbstündige Werk besticht durch seine markante Rhythmik.

In der ganzen DDR kam es zu gefeierten Aufführungen jener „Canto“-Musik, der sich kaum einer entziehen konnte. „Er schreibt in einer so anderen Weise, dass wir mit unseren herkömmlichen Bewertungsmustern diesem Phänomen gar nicht mehr gerecht werden können“, formulierte es einmal der Dresdner Erfolgskomponist Udo Zimmermann im Gespräch mit dem Theodorakis-Experten und ehemaligen SZ-Kritiker Peter Zacher. „Keinem seiner Stücke kann man Unmittelbarkeit, Spontaneität und enorme Wirkung absprechen. Dass er ein Publikum oft mehr als eine Stunde in Spannung halten kann, hängt damit zusammen, dass thematisches und motivisches Material wiederkehrt und die Komposition überschaubarer macht.“ Der Komponist beschrieb seinen Stil im SZ-Gespräch so: „Ich komponiere für meine Mitmenschen, keinesfalls für eine kleine Elite. Sie ist Vergangenheit, Mumie, Verfall.“

Das passt gut auch zum Programm der Singakademie. Jüngst ist der 260 Mitglieder umfassende Klangkörper mit zwei Auszeichnungen beim Förderpreis Dresdner Laienchöre geehrt worden: Für die Aktivitäten des Kinderchores und für die Konzeption des Gesamtprogramms gab es je einen ersten Platz.

Und genau das wird sich auch im neuen Jahresprogramm 2018 widerspiegeln. Das Jahresmotto lautet „Canti generali – Musik gegen den Krieg“. Der 100. Jahrestag des Kriegsendes von 1918 gibt das Thema vor. „Große Dichtkunst, große Musik antwortet in der Sprache des Friedens weltumspannend auf die Sprache der Gewalt“, sagt Klemm. Deshalb erklingt „Canto General“ ebenso wie Brahms’ „Requiem“ und Brittens „War Requiem“. „Und in Dresden wussten gerade Heinrich Schütz, Christoph Ludwig Fehre und Rudolf Mauersberger, was Zerstörung bedeutet – auch sie haben dagegen komponiert.“

Besonderes plant die Singakademie mit dem „War Requiem“ Anfang Oktober. Zuletzt erklang es bei ihr 2013 in einer denkwürdigen Aufführung. „Die Idee, das Werk erneut aufzugreifen, hat zwei Gründe: Die Singakademie möchte mit ihm einerseits junge Menschen begeistern – andererseits ist der Symphony Choir Johannesburg an einer Kooperation interessiert.“ Es werde einen Choraustausch mit diesem bedeutenden südafrikanischen Chor geben. „Geplant ist eine ,weltumspannende’ Aufführungsserie mit dem Symphony Choir, dem Philharmonia Choir of Cape Town, dem Landesjugendorchester Sachsen und Musikern aus Südafrika.“ Die von der Kulturstiftung und dem Goethe-Institut geförderten Konzerte erklingen in Dresden und Leipzig sowie in Johannesburg und Kapstadt.

Das für Dresden Reizvolle ist, dass das bewegende „War Requiem“ mit einer der ergreifendsten Dresdner Kompositionen des 20. Jahrhunderts kombiniert wird. Klemm, ein Ex-Kruzianer, stellt Rudolf Mauersbergers Motette „Wie liegt die Stadt so wüst“ hinzu. Damit erklingt der Kreuzkantor wohl erstmals auf dem afrikanischen Kontinent. Weitere sächsische Komponisten auch. Der Chor will in Schulen der Townships Stücke von Schütz bis Schumann sowie Neukomponiertes etwa von Lothar Voigtländer vorstellen.

Ein weiterer Schwerpunkt im Jahresprogramm sind kontinuierliche und intensive Kooperationsprojekte, um „junge Leute zu unseren aktiven Partnern zu machen“ – neben der eigenen Förderarbeit des Kinderchores der Akademie. Die Zusammenarbeit mit dem Landesjugendorchester bei der Südafrikatour ist das eine. Bei der Aufführung des Requiems von Brahms werde mit dem ungewöhnlich leistungsfähigen Kammerchor des Pestalozzi-Gymnasiums Heidenau jungen Sängern die Möglichkeit gegeben, große Chorsinfonik mitzugestalten. Und beim „Canto General“ werden Schüler des Heinrich-Schütz-Konservatoriums die Parts der Bouzoukis und Gitarren übernehmen.

Eine weitere Neuerung kündigte Ekkehard Klemm an. „Ab sofort kosten die Karten für Konzerte unseres Großen Chores und des Kammerchores für alle Zuhörer bis 25 Jahre nur noch sieben Euro. Keiner soll mehr bezahlen als im Kino.“

